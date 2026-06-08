Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

Ο 75χρονος, που ήταν ιδιοκτήτης όλης της τετραώροφης πολυκατοικίας, ζούσε ολομόναχος, χωρίς ποτέ να έχει κάνει δική του οικογένεια, μακριά από συγγενείς και φίλους

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στο ρετιρέ πολυκατοικίας στα Κάτω Πατήσια βρέθηκε νεκρός ο 75χρονος πάμπλουτος ρακοσυλλέκτης Π.Σ., ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας.
  • Η σορός του ήταν σε προχωρημένη σήψη πάνω σε όγκο σκουπιδιών, και το διαμέρισμα είχε γεμίσει από σκουπίδια και παλιά αντικείμενα.
  • Οι αστυνομικές Αρχές ερευνούν τις συνθήκες θανάτου, καθώς τα ιατροδικαστικά ευρήματα είναι περιορισμένα λόγω της σήψης.
  • Ο 75χρονος είχε αποξενωθεί από τους γείτονες και ζούσε απομονωμένος χωρίς οικογένεια, ενώ διατηρούσε παγωμένο τραπεζικό λογαριασμό και πιθανόν κρυμμένα χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα στην ιδιοκτησία του.
  • Το διαμέρισμα έχει σφραγιστεί για περαιτέρω έρευνα, και οι Αρχές αναζητούν συγγενείς και πιθανούς μάρτυρες που είχαν πρόσβαση στο ρετιρέ.
Snapshot powered by AI

Από τις σελίδες σεναρίου χολιγουντιανής ταινίας θρίλερ μοιάζει να έχει ξεπηδήσει η μακάβρια υπόθεση που απασχολεί τα τελευταία 24ωρα τις αστυνομικές Αρχές, καθώς στο ρετιρέ πολυκατοικίας επί της οδού Κορυδαλλέως, στα Κάτω Πατήσια, εντοπίστηκε νεκρός, μπρούμυτα πεσμένος και γυμνός πάνω σε όγκο σκουπιδιών, ο «βασιλιάς των κάδων», ο πάμπλουτος ρακοσυλλέκτης Π.Σ.

Ο 75χρονος, που ήταν ιδιοκτήτης όλης της τετραώροφης πολυκατοικίας, ζούσε ολομόναχος, χωρίς ποτέ να έχει κάνει δική του οικογένεια, μακριά από συγγενείς και φίλους, μόλις πενήντα μέτρα από την οδό Φυλής, εκεί όπου οι ανδρικές σκιές χάνονται μέρα και νύχτα μέσα στην ανωνυμία τους.


Το σκοτεινό θρίλερ άρχισε να ξετυλίγεται όταν γείτονες ειδοποίησαν την Αστυνομία, λόγω της έντονης δυσοσμίας που έπνιγε εδώ και αρκετές ημέρες όλη την πολυκατοικία. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο χρειάστηκε να παραβιάσουν το ρετιρέ προκειμένου να μπουν στο εσωτερικό του. Τότε ήταν που ήρθαν αντιμέτωποι με τη φρίκη.

Η σορός του Π.Σ βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, πάνω σε όγκο σκουπιδιών που ο ίδιος είχε μαζέψει, αν και εισέπραττε ενοίκια, νομίζοντας ότι θα αυξήσει κι άλλο την περιουσία του ως «παλαιοπώλης». Για τη μεταφορά του το ειδικό συνεργείο χρειάστηκε να φορέσει στολές με αντιασφυξιογόνες μάσκες, καθώς η υψηλή θερμοκρασία από την ταράτσα έπνιγε κάθε ίχνος ανάσας.


Αυτός είναι και ο λόγος που τουλάχιστον σε αυτή τη φάση είναι αδύνατον να ελεγχθεί ο χώρος για μετρητά ή χρυσές λίρες. Επιπλέον, θα χρειαστεί και φορτηγό για να αδειάσει το σπίτι.

Το διαμέρισμά του 75χρονου δεν χωρούσε άλλα πράγματα. Το πτώμα βρίσκεται σε σήψη και τα ιατροδικαστικά ευρήματα είναι πολύ φτωχά για να αναδείξουν τι πραγματικά συνέβη στον 75χρονο εισοδηματία και ποιες μπορεί να είναι οι ουσιαστικές συνθήκες θανάτου.

