Ιράν: Νεκρός και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων από τις επιθέσεις Ισραήλ-ΗΠΑ

Ο Sayyid Abdolrahim Mousavi, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της αμερικανο-ισραηλινή επίθεσης, που ξεκίνησε το Σάββατο, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα.

Ο θάνατος του υποστράτηγου Mousavi έρχεται μετά τη δολοφονία αρκετών κορυφαίων Ιρανών ηγετών, με πιο αξιοσημείωτο τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τον μακροχρόνιο ηγέτη της χώρας.

«Θα απαντήσουμε στην δολοφονία του Χαμενεΐ» λέει ο πρόεδρος του Ιράν

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζέσκιαν καταδίκασε τη δολοφονία του Χαμενεΐ ως «μεγάλο έγκλημα» και υποσχέθηκε να απαντήσει, σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του.

«Αυτό το μεγάλο έγκλημα δεν θα μείνει ποτέ ατιμώρητο και θα ανοίξει μια νέα σελίδα στην ιστορία του ισλαμικού κόσμου και του σιιτισμού. Το αγνό αίμα αυτού του υψηλόβαθμου ηγέτη θα ρέει σαν ορμητική πηγή και θα εξαλείψει την αμερικανο-σιωνιστική καταπίεση και εγκληματικότητα», ανέφερε.

«Και αυτή τη φορά, με όλη μας τη δύναμη και την αποφασιστικότητα, με την υποστήριξη του ισλαμικού έθνους και των ελεύθερων λαών του κόσμου, θα κάνουμε τους δράστες και τους διοικητές αυτού του μεγάλου εγκλήματος να το μετανιώσουν», πρόσθεσε.

