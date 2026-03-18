Wall Street Journal: To Ισραήλ κυνηγάει μέλη του ιρανικού καθεστώτος στα κρησφύγετά τους

Ο Αλί Λαριτζανί , ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, περπάτησε με αυτοπεποίθηση φορώντας σκούρα γυαλιά ηλίου και μαύρο παλτό την Παρασκευή σε μια συγκέντρωση υποστηρικτών του καθεστώτος στο κέντρο της Τεχεράνης. Ήταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση σε έναν πόλεμο στον οποίο ήταν γνωστός στόχος. «Γενναίοι άνθρωποι. Γενναίοι αξιωματούχοι. Γενναίοι ηγέτες. Αυτός ο συνδυασμός δεν μπορεί να νικηθεί», έγραψε αργότερα στο X.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, ήταν νεκρός. Νωρίς το πρωί της Τρίτης, οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ εντόπισαν τον Λαριτζανί με άλλους αξιωματούχους σε ένα κρησφύγετο στα περίχωρα της Τεχεράνης και τον σκότωσαν σε πυραυλική επίθεση.

Το ίδιο βράδυ, το Ισραήλ έλαβε μια πληροφορία από απλούς Ιρανούς ότι ο ηγέτης της πολιτοφυλακής Basij , Γκολαμρεζά Σολεϊμανί είχε κρυφτεί με τους βοηθούς του σε μια σκηνή σε δασώδη περιοχή της Τεχεράνης. Ήταν το είδος της ανταμοιβής που ήλπιζε το Ισραήλ μετά την ανατίναξη του αρχηγείου και των θέσεων διοίκησης της Basij για περισσότερες από δύο εβδομάδες, αναγκάζοντας τα μέλη της να συγκεντρωθούν στο ύπαιθρο. Ο Σολεϊμανί χτυπήθηκε και σκοτώθηκε επίσης.

Οι Ισραηλινοί και Αμερικανοί ηγέτες δήλωσαν εξαρχής ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα δημιουργούσε τις συνθήκες για να ανατρέψουν οι Ιρανοί το καθεστώς τους. Οι δολοφονίες νωρίς την Τρίτη ήταν ορόσημα σε αυτήν την εκστρατεία που κατέστη δυνατή χάρη στην ταχέως συσσωρευόμενη ζημιά από τις αεροπορικές επιδρομές και την αυξανόμενη συλλογή πληροφοριών σχετικά με πιθανούς στόχους.

H κηδεία ανώτερου συμβούλου του Χαμενεϊ που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή

Με χιλιάδες μέλη του καθεστώτος να έχουν σκοτωθεί —από κορυφαίους ηγέτες μέχρι διαδηλωτές— οι Ιρανοί αναφέρουν ότι αρχίζει να επικρατεί μια αίσθηση αναταραχής. Οι δυνάμεις ασφαλείας βρίσκονται υπό πίεση και σε φυγή, καθώς απειλούν τους διαδηλωτές να μην κατεβαίνουν στους δρόμους και να εξαπολύσουν άμεσες επιθέσεις στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τους Άραβες γείτονές τους στον Περσικό Κόλπο.

Λεπτομερείς λίστες στόχων και αναφορές για ζημιές μάχης που είδαν οι δημοσιογράφοι της Wall Street Journal δίνουν μια εσωτερική εικόνα της τεράστιας προσπάθειας που καταβάλλεται για την εξάλειψή τους. Τα έγγραφα δείχνουν ότι η προσπάθεια ξεκίνησε στις πρώτες ημέρες του πολέμου και εξακολουθεί να εντείνεται. Το Ισραήλ καταδιώκει τις δυνάμεις ασφαλείας από τα αρχηγεία τους μέχρι τα σημεία συγκέντρωσης και στη συνέχεια σε κρησφύγετα κάτω από γέφυρες, σε μια προσπάθεια να διαταράξει τη δραστηριότητά τους και να δείξει στους Ιρανούς ότι οι δυνάμεις επιβολής του νόμου εξοντώνονται.

Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ αναφέρει ότι έχει ρίξει 10.000 πυρομαχικά σε χιλιάδες διαφορετικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 2.200 που σχετίζονται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τη Basij και άλλες δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας. Πιστεύει ότι χιλιάδες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί. Η προηγμένη τεχνολογία που αναπτύσσει το Ισραήλ και η διείσδυση των πρακτόρων του στην ιρανική κοινωνία συνδυάζονται για να δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη απειλή μέχρι σήμερα για ένα βαθιά εδραιωμένο καθεστώς.