Οι σκάλες και η είσοδος της πολυκατοικίας είχαν γεμίσει από ντάνες βιβλίων και παλιών συσκευών, με αποτέλεσμα να έχουν ψυχραθεί οι σχέσεις του Π.Σ. με τους ενοίκους της πολυκατοικίας του. Εξάλλου, ειδικά τα τελευταία χρόνια είχε γίνει απόμακρος και λιγομίλητος.


Οι αστυνομικοί με τους οποίους επικοινώνησε η «Espresso» αναζητούν συγγενείς του στα Δωδεκάνησα, οι οποίοι φέρεται ότι είναι ξενοδόχοι, ενώ, όπως έχουν διαπιστώσει, ο 75χρονος διατηρούσε «παγωμένο» τραπεζικό λογαριασμό σε υποκατάστημα επί της οδού Αγίου Μελετίου.

Γι’ αυτό θεωρούν βάσιμη την υποψία να έκρυβε πολλά χρήματα ή στο διαμέρισμά του ή σε κάποια κρύπτη της πολυκατοικίας που είχε στην ιδιοκτησία του.

Το διαμέρισμα πάντως έχει «σφραγιστεί» για κάθε ενδεχόμενο, αν και οι άθλιες συνθήκες που επικρατούν στο ρετιρέ γίνονται ορατές από τα πρώτα κιόλας εξωτερικά σκαλιά της πολυκατοικίας, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση.

Πάντως, όταν ο 75χρονος έβγαινε από την πολυκατοικία του την ημέρα έδειχνε ένας καθημερινός άνθρωπος. Το βράδυ όμως ξεμυτούσε ως ρακοσυλλέκτης και όργωνε με παλιά ρούχα και καπέλο τα στενά σοκάκια της Αχαρνών ψάχνοντας «θησαυρούς».

Ακόμα και ο ηλεκτρολόγος γείτονάς του αγνοούσε ότι ήταν ρακοσυλλέκτης. Μιλώντας στην «Espresso» από το ημιυπόγειό του, ο επαγγελματίας μάς ανέφερε: «Ούτε που μου πήγαινε στο μυαλό ότι μάζευε πράγματα από τα σκουπίδια. Δεν ήξερα καν ότι η πολυκατοικία είναι δική του, δίπλα ακριβώς έχουν αγοράσει Κινέζοι δική τους πολυκατοικία. Εγώ έβλεπα και καλημέριζα έναν συνηθισμένο γείτονα, που νόμιζα πως είναι απλώς ένας συνταξιούχος…»

Πλέον οι διωκτικές Αρχές, που προσπαθούν να ρίξουν άπλετο φως στο θρίλερ, αναζητούν απαντήσεις στον τελευταίο που μπορεί να πέρασε την πόρτα με σκοπό να αγοράσει χρήσιμα αντικείμενα ή την πρόσκαιρη παρέα…

Πηγή: Εφημερίδα «Espresso»

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026 - Οικονομία: Δείτε απαντήσεις και σχολιασμό θεμάτων

12:58ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΡΤ σε Ολυμπιακό: «Απαξιώνετε το προϊόν, στοχοποιείτε εργαζόμενους και παράγετε τοξικότητα»

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι τις 3 Αυγούστου

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Στη θεία η προσωρινή επιμέλεια των παιδιών της 39χρονης Βασιλικής

12:47ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αναβλήθηκε επ'αόριστον η δίκη για την εκτέλεση της Σύμβασης 717

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Εντοπίστηκε λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο - Σε ποια περιοχή βρέθηκε από επιστήμονες

12:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η διπλή ζωή του Τζέιμς Δαλαμάγκα: Πώς κρυβόταν επί 27 χρόνια ο καταζητούμενος της Interpol για τη δολοφονία ομογενούς στην Αυστραλία

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Θεσσαλονίκη για τον αδόκητο θάνατο του εργαζόμενου στην καθαριότητα που είχε σώσει άστεγο από βέβαιο θάνατο

12:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατρίνης: Πώς συμβιβάζεται η Ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία με την παροχή κρίσιμης τεχνολογίας στην Τουρκία;

12:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 20χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα αφού δέχτηκε επίθεση με καυτό λάδι από συνάδελφο

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Μέχρι την Πέμπτη οι ανακοινώσεις για τον ανασχηματισμό - Τι απάντησε για Σαμαρά - LIVE

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τις ενστάσεις στο πρόγραμμα κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ

12:15ΚΟΣΜΟΣ

Το Κουρασάο πάει Μουντιάλ με... σχολικό λεωφορείο χωρίς παράθυρα: Το βίντεο με τους παίκτες που έγινε viral

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: Αποκάλυψη - Έλληνας ιδιωτικός ερευνητής θα αναζητήσει το χαμένο παιδί 35 χρόνια μετά

12:07ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026 – Φυσική: Δείτε απαντήσεις και σχολιασμό θεμάτων

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυτελή θαλαμηγό στην Αμφιλοχία, με έναν τραυματία – Δείτε βίντεο

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Νέα μεγάλη κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος και εισήγηση για «λουκέτο» στην εταιρεία - Το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Κατάσχεση ουρανίου: Μπορούν οι ΗΠΑ να το πετύχουν στο Ιράν; Οι δύο προηγούμενες επιχειρήσεις «Άλσος» και «Ζαφείρι»

11:49LIFESTYLE

Your Face Sounds Familiar: Υψηλά ποσοστά, εντυπωσιακές μεταμφιέσεις

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να παίξει ντοματοπόλεμο στο φεστιβάλ «Tomatina»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

09:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ψυχρή αέρια μάζα από τα Βαλκάνια - Πότε θα επηρεάσει την Ελλάδα

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτός θα είναι ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα που θα φέρει το φαινόμενο El Niño

07:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κλιντ Ίστγουντ: Το τέλος μιας εποχής για τον τελευταίο θρύλο του σινεμά

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή την ώρα η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά: Καραμανλής, Παυλόπουλος, Κακλαμάνης και πλήθος κόσμου

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ξεκινά το έργο μετατροπής του ιστορικού εργοστασίου της Κεράνης σε συγκρότημα κατοικιών – Πώς θα είναι και πότε θα είναι έτοιμο

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Νέα μεγάλη κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλου κρέατος και εισήγηση για «λουκέτο» στην εταιρεία - Το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν: Ο μυστηριώδης φάκελος που έχουν οι Βρετανοί «δείχνει» τον ένοχο

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Καταστροφικός σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 200 τραυματίες - Ζημιές σε κτήρια και γέφυρες, προειδοποιήσεις για τσουνάμι

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Εξαφάνιση μικρού Μπεν: Αποκάλυψη - Έλληνας ιδιωτικός ερευνητής θα αναζητήσει το χαμένο παιδί 35 χρόνια μετά

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι θα συμβεί αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι τις 3 Αυγούστου

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στη Φυσική και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

10:37LIFESTYLE

Πάνος Μιχαλόπουλος: «Ναι, επιστρέφω!» - Το comeback στην τηλεόραση και ο μοναδικός όρος που έθεσε

10:06ΚΟΣΜΟΣ

«Η ζωή μου ως σκλάβα για το Opus Dei»: Η ιστορία δύο αδελφών που ζούσαν μέσα στην καθολική αίρεση

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυτελή θαλαμηγό στην Αμφιλοχία, με έναν τραυματία – Δείτε βίντεο

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στην Οικονομία και ο σχολιασμός τους - Τι λένε οι ειδικοί

08:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η «ψυχρή κηλίδα» του Ατλαντικού προβληματίζει τους επιστήμονες - Τι έρχεται στην Ελλάδα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026 - Ιστορία: Δείτε τις απαντήσεις και τον σχολιασμό των θεμάτων

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Η στιγμή που ο σεισμός 7,8 Ρίχτερ έπληξε την πόλη Τζένεραλ Σάντος, γκρεμίζοντας κτήρια - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