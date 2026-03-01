Αθλητικές μεταδόσεις (01/03): Πού θα δείτε Παναθηναϊκός – Άρης, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ κι Ολυμπιακό

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι το Παναθηναϊκός – Άρης, ενώ εκτός έδρας αποστολές έχουν ΑΕΚ κι Ολυμπιακός.

Η «Ένωση» παίζει με τον Βόλο στο «κιτρινόμαυρο», από 20.000 θεατές, Πανθεσσαλικό, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» παίζουν με στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR στην Τούμπα.

Παιχνίδια με μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχουν και στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, με τα Άρσεναλ – Τσέλσι στην Premier League και Ρόμα – Γιουβέντους για τη Serie A να τραβούν τα περισσότερα βλέμματα.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

09:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Αγώνας)

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αμύντας – ΠΑΟΚ Α1 Basketball League Γυναικών

13:15 Novasports 2HD Τσβόλε – Άγιαξ Eredivisie 2025/26

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Μίλαν Serie A 2025-26

14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρέιντζερς – Σέλτικ William Hill Scottish Premiership 2025-26

15:00 Novasports 1HD Έλτσε – Εσπανιόλ La Liga EA Sports 2025/26

15:00 Action 24 Καλαμάτα – Μαρκό Greek Super League 2 2025-2026

15:00 Mega News Ολυμπιακός Β' – Πανιώνιος Super League 2

15:30 Novasports 4HD Τβέντε – Φέγενορντ Eredivisie 2025/26

16:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Κρίσταλ Πάλας Premier League 2025/26

16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός Stoiximan Super League 2025-26

16:00 Novasports 5HD Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League 2025/26

16:00 Novasports 2HD Φούλαμ – Τότεναμ Premier League 2025/26

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Σασουόλο – Αταλάντα Serie A 2025-26

16:30 Novasports Start Στουτγκάρδη – Βόλφσμπουργκ Bundesliga 2025/26

16:30 COSMOTE SPORT 2 HD PreGame Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ

17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Οσασούνα La Liga EA Sports 2025/26

17:30 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ Stoiximan Super League 2025-26

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow

18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Τσέλσι Premier League 2025/26

18:30 Novasports 3HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26

19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League 2025-26

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2η Μέρα

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Λάτσιο Serie A 2025-26

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD PreGame Παναθηναϊκός – Άρης

19:30 Novasports 1HD Μπέτις – Σεβίλλη La Liga EA Sports 2025/26

19:30 Sport24.gr Game Night Εκπομπή

19:40 COSMOTE SPORT 2 HD PostGame Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΚ

20:00 Novasports Start WTA 250 2026 Όστιν (Τελικός)

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιου Γιορκ Νικς – Σαν Αντόνιο Σπερς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Άρης Stoiximan Super League 2025-26

20:30 Novasports 2HD Αμβούργο – Λειψία Bundesliga 2025/26

20:30 Novasports Premier League Μπράιτον – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League 2025/26

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ Volley League Ανδρών 2025-26

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Γιουβέντους Serie A 2025-26

22:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Θέλτα La Liga EA Sports 2025/26

22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Sportshow

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Σικάγο Μπουλς – Μιλγουόκι Μπακς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρίο Άβε – Φαμαλικάο Liga Portugal Betclic 2025-26

00:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Σαντιάγκο (Τελικός)

01:00 Novasports 6HD WTA 500 2025 Μέριδα (Τελικός)

Διαβάστε επίσης