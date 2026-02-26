Λίβανος: Νεκρός 16χρονος από ισραηλινά πλήγματα σε οκτώ στρατιωτικές βάσεις της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε οκτώ στρατιωτικές βάσεις της Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο υποστηρίζοντας ότι πολλά όπλα, μεταξύ των οποίων «πυροβόλα και ρουκέτες» ήταν αποθηκευμένα εκεί.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου έκανε λόγο για έναν νεκρό, έναν 16χρονο Σύρο, και έναν τραυματία από ισραηλινό πλήγμα.

? STRUCK: 8 Hezbollah Radwan Force military compounds in the Baalbek area used to store weapons, train terrorists, and plan attacks against IDF troops and Israeli civilians.



Hezbollah’s attempts to rearm constitute a violation of the ceasefire understandings between Israel and… pic.twitter.com/BFTjAiasSG — Israel Defense Forces (@IDF) February 26, 2026

Σύμφωνα με τον στρατό, οι υποδομές που χτυπήθηκαν ανήκαν στη Δύναμη Αλ Ραντουάν, τη μονάδα των ειδικών δυνάμων της σιιτικής οργάνωσης που στηρίζεται από το Ιράν. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε «οκτώ στρατιωτικά συγκροτήματα που ανήκαν στη Δύναμη Αλ Ραντουάν της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Μπααλμπέκ. Στα συγκροτήματα αυτά ήταν αποθηκευμένα πολλά όπλα, κυρίως πυροβόλα και ρουκέτες».

Οι βάσεις αυτές «χρησιμοποιούνταν από τη Δύναμη αλ Ραντουάν «για εκπαίδευση και προετοιμασία μιας σύγκρουσης (…) καθώς και για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση τρομοκρατικών επιθέσεων εναντίον μονάδων του Τσαχάλ (σ.σ. του ισραηλινού στρατού) και Ισραηλινών πολιτών», πρόσθεσε.