Αλλά δεκαετίες στρατιωτικής εμπειρίας δείχνουν ότι είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να εκδιωχθεί μια κυβέρνηση από αέρος. Και αν το ιρανικό καθεστώς επιβιώσει, θα μπορούσε να αναδυθεί πιο θαρραλέο και πιο επικίνδυνο. «Θα είναι μια σαφής νίκη για το καθεστώς, τόσο υπό προβλέψιμες όσο και απρόβλεπτες συνθήκες», δήλωσε ο Φαρζίν Ναντίμι, ανώτερος συνεργάτης του Ινστιτούτου Ουάσινγκτον, ενός think tank με έδρα τις ΗΠΑ, με επίκεντρο το Ιράν.

Δορυφορική εικόνα δείχνει κατεστραμμένα κτήρια στο συγκρότημα κατοικιών του Χαμενεϊ στην Τεχεράνη.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τον πόλεμο με μια βολή στην καρδιά του καθεστώτος, σκοτώνοντας τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στο κτήμα του στην πρώτη ομοβροντία, και συνεργαζόμενο με τις ΗΠΑ κατέστρεψε γρήγορα τους περισσότερους εκτοξευτές πυραύλων του Ιράν και εξαφάνισε την αεράμυνά του. Στη συνέχεια, oι ευθύνες μοιράστηκαν. Οι ΗΠΑ επικεντρώθηκαν στη στρατιωτική και βιομηχανική ισχύ του Ιράν και το Ισραήλ επιτέθηκε σοβαρά στις δομές εσωτερικού ελέγχου.

Τη δεύτερη μέρα, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη χτυπούσαν συστηματικά τα αρχηγεία και τα κέντρα διοίκησης που σχετίζονταν με τους εγχώριους βραχίονες ασφαλείας των Φρουρών της Επανάστασης , την πολιτοφυλακή Basij και τις ειδικές αστυνομικές δυνάμεις.

Έγγραφα που εξέτασε η WSJ δείχνουν ότι οι επιδρομές στόχευαν τα πάντα, από τη Tharallah -τη μονάδα των Φρουρών της Επανάστασης που είναι υπεύθυνη για την προστασία της πρωτεύουσας- μέχρι τα αστυνομικά τμήματα σε γειτονιές στην Τεχεράνη. Το Ισραήλ στόχευε σε τοποθεσίες όπου οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες είχαν διαπιστώσει ότι υπήρχε προσωπικό του καθεστώτος.

Οι στόχοι στη συνέχεια διευρύνθηκαν. Οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες έμαθαν ότι το Ιράν είχε ένα εφεδρικό σχέδιο για τις δυνάμεις εσωτερικής ασφαλείας του σε περίπτωση που καταστραφούν οι εγκαταστάσεις τους—συγκεντρώνοντας δυνάμεις σε τοπικά αθλητικά συγκροτήματα.

Το Ισραήλ παρακολούθησε τις τοποθεσίες να γεμίζουν και στη συνέχεια τις χτύπησε πριν από το τέλος της πρώτης εβδομάδας. Αυτές οι επιθέσεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ζημιών από τη μάχη που είδε η Journal, ήταν από τις πιο θανατηφόρες του πολέμου, σκοτώνοντας εκατοντάδες μέλη των υπηρεσιών ασφαλείας και του στρατού, η συντριπτική πλειοψηφία στο στάδιο Azadi, ένα μεγάλο χώρο διεξαγωγής ποδοσφαιρικών αγώνων.

To κατεστραμμένο γήπεδο Αzadi

Πλάνα έδειχναν αστυνομικούς ασφαλείας να ξαπλώνουν στο πεζοδρόμιο έξω από ένα άλλο στάδιο, σύμφωνα με βίντεο που επαληθεύτηκαν από την Storyful, μια εταιρεία πληροφοριών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στην News Corp, τη μητρική εταιρεία της Journal. Το προσωπικό ασφαλείας εισέβαλε στο νοσοκομείο Γκάντι στην Τεχεράνη και ανάγκασε τους ασθενείς να κάνουν χώρο για τους τραυματίες τους, δήλωσε ένας γιατρός.

