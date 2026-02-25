Έξαλλος ο Μπαρτζωκας με Φουρνιε, απειλήθηκε επεισόδιο

Ένα ακόμα επεισόδιο με παίκτη του ξέγραψε στο… παλμαρέ του ο Γιώργος Μπαρτζώκας και αν δεν ήταν οι ψυχραιμότεροι κανείς δε ξέρει πως θα κατέληγε!

Ο Εβάν Φουρνιέ έχασε τη μπάλα στην τελευταία επίθεση της κανονικής περιόδου με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να γίνεται έξαλλος και να μπαίνει στο παρκέ ξεκινώντας τα… γαλλικά στον παίκτη του!

Ο Γάλλος δεν άφησε την επίθεση του προπονητή του αναπάντητη και αντέδρασε πάρα πολύ έντονα προς το μέρος του με τον Ταιρικ Τζόουνς να συγκρατεί τον προπονητή του και ο Χρήστος Μπαφές να προσπαθεί να ηρεμήσει τον Εβάν Φουρνιε!

Και όλα αυτά υπό το βλέμμα του Νάιτζελ Ουίλιαμς Γκος!