Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

Snapshot Στο ρετιρέ πολυκατοικίας στα Κάτω Πατήσια βρέθηκε νεκρός ο 75χρονος πάμπλουτος ρακοσυλλέκτης Π.Σ., ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας.

Η σορός του ήταν σε προχωρημένη σήψη πάνω σε όγκο σκουπιδιών, και το διαμέρισμα είχε γεμίσει από σκουπίδια και παλιά αντικείμενα.

Οι αστυνομικές Αρχές ερευνούν τις συνθήκες θανάτου, καθώς τα ιατροδικαστικά ευρήματα είναι περιορισμένα λόγω της σήψης.

Ο 75χρονος είχε αποξενωθεί από τους γείτονες και ζούσε απομονωμένος χωρίς οικογένεια, ενώ διατηρούσε παγωμένο τραπεζικό λογαριασμό και πιθανόν κρυμμένα χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα στην ιδιοκτησία του.

Το διαμέρισμα έχει σφραγιστεί για περαιτέρω έρευνα, και οι Αρχές αναζητούν συγγενείς και πιθανούς μάρτυρες που είχαν πρόσβαση στο ρετιρέ. Snapshot powered by AI

Από τις σελίδες σεναρίου χολιγουντιανής ταινίας θρίλερ μοιάζει να έχει ξεπηδήσει η μακάβρια υπόθεση που απασχολεί τα τελευταία 24ωρα τις αστυνομικές Αρχές, καθώς στο ρετιρέ πολυκατοικίας επί της οδού Κορυδαλλέως, στα Κάτω Πατήσια, εντοπίστηκε νεκρός, μπρούμυτα πεσμένος και γυμνός πάνω σε όγκο σκουπιδιών, ο «βασιλιάς των κάδων», ο πάμπλουτος ρακοσυλλέκτης Π.Σ.

Ο 75χρονος, που ήταν ιδιοκτήτης όλης της τετραώροφης πολυκατοικίας, ζούσε ολομόναχος, χωρίς ποτέ να έχει κάνει δική του οικογένεια, μακριά από συγγενείς και φίλους, μόλις πενήντα μέτρα από την οδό Φυλής, εκεί όπου οι ανδρικές σκιές χάνονται μέρα και νύχτα μέσα στην ανωνυμία τους.



Το σκοτεινό θρίλερ άρχισε να ξετυλίγεται όταν γείτονες ειδοποίησαν την Αστυνομία, λόγω της έντονης δυσοσμίας που έπνιγε εδώ και αρκετές ημέρες όλη την πολυκατοικία. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο χρειάστηκε να παραβιάσουν το ρετιρέ προκειμένου να μπουν στο εσωτερικό του. Τότε ήταν που ήρθαν αντιμέτωποι με τη φρίκη.

Η σορός του Π.Σ βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, πάνω σε όγκο σκουπιδιών που ο ίδιος είχε μαζέψει, αν και εισέπραττε ενοίκια, νομίζοντας ότι θα αυξήσει κι άλλο την περιουσία του ως «παλαιοπώλης». Για τη μεταφορά του το ειδικό συνεργείο χρειάστηκε να φορέσει στολές με αντιασφυξιογόνες μάσκες, καθώς η υψηλή θερμοκρασία από την ταράτσα έπνιγε κάθε ίχνος ανάσας.



Αυτός είναι και ο λόγος που τουλάχιστον σε αυτή τη φάση είναι αδύνατον να ελεγχθεί ο χώρος για μετρητά ή χρυσές λίρες. Επιπλέον, θα χρειαστεί και φορτηγό για να αδειάσει το σπίτι.

Το διαμέρισμά του 75χρονου δεν χωρούσε άλλα πράγματα. Το πτώμα βρίσκεται σε σήψη και τα ιατροδικαστικά ευρήματα είναι πολύ φτωχά για να αναδείξουν τι πραγματικά συνέβη στον 75χρονο εισοδηματία και ποιες μπορεί να είναι οι ουσιαστικές συνθήκες θανάτου.

Οι σκάλες και η είσοδος της πολυκατοικίας είχαν γεμίσει από ντάνες βιβλίων και παλιών συσκευών, με αποτέλεσμα να έχουν ψυχραθεί οι σχέσεις του Π.Σ. με τους ενοίκους της πολυκατοικίας του. Εξάλλου, ειδικά τα τελευταία χρόνια είχε γίνει απόμακρος και λιγομίλητος.



Οι αστυνομικοί με τους οποίους επικοινώνησε η «Espresso» αναζητούν συγγενείς του στα Δωδεκάνησα, οι οποίοι φέρεται ότι είναι ξενοδόχοι, ενώ, όπως έχουν διαπιστώσει, ο 75χρονος διατηρούσε «παγωμένο» τραπεζικό λογαριασμό σε υποκατάστημα επί της οδού Αγίου Μελετίου.

Γι’ αυτό θεωρούν βάσιμη την υποψία να έκρυβε πολλά χρήματα ή στο διαμέρισμά του ή σε κάποια κρύπτη της πολυκατοικίας που είχε στην ιδιοκτησία του.

Το διαμέρισμα πάντως έχει «σφραγιστεί» για κάθε ενδεχόμενο, αν και οι άθλιες συνθήκες που επικρατούν στο ρετιρέ γίνονται ορατές από τα πρώτα κιόλας εξωτερικά σκαλιά της πολυκατοικίας, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση.

Πάντως, όταν ο 75χρονος έβγαινε από την πολυκατοικία του την ημέρα έδειχνε ένας καθημερινός άνθρωπος. Το βράδυ όμως ξεμυτούσε ως ρακοσυλλέκτης και όργωνε με παλιά ρούχα και καπέλο τα στενά σοκάκια της Αχαρνών ψάχνοντας «θησαυρούς».

Ακόμα και ο ηλεκτρολόγος γείτονάς του αγνοούσε ότι ήταν ρακοσυλλέκτης. Μιλώντας στην «Espresso» από το ημιυπόγειό του, ο επαγγελματίας μάς ανέφερε: «Ούτε που μου πήγαινε στο μυαλό ότι μάζευε πράγματα από τα σκουπίδια. Δεν ήξερα καν ότι η πολυκατοικία είναι δική του, δίπλα ακριβώς έχουν αγοράσει Κινέζοι δική τους πολυκατοικία. Εγώ έβλεπα και καλημέριζα έναν συνηθισμένο γείτονα, που νόμιζα πως είναι απλώς ένας συνταξιούχος…»

Πλέον οι διωκτικές Αρχές, που προσπαθούν να ρίξουν άπλετο φως στο θρίλερ, αναζητούν απαντήσεις στον τελευταίο που μπορεί να πέρασε την πόρτα με σκοπό να αγοράσει χρήσιμα αντικείμενα ή την πρόσκαιρη παρέα…

Πηγή: Εφημερίδα «Espresso»