Ιρανοί αξιωματούχοι καταδίκασαν τις επιθέσεις ως επιθέσεις σε αμάχους και τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες από τα επακόλουθα, αλλά δεν ανέφεραν την παρουσία δυνάμεων ασφαλείας. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε ένα κέντρο διοίκησης του Υπουργείου Πληροφοριών που λειτουργούσε από ένα συγκρότημα της Ιρανικής Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην καρδιά της Τεχεράνης. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η επιδρομή σκότωσε αρκετούς υπαλλήλους και μηχανικούς, και τραυμάτισε και σκότωσε αρκετούς περαστικούς.

Οι επιθέσεις πλήγωσαν το ηθικό των απλών στρατιωτών και ώθησαν ορισμένες δυνάμεις ασφαλείας να αρχίσουν να κοιμούνται στα οχήματά τους, στα τζαμιά ή σε άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, ανέφερε η αξιολόγηση του Ισραήλ. Εν τω μεταξύ, αξιωματούχοι των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών άρχισαν να τηλεφωνούν σε μεμονωμένους διοικητές, απειλώντας αυτούς και τις οικογένειές τους ονομαστικά αν δεν έμεναν στην άκρη σε περίπτωση εξέγερσης, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το τηλεφώνημα της Μοσάντ σε ανώτερο Ιρανό αστυνομικό

Η WSJ εξέτασε το περιεχόμενο μιας τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ ενός ανώτερου διοικητή της ιρανικής αστυνομίας και ενός πράκτορα της Μοσάντ, της υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών του Ισραήλ. «Με ακούς;» ακούγεται ένας πράκτορας της Μοσάντ να μιλάει στα Φαρσί. «Ξέρουμε τα πάντα για σένα. Είσαι στη μαύρη λίστα μας και έχουμε όλες τις πληροφορίες για σένα». «Εντάξει», είπε ο διοικητής στην ηχογράφηση.

«Σoυ τηλεφώνησα για να σε προειδοποιήσω εκ των προτέρων ότι πρέπει να σταθείς στο πλευρό του λαού σου», είπε ο πράκτορας της Μοσάντ. «Και αν δεν το κάνετε αυτό, το πεπρωμένο σας θα είναι αυτό του ηγέτη σου. Με ακούς;» «Αδερφέ, ορκίζομαι στο Κοράνι, δεν είμαι εχθρός σου», είπε ο διοικητής. «Είμαι ήδη νεκρός. Απλώς σε παρακαλώ έλα να μας βοηθήσεις.»

Στο έδαφος, το Ισραήλ επιτέθηκε σε αποθήκες της αστυνομίας, καταστρέφοντας εξοπλισμό υπολογιστών, οχήματα και αστυνομικό εξοπλισμό, σύμφωνα με λίστες στόχων που είδε η Journal. Ένας άλλος στόχος ήταν μονάδες μοτοσικλετών, οι οποίες έπαιξαν κεντρικό ρόλο στις προσπάθειες καταστολής των διαμαρτυριών. Κάποια στιγμή, το Ισραήλ έπληξε περίπου 34 διαφορετικές τοποθεσίες που σχετίζονταν με τις δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας στην επαρχία Ιλάμ, μια περιοχή στο δυτικό Ιράν κοντά στα σύνορα με το Ιράκ με μεγάλο κουρδικό πληθυσμό, σύμφωνα με μια λίστα στόχων που είδε η WSJ.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία άρχισε να επιχειρεί με στόλους από drones πάνω από την Τεχεράνη και άλλες περιοχές του Ιράν, μετατοπίζοντας την εστίασή της από τα κέντρα διοίκησης σε μεμονωμένα σημεία ελέγχου και οδοφράγματα της Basij. Τα drones έπληξαν δεκάδες στόχους, σκοτώνοντας δύο έως τέσσερα μέλη του προσωπικού ασφαλείας κάθε φορά. Οι επιθέσεις σε πολλές περιπτώσεις καθοδηγήθηκαν από πληροφορίες που έστειλαν απλοί Ιρανοί, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας. Την Πέμπτη, τουλάχιστον τρία διαφορετικά σημεία ελέγχου έγιναν στόχος, συμπεριλαμβανομένων αυτών στην εθνική οδό Ιμάμ Ρεζά και στην οδό Σαχέντ στη βόρεια Τεχεράνη.

