Σκάνδαλο Έπσταϊν: Έρευνα σε βάρος του Πίτερ Μάντελσον ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο 72χρονος Βρετανός ήταν Επίτροπος της ΕΕ από το 2004 μέχρι το 2008

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Έρευνα σε βάρος του Πίτερ Μάντελσον ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο Πίτερ Μάντελσον εξερχόμενος από το σπίτι του στο Wiltshire, στις 20 Φεβρουαρίου 2026. 

Ben Birchall/PA μέσω AP
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης να εξετάσει ενδεχόμενες παραβιάσεις των κανόνων της εκ μέρους του Πίτερ Μάντελσον, μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό Τζέφρι Έπσταϊν, ανέφερε ένας εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Ο 72χρονος Βρετανός ήταν Επίτροπος της ΕΕ από το 2004 μέχρι το 2008. Οι Βρυξέλλες θέλουν να μάθουν εάν παραβίασε ή όχι τον κώδικα δεοντολογίας στον οποίο υπόκεινται οι αξιωματούχοι της Κομισιόν, τόσο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όσο και μετά την αποχώρησή τους.

Ο Πίτερ Μάντελσον, ένα κεντρικό πρόσωπο της βρετανικής πολιτικής σκηνής και πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον, βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκανδάλου, αφού δημοσιοποιήθηκαν νέα έγγραφα που ρίχνουν φως στη σχέση του με τον Έπσταϊν. Ο πρώην υπουργός συνελήφθη τη Δευτέρα από τη βρετανική αστυνομία αλλά αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση της υπόθεσης, η Κομισιόν θέλει να μάθει αν υπήρξε παραβίαση των «υποχρεώσεων» του πρώην Επιτρόπου, μεταξύ άλλων αν τήρησε το απόρρητο και αν δέχτηκε δώρα ή έκανε «χάρες».

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης επιβεβαίωσε ότι της υποβλήθηκε τέτοιο αίτημα από την Κομισιόν, στις 18 Φεβρουαρίου και ότι το «εξετάζει», χωρίς αυτό να σημαίνει απαραιτήτως ότι διενεργεί έρευνα σε βάρος του Μάντελσον.

Στη Βρετανία, η κυβέρνηση συμφώνησε σήμερα με την αστυνομία ένα πλαίσιο με βάση το οποίο θα δημοσιοποιηθούν έγγραφα σχετικά με τον διορισμό του Μάντελσον, το 2024, ως πρέσβη στις ΗΠΑ. Η Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας είπε ότι επί του παρόντος συλλέγεται υλικό από το Γραφείο του Υπουργικού Συμβουλίου και ελπίζεται ότι κάποια από αυτά τα έγγραφα θα δοθούν σύντομα στη δημοσιότητα.

