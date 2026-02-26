Καρανίκας μαινόμενος κατά Πολάκη, ΣΥΡΙΖΑ και αντιπολίτευσης

Με ανάρτησή του ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Καρανίκας απαντάει στην κριτική που δέχεται τις τελευταίες ημέρες.

«Για να εξηγούμαστε και για να μη παρεξηγούμαστε. Ας συστηθούμε. Ούτε πήγα ΝΔ, ούτε είμαι με τη ΝΔ, ούτε πληρώνομαι από την ΝΔ και τον Αδωνι όπως διαδίδει συκοφαντικά ο Πολάκης της παρακμιακής αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ για να δικαιολογήσει την σήψη και την κριτική που τους ασκώ», ανέφερε ο Νίκος Καρανίκας.

«Οταν μου ζήτησε ο ίδιος ο Τσίπρας να κατέβω στην Αθήνα για να μπω στη κυβέρνηση με γνώριζε πάρα πολύ καλά. Γνώριζε ότι ήμουν απόφοιτος των ΤΕΙ και δεν ήμουν ακαδημαϊκός. Γνώριζε ότι είχα φυλακιστεί για τις ιδέες μου ως αρνητής στράτευσης- αντιρρησίας συνείδησης και εκκρεμούσαν δικαστήρια για συλλήψεις από συγκρούσεις με την αστυνομία και κράτος. Γνώριζε ότι δούλευα στην Θεσσαλονίκη στον ιδιωτικό τομέα στον επισιτισμό (cafe manifesto) και είχα εργοδότες αριστερούς που δεν υπέκυψαν στα μνημόνια ώστε να υποστούμε μειώσεις και είχα μισθό μεγαλύτερο από αυτόν της κυβέρνησης Τσίπρα», τόνισε ο Νίκος Καρανίκας.

«Μετά το 2019 ξαναβγήκα στην ελεύθερη αγορά για εργασία. Δουλεύω όπου δουλεύω βάση των γνώσεων και των ικανοτήτων μου και όχι βάση κομματικής ή κυβερνητικής παρέμβασης. Δεν υπήρξα ποτέ γραφειοκράτης και έμμισθος κάποιου κόμματος σε αντίθεση με αυτούς που με συκοφαντούν», σημείωσε.

«Αναξιόπιστο κόμμα το ΠΑΣΟΚ - Σήψη στον ΣΥΡΙΖΑ»

Και συνέχισε: «Ολα αυτά τα γράφω γιατί είδα ότι ο Πολάκης και κάτι ακόλουθοί δίπλα του μαζί και κάτι υποτελείς του Τσίπρα διαδίδουν πράγματα που δεν ισχύουν για να ενισχύσουν την δύσκολη θέση που βρίσκονται όταν τους ασκώ με επιχειρήματα κριτική. Επίσης το μίσος αρκετών προς το πρόσωπο μου είναι ταξικό, κοινωνικό και πολιτικό».

Όπως εξήγησε θέλει η ΝΔ να χάσει στις επόμενες εκλογές αλλά «για να χάσει η ΝΔ χρειάζεται αξιόπιστη αντιπολίτευση και να είναι καλύτερη από την ΝΔ και τον Μητσοτάκη. Καλύτερη στις προτάσεις της και στον τρόπο άσκησης της πολιτικής. Μέχρι στιγμής όμως δεν υπάρχει κάτι αξιόπιστο από πλευράς Πασοκ και Συριζα με τα υπόλοιπα της Αριστεράς».

«Η αντιπολίτευση αντιγράφει την αντιπολιτευτική τακτική της ΝΔ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και προτάσσει την αρνητικότητα, την καταστροφολογία, την ηθικολογία και τις κραυγές με σκοπό το θέαμα…αποκρουστικό», είπε ο Νίκος Καρανίκας.

Ειδικά για το ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «εξακολουθεί να είναι αναξιόπιστο κόμμα καθώς πορεύεται δίχως ριζική ανανέωση στελεχών και μιας ειλικρινούς αυτοκριτικής για την ευθύνη του στην χρεωκοπία της χώρας».

Για τον ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι «η αριστερά βρίσκεται σε σήψη και παρακμή αρκεί να σκεφτείτε τον ΣΥΡΙΖΑ όπου τα στελέχη του μαζί με τον Τσίπρα οργάνωσαν και συμμετείχαν σε ένα πραξικόπημα για την ανατροπή του δημοκρατικά εκλεγμένου Κασσελακη. Απαξίωση της δημοκρατίας και αριστερά δεν συμβαδίζουν. Σκεφτείτε έναν ΣΥΡΙΖΑ όπου τα στελέχη του πηγαίνουν γονυπετείς και παρακαλάνε τον Τσίπρα να τους αποδεχτεί. Μια από τα ίδια με κάτι αφαιρέσεις. ΣΥΡΙΖΑ δίχως αξιοπρέπεια και δίχως αυτοκριτική και ανανέωση στελεχών. Μια σήψη».

«Να αποδεχτούμε ότι και στον αντίπαλο υπάρχει το σωστό»

«Αυτή η παρακμιακή αριστερά μετατρέπεται καθημερινά από το κόκκινο του αγώνα για δημοκρατία και ισότητα, σε κόμμα της υπεροψίας, της απαξίωσης της δημοκρατίας και γι’αυτό το μόνο που κάνουν με τον τρόπο τους είναι να ενισχύουν την παρουσία του Μητσοτάκη. Ως αντιπολίτευση κατάφεραν να θεωρείται δικαίως ο Μητσοτάκης ως η καλύτερη πρόταση μπροστά στο φόβο για το χειρότερο», ανέφερε.

Ειδικά για την κριτική που δέχθηκε για θετικά σχόλια του σε μέλη της κυβέρνησης ο Νίκος Καρανίκας υπογράμμισε «η αντιπολίτευση να μην είναι κραυγές και θόρυβος εντυπώσεων με σκοπό την παραγωγή και κατανάλωση του θεάματος της αντιπαράθεσης. Να αποδεχτούμε ότι και στον αντίπαλο υπάρχει το σωστό…κάτι σωστό. Άλλο ο εχθρός και άλλο ο αντίπαλος. Η δεξιά, ο νεοσυντηρητισμός, ο φιλελεύθερος είναι αντίπαλοι και όχι εχθροί. Βασική αρχή και διαχώριση».

Και πρόσθεσε: «Το ότι οι αριστερές και οι αριστεροί χαρακτηρίζουν & αντιμετωπίζουν εχθρικά, συκοφαντικά και με τοξική διάθεση τον κάθε άνθρωπο που, στέκεται αντικειμενικά απέναντι στον οποιοδήποτε αντίπαλο της και μιλάει θετικά για ένα γεγονός ή νόμο, είναι ένδειξη της παρακμής και του δογματισμού τους και προσβάλει την νοημοσύνη των πολιτών που έχουν κριτήριο και εμπειρία».