Ακολούθησαν περισσότερα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Την Κυριακή το βράδυ, οι ισραηλινές δυνάμεις διεξήγαγαν στοχευμένη αναζήτηση σημείων ελέγχου, χτυπώντας 11, συμπεριλαμβανομένων των πλατειών Enghelab και Azadi στην Τεχεράνη και κατά μήκος ορισμένων αυτοκινητοδρόμων. Οι Ιρανοί επιβεβαίωσαν ότι έχουν λάβει χώρα επιθέσεις σε σημεία ελέγχου.

Η επιτυχία της ισραηλινής εκστρατείας είναι δύσκολο να αξιολογηθεί ανεξάρτητα. Το Ιράν έχει απενεργοποιήσει το διαδίκτυο και ελέγχει στενά τις πληροφορίες. Άτομα που κοινοποιούν βίντεο με ζημιές έχουν συλληφθεί. Το Ισραήλ έχει εκτιμήσει ότι ο αεροπορικός πόλεμος δημιουργεί διατάραξη της διοίκησης και του ελέγχου και πλήττει το ηθικό των δυνάμεων ασφαλείας. Ιρανοί δήλωσαν ότι έχουν δει τις δυνάμεις ασφαλείας να σπεύδουν για ασφαλείς χώρους εργασίας ενώ τις κυνηγούν ισραηλινά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καταλαμβάνοντας σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και πολιτικά κτίρια.

Ένας γιατρός στην Τεχεράνη είπε ότι η αστυνομία στο Βανάκ, μια εύπορη γειτονιά της πρωτεύουσας, μετέφερε το σημείο ελέγχου της κάτω από μια γέφυρα αυτοκινητοδρόμου για να αποφύγει να γίνει στόχος. Είπε ότι άλλες δυνάμεις τον παρακάλεσαν να τους αφήσει να διανυκτερεύσουν στο κτίριό του. Αρκετοί κοιμόντουσαν σε μια γωνιά δίπλα στις σκάλες. Είπε ότι έχει επίσης δει δυνάμεις ασφαλείας να στήνουν σκηνές ή να στεγάζονται μέσα σε λεωφορεία.

Άλλοι κάτοικοι ανέφεραν ότι πολλοί αστυνομικοί ασφαλείας κρύβονται σε κτήρια κατοικιών. Όταν μετακομίζουν, οι γείτονες το εγκαταλείπουν φοβούμενοι μια επίθεση, είπε ένας κάτοικος. Οι έρευνες για εγκλήματα όπως η κλοπή που συνέβησαν πριν από τον πόλεμο βρίσκονται σε εκκρεμότητα, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις δέχονται επιθέσεις, ανέφεραν ορισμένοι.

Ένας κάτοικος της Τεχεράνης είπε ότι ένας φίλος του δεν μπόρεσε να ανακτήσει ένα αυτοκίνητο που είχε κλαπεί και ανακτήθηκε από την αστυνομία πριν από την έναρξη του πολέμου, επειδή δεν υπάρχει κανείς στο αστυνομικό τμήμα για να το παραδώσει. Ένας άλλος είπε ότι η αστυνομία είπε σε αυτόν και σε άλλους ιδιοκτήτες καταστημάτων να κλειδώσουν πριν νυχτώσει επειδή δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλειά τους.

Όποια και αν είναι η φθορά της εξουσίας, είναι σαφές ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν εξακολουθούν να έχουν τον έλεγχο των δρόμων και κρατούν μακριά τους διαφωνούντες απειλώντας να πυροβολήσουν με σκοπό να σκοτώσουν. Πολλοί Ιρανοί δήλωσαν ότι θα ήταν αυτοκτονία να ξεσηκωθούν τώρα και φοβούνται ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα αφήσουν το καθεστώς άθικτο, αλλά πιο θυμωμένο.

Το κατεστημένο ασφαλείας του Ισραήλ πιστεύει ότι η καταρρέουσα οικονομία του Ιράν και η λαϊκή οργή έχουν θέσει το καθεστώς σε μια μη αναστρέψιμη πορεία προς την κατάρρευση, είτε αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια του πολέμου είτε αργότερα. Τελικά, όμως, είναι μια δουλειά που το Ισραήλ και οι ΗΠΑ αναθέτουν στον ιρανικό λαό . «Βλέπουν ένα σύστημα που βρίσκεται σε αποσύνθεση μπροστά στα μάτια τους», είπε ο Ναντίμι. «Αλλά θα χρειαστούν πολύ περισσότερες επιθέσεις για να αλλάξουν τα δεδομένα».

