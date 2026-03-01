Αντιπολίτευση: Σε διαφορετικά μήκη κύματος οι αντιδράσεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι ραγδαίες εξελίξεις που προκαλεί ο βομβαρδισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς και σοβαρά αντίποινα που πραγματοποίσε η Τεχεράνη, προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ωστόσο φαίνεται ότι οι «αναγνώσεις» της κατάστασης απέχουν πολύ μεταξύ τους, γεγονός που επί της ουσίας καταδεικνύει και τις μεγάλες στρατηγικές διαφορές που έχουν.

Οι επίσημες αντιδράσεις των κομμάτων εκφράστηκαν λίγες ώρες μετά τα πρώτα στρατιωτικά χτυπήματα στην Τεχεράνη, όμως φάνηκαν σοβαρές διαφορές ως προς το αν θεωρούν την επέμβαση του Ισραήλ και των ΗΠΑ νόμιμη σε σχέση με το διεθνές δίκαιο, αλλά και σε σχέση με το αν η προοπτική της έξωθεν ανατροπής του καθεστώτος του Ιράν θα είναι θετική ή αρνητική, αλλά και για τον ρόλο που έχει λάβει η χώρα μας. Ωστόσο, όλα τα κόμματα τονίζουν ότι οι εξελίξεις προκαλούν ανησυχία και ότι θα μπορούσαν να επηρεάσουν την Ελλάδα.

ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του δεν κάνει καμία συγκεκριμένη αναφορά στις εμπλεκόμενες χώρες, αποφεύγει να τοποθετηθεί σε σχέση με τη νομιμότητα ή μη της επέμβασης, και ζητά από την κυβέρνηση να στηρίξει οποιαδήποτε ειρηνευτική προσπάθεια. Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ, μέσω δήλωσης του υπεύθυνου ΚΤΕ Εξωτερικών του κόμματος, Δημήτρη Μάντζου, τονίζει ότι ο εξελίξεις αυτές «προκαλούν έντονη ανησυχία και επιτείνουν τη δεδομένη αβεβαιότητα σε μια από τις πιο ταραγμένες περιοχές του πλανήτη».

«Η διεθνής κοινότητα, όπως εκφράζεται από τους διεθνείς οργανισμούς, οφείλει να καλέσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε αυτοσυγκράτηση και την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τονίζει ο κ. Μάντζος.

Αναφορικά με τον ρόλο της Ελλάδας το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «η Ελλάδα, ως Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και Κράτος-Μέλος της ΕΕ, οφείλει να στηρίξει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία για την ενεργοποίηση της διεθνούς κοινότητας προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης και της σταθερότητας».

«Οφείλει δε, άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες και να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις ενδεχόμενες συνέπειες της κρίσης σε γεωπολιτικό, οικονομικό και ενεργειακό επίπεδο», καταλήγει το ΠΑΣΟΚ.

ΣΥΡΙΖΑ

Αντίστοιχα, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει κάποια ευθεία αναφορά σχετικά με τη νομιμότητα της επέμβασης του Ισραήλ και των ΗΠΑ, ωστόσο αναφέρει ότι οι ενέργειές των προέδρων τους δεν έχουν «καμία νομιμοποιητική βάση». «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα την πολεμική επιχείρηση ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Πρόκειται για μια άκρως επικίνδυνη εξέλιξη που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στην ευρύτερη περιοχή και φυσικά δεν αφήνει ανεπηρέαστη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία νομιμοποιητική βάση για τις ενέργειες Τραμπ-Νετανιάχου στη Μέση Ανατολή, που οδηγούν σε ένα γενικευμένο πόλεμο στην περιοχή», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, τονίζει ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως προσωρινό μέλος του ΣΑ του ΟΗΕ να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνης και διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ότι εκτιμά πως η χώρα μας έχει λάβει κάποια θέση σε αυτή τη συγκεκριμένη σύγκρουση.

«Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας, με κανέναν τρόπο, στα αμερικανοϊσραηλινά πολεμικά σχέδια. Το συμφέρον της χώρας και των Ελλήνων είναι η ειρήνη και η σταθερότητα, μέσα από τη διπλωματική επίλυση και σε αυτήν την κατεύθυνση οφείλει να κινηθεί η ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΚΕ

Πολύ πιο αιχμηρή ήταν η αντίδραση του ΚΚΕ, το οποίο κάνει λόγο για πράξη «εγκληματική», αναφερόμενο στη «νέα στρατιωτική επίθεση του κράτους του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν» και προειδοποιώντας ότι «φέρνει πιο κοντά έναν γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή».

«Οι αναφορές περί "προληπτικού" χτυπήματος, που αναπαράγουν και οι "ντουντούκες" του ευρωατλαντισμού στη χώρα μας, είναι γελοίες και προσχηματικές, όταν εδώ και μήνες είναι γνωστές οι προθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, για μεγάλης έκτασης επίθεση στο Ιράν. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, έχει συγκεντρωθεί τεράστια αμερικάνικη δύναμη πυρός και εντείνεται η πολεμική προετοιμασία για την επιβολή των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών τους στη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων και με την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν», τονίζει το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η θέση του ΚΚΕ είναι εκ διαμέτρου αντίθετη από εκείνες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούν από την κυβέρνηση να στηρίξει ειρηνευτικές προσπάθειες, καθώς το ΚΚΕ εκτιμά ότι η χώρας μας έχει ήδη αναλάβει ενεργό ρόλο στην αντιπαράθεση. Όπως τονίζει, «η κυβέρνηση της ΝΔ έχει εμπλέξει τη χώρα στα αμερικανοϊσραηλινά σχέδια έχοντας μάλιστα ρόλο “σημαιοφόρου”. Έχει διαθέσει τη βάση της Σούδας, άλλες υποδομές ως πολεμικό ορμητήριο οδηγώντας τον λαό και τη χώρα σε τεράστιους κινδύνους. Έχει μεγάλες ευθύνες, όπως και όλα τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού και της στήριξης της στρατηγικής συμμαχίας με το κράτος του Ισραήλ».

«Είναι προφανές ότι μετά κι από αυτήν την εξέλιξη κάθε συμμετοχή της κυβέρνησης της ΝΔ με την αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο ψευδεπίγραφο “ειρηνευτικό σχέδιο” των ΗΠΑ στη Γάζα θα ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια σε βάρος του ελληνικού λαού. Πρέπει να ματαιωθεί κάθε τέτοιο σχέδιο», καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΚΕ, ενώ

καλεί σε αλληλεγγύη προς τον ιρανικό λαό, απαιτεί να κλείσει η βάση της Σούδας, να ανακληθεί η πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η ελληνική φρεγάτα από την Ερυθρά Θάλασσα.

ΝΕΑΡ

Η ΝΕΑΡ στον τίτλο της ανακοίνωσής της κάνει λόγο για «ευθεία παράβαση του διεθνούς δικαίου», ωστόσο στο κείμενο της ανακοίνωσης αναφέρει ότι η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν συνιστά μια επικίνδυνη κλιμάκωση που «απειλεί την ειρήνη, τη σταθερότητα και το διεθνές δίκαιο».

«Ως Νέα Αριστερά καταδικάζουμε κάθε ιμπεριαλιστική επέμβαση και τη λογική των «προληπτικών χτυπημάτων» που υπονομεύουν την αρχή της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από τις στρατιωτικές συγκρούσεις των μεγάλων δυνάμεων. Αντίθετα, πληρώνουν το κόστος με αίμα, προσφυγιά, κοινωνική απορρύθμιση και οικονομική ανασφάλεια», τονίζει η ΝΕΑΡ και καταλήγει:

«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα, την Ευρώπη και την ελληνική κυβέρνηση να λάβουν αμέσως αποφάσεις για την άμεση αποκλιμάκωση στην περιοχή».

Διαβάστε επίσης