Έβρος: 10 τόνοι παράνομου φρέον αξίας 90.000 ευρώ κατασχέθηκε στο τελωνείο των Κήπων

Snapshot Στο τελωνείο των Κήπων στον Έβρο κατασχέθηκαν 10 τόνοι παράνομου φρέον από φορτηγό τουρκικής προέλευσης.

Το φρέον είχε τελικό προορισμό τη Γαλλία και η αξία του εκτιμάται σε περίπου 900.000 ευρώ.

Μαζί με δασμούς και φόρους, η συνολική αξία του παράνομου φορτίου θα έφτανε τα 300.000 ευρώ.

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Snapshot powered by AI

Δέκα τόνοι φρέον κατασχέθηκαν εχθές στο τελωνείο των Κήπων, στον Έβρο, την Παρασκευή 7 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ertnews, φορτηγό τουρκικής προέλευσης προσπάθησε να περάσει την ποσότητα αυτή παράνομα με τελικό προορισμό τη Γαλλία, όμως εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, ενώ ο οδηγός συνελήφθη.

Όπως υπολογίζεται η αξία του προϊόντος ανέρχεται σε περίπου 900.000 ευρώ, ενώ μαζί με τους δασμούς και τους φόρους θα έφτανε στα 300.000 ευρώ.

Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα το Σάββατο, όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.

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