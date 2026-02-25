9χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία σε δημοτικό σχολείο - Μεταφέρθηκε στο Παίδων

Ένα επικίνδυνο περιστατικό κατήγγειλε πατέρας ενός 9χρονου παιδιού, το οποίο φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία σε δημοτικό σχολείο της Αργυρούπολης, όταν πήγε στην τουαλέτα και επιχείρησε να ανάψει το φως.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο πατέρας στο Mega, το παιδί αισθάνθηκε έντονο ηλεκτρικό ρεύμα μόλις άγγιξε τον διακόπτη.

«Το παιδί ήταν ωχρό στο χρώμα και είχε πόνους στο χέρι και απώλεια ελέγχου. Πήγε το παιδί στην τουαλέτα υπάρχει ένας διακόπτης που ανάβει το φως. Ο διακόπτης αυτός έχει χαρτοταινία. Η χαρτοταινία και ο διακόπτης όλος ήταν βρεγμένος».

Ο διακόπτης στον οποίο αναφέρεται ο πατέρας του μαθητή της τετάρτης Δημοτικού είναι καλυμμένος όλος με χαρτοταινία, που έχει γίνει για τεχνικούς λόγους, σύμφωνα με πηγές του σχολείου.

«Μας είπε (η δασκάλα) ο Άλκης τον χτύπησε το ρεύμα, μήπως θα θέλετε να τον πάρετε, να τον πάτε στο νοσοκομείο; Και η σύζυγος είπε «γιατί να πρέπει να περιμένετε να έρθω να τον πάρω εγώ να τον πάω στο νοσοκομείο; Καλέστε επιτόπου το ΕΚΑΒ να το πάει γρήγορα στο Παίδων».

Το παιδί εξακολούθησε να παραπονιέται για ενοχλήσεις στο δεξί του χέρι και, έπειτα από αίτημα του παππού του, κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο το μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ο μικρός μαθητής παρέμεινε μία ημέρα στο νοσοκομείο Παίδων, όπου και υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι υπέστη ατύχημα από έκθεση σε ηλεκτρικό ρεύμα, με τη διάγνωση να κάνει λόγο για επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Την επομένη του επεισοδίου, ο Δήμος έστειλε συνεργείο ηλεκτρολόγων στο σχολείο. Ο έλεγχος δεν έδειξε κάποια βλάβη, διαρροή ή κατάσταση επικινδυνότητας. Σύμφωνα με το πόρισμα, που παραδόθηκε στη δημοτική αρχή, οι διακόπτες είναι στεγανοί και ασφαλείς στα νερά.

Ο 9χρονος έλαβε εξιτήριο, με την οικογένειά του να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά.

