Κολομβία: Δύο επιθέσεις με εκρηκτικά λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου

Snapshot Δύο βομβιστικές επιθέσεις σημειώθηκαν στην Κολομβία λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

Από τις επιθέσεις σκοτώθηκε ένας αστυνομικός και καταστράφηκε θάλαμος διοδίων στην Παναμερικανική Οδό.

Η πρώτη επίθεση έγινε με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε υποσταθμό αστυνομίας στη συνοικία Σαν Ροκέ.

Οι επιθέσεις αποδίδονται σε δύο ένοπλες ομάδες που διασπάστηκαν από τις FARC, παρότι η οργάνωση αφοπλίστηκε το 2016.

Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για αυστηρή αντιμετώπιση της βίας και προστασία των υποδομών της χώρας. Snapshot powered by AI

Δύο βομβιστικές επιθέσεις σημειώθηκαν στην Κολομβία, λίγες μόνο ώρες μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ο οποίος υποσχέθηκε«σκληρή αντιμετώπιση» των καρτέλ ναρκωτικών και των αντάρτικων ομάδων της χώρας.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε σε υποσταθμό της αστυνομίας στη συνοικία Σαν Ροκέ, όπου ένας αξιωματικός έχασε τη ζωή του από μη επανδρωμένο αεροσκάφος με εκρηκτικά.

Η δεύτερη επίθεση έγινε από βόμβα που εξερράγη σε αυτοκίνητο και κατέστρεψε έναν υπό κατασκευή θάλαμο διοδίων στην Παναμερικανική Οδό, στην Λα Αγκουστίνα.

Ο στρατός της χώρας ισχυρίστηκε ότι η επίθεση του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε από δύο ένοπλες ομάδες που διασπάστηκαν από τις Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), μια ομάδα ανταρτών που αφοπλίστηκε ύστερα από ειρηνευτική συμφωνία με την κυβέρνηση το 2016. Οι αρχές λένε ότι η επίθεση είχε στόχο μια πλατεία διοδίων στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομο στο παράκτιο τμήμα της Καούκα, δυτικά της χώρας.

Η κυβέρνηση του προέδρου ντε λα Εσπριέγια δεσμεύτηκε γρήγορα για μια αυστηρή απάντηση στη βομβιστική επίθεση με αυτοκίνητο. «Η Κολομβία δεν θα γονατίσει ενώπιον της βίας, ούτε θα επιτρέψει την καταστροφή των υποδομών που συνδέουν τις περιφέρειές μας», δήλωσε η υπουργός Μεταφορών Έλσα Νογκέρα σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απαντώντας στον βομβαρδισμό.

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