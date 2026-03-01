Αθλητικές μεταδόσεις (01/03): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Άρης, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακό

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (01/03).

Newsbomb

Παναθηναϊκός - Άρης
INTIME NEWS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι το Παναθηναϊκός – Άρης, ενώ εκτός έδρας αποστολές έχουν ΑΕΚ κι Ολυμπιακός.

Η «Ένωση» παίζει με τον Βόλο στο «κιτρινόμαυρο», από 20.000 θεατές, Πανθεσσαλικό, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν με στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR στην Τούμπα.

Παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχουν και στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, με τα Άρσεναλ – Τσέλσι στην Premier League και Ρόμα – Γιουβέντους για τη Serie A να τραβούν τα περισσότερα βλέμματα.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

  • 09:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Αγώνας)
  • 13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αμύντας – ΠΑΟΚ Α1 Basketball League Γυναικών
  • 13:15 Novasports 2HD Τσβόλε – Άγιαξ Eredivisie 2025/26
  • 13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Μίλαν Serie A 2025-26
  • 14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέιντζερς – Σέλτικ William Hill Scottish Premiership 2025-26
  • 15:00 Novasports 1HD Έλτσε – Εσπανιόλ La Liga EA Sports 2025/26
  • 15:00 Action 24 Καλαμάτα – Μαρκό Greek Super League 2 2025-2026
  • 15:00 Mega News Ολυμπιακός Β' – Πανιώνιος Super League 2
  • 15:30 Novasports 4HD Τβέντε – Φέγενορντ Eredivisie 2025/26
  • 16:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας Premier League 2025/26
  • 16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Stoiximan Super League 2025-26
  • 16:00 Novasports 5HD Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League 2025/26
  • 16:00 Novasports 2HD Φούλαμ – Τότεναμ Premier League 2025/26
  • 16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σασουόλο – Αταλάντα Serie A 2025-26
  • 16:30 Novasports Start Στουτγκάρδη – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2025/26
  • 16:30 COSMOTE SPORT 2 HD PreGame Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ
  • 17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Οσασούνα La Liga EA Sports 2025/26
  • 17:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ Stoiximan Super League 2025-26
  • 18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow
  • 18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Τσέλσι Premier League 2025/26
  • 18:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26
  • 19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League 2025-26
  • 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2η Μέρα
  • 19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Λάτσιο Serie A 2025-26
  • 19:00 COSMOTE SPORT 1 HD PreGame Παναθηναϊκός – Άρης
  • 19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Σεβίλλη La Liga EA Sports 2025/26
  • 19:30 Sport24.gr Game Night Εκπομπή
  • 19:40 COSMOTE SPORT 2 HD PostGame Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ
  • 20:00 Novasports Start WTA 250 2026 Όστιν (Τελικός)
  • 20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
  • 20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Άρης Stoiximan Super League 2025-26
  • 20:30 Novasports 2HD Αμβούργο – Λειψία Bundesliga 2025/26
  • 20:30 Novasports Premier League Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League 2025/26
  • 21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών 2025-26
  • 21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Γιουβέντους Serie A 2025-26
  • 22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Θέλτα La Liga EA Sports 2025/26
  • 22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow
  • 22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Σικάγο Μπουλς – Μιλγουόκι Μπακς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια
  • 22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρίο Άβε – Φαμαλικάο Liga Portugal Betclic 2025-26
  • 00:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Σαντιάγκο (Τελικός)
  • 01:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Μέριδα (Τελικός)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:35ΚΟΣΜΟΣ

Νουρ Παχλαβί: Ποια είναι η εξόριστη πριγκίπισσα του Ιράν που ζήτησε βοήθεια από τον Τραμπ για την ανατροπή του καθεστώτος

09:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech 160 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:29ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Λέικερς νίκησαν εύκολα στην έδρα των Ουόριορς | Όλα τα αποτελέσματα (01/03)

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Χαμενεΐ άλλαξε το πρόγραμμά του και βομβαρδίστηκε με 30 βόμβες

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Νεκρός και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων από τις επιθέσεις Ισραήλ-ΗΠΑ

09:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Υπάλληλοι αεροπορικής εταιρείας δώρισαν 15.000 κάρτες Pokemon σε 7χρονο αγόρι, αφού έχασε τις δικές του στο αεροδρόμιο

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Το απόλυτο όπλο: Για πρώτη φορά μαχητικά αεροσκάφη F-35 με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη

09:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καύσιμα: Φόβοι για ράλι ανόδου στις τιμές μετά το «χτύπημα» των ΗΠΑ στο Ιράν

09:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις (01/03): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Άρης, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακό

09:00LIFESTYLE

Όταν η Eurovision σπάει τα «κοντέρ» της τηλεθέασης

08:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι Ευρώπης Παναθηναϊκός-Άρης, στον «κιτρινόμαυρο» Βόλο η ΑΕΚ - Το πρόγραμμα

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Γρηγόριος Χαλκίδος: Ο σπουδαίος ιεράρχης που έσωσε εκατοντάδες Χριστιανούς και Εβραίους στην Κατοχή

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανάρτηση Καρυστιανού: Δεν θα σωπάσω, δεν θα συμβιβαστώ

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνίδα από το Ντουμπάι στο Newsbomb: «Ζούμε τρομακτικές καταστάσεις - Δεν υπάρχουν καταφύγια»

08:24ΚΟΣΜΟΣ

«Θα ξεσπάσει κόλαση» μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, λέει Ιρανός καθηγητής

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Σάββας Σαββόπουλος, Ψυχίατρος - Ψυχαναλυτής: Όταν πονά η ψυχή μας, να μην σιωπά...

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Γενηδούνιας στο Newsbomb: Near miss δεν έχουμε συχνά, γιατί δεν έχουμε τρένα - Όλες οι φορές που αποφεύχθηκαν ατυχήματα μετά τα Τέμπη στο «παρά πέντε»

07:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν «με δύναμη που δεν έχει ξαναδεί», απειλεί ο Τραμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Μάρτης δεν θα είναι «γδάρτης» - Η ανάλυση Κολυδά για τις πρώτες ημέρες του μήνα και τον ρόλο του «βόρειου ρεύματος»

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά λίγους μήνες μετά την απώλεια της κόρης του

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG - Ολική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή - Νεκρός ο Χαμενεΐ και οι στενοί του συνεργάτες - Ολονύκτιοι βομβαρδισμοί αλλά και ... πανηγύρια στο Ιράν

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πότε παραγράφονται τα χρέη για τα κοινόχρηστα

08:24ΚΟΣΜΟΣ

«Θα ξεσπάσει κόλαση» μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ, λέει Ιρανός καθηγητής

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνίδα από το Ντουμπάι στο Newsbomb: «Ζούμε τρομακτικές καταστάσεις - Δεν υπάρχουν καταφύγια»

09:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ο Χαμενεΐ άλλαξε το πρόγραμμά του και βομβαρδίστηκε με 30 βόμβες

07:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Αυτή είναι η 31χρονη έγκυος που βρέθηκε νεκρή με χτύπημα στο κεφάλι

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Βαγδάτη: Με μπουλντόζες προσπαθούν να σπάσουν τους φραγμούς προς την πρεσβεία των ΗΠΑ

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

23:48LIFESTYLE

«Όμηρος» στην Κολομβία με ελληνικό διαβατήριο ο γιος του Τομ Χανκς - Τι συνέβη

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πολυκατοικίες: Πώς γίνονται εργασίες ακόμη και αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι ένοικοι

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Αλί Χαμενεΐ: «Ακέφαλο» το Ιράν μετά τον θάνατό του - Οι τρεις κρυφοί διάδοχοί του

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1η Μαρτίου: Η μεγάλη γιορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

23:07LIFESTYLE

Πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα - «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του, καλή ανάπαυση, φίλε»

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Σάββας Σαββόπουλος, Ψυχίατρος - Ψυχαναλυτής: Όταν πονά η ψυχή μας, να μην σιωπά...

00:13ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι: Χτυπήθηκε από ιρανικό drone το Burj al Arab - Το πιο εμβληματικό κτήριο στην περιοχή

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η άνοιξη δεν ξεκινάει την 1η Μαρτίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