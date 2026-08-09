Έβρος: 10 τόνοι παράνομου φρέον αξίας 90.000 ευρώ κατασχέθηκε στο τελωνείο των Κήπων
Το φορτηγό ερχόταν από την Τουρκία με τελικό προορισμό την Γαλλία
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- Στο τελωνείο των Κήπων στον Έβρο κατασχέθηκαν 10 τόνοι παράνομου φρέον από φορτηγό τουρκικής προέλευσης.
- Το φρέον είχε τελικό προορισμό τη Γαλλία και η αξία του εκτιμάται σε περίπου 900.000 ευρώ.
- Μαζί με δασμούς και φόρους, η συνολική αξία του παράνομου φορτίου θα έφτανε τα 300.000 ευρώ.
- Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.
Δέκα τόνοι φρέον κατασχέθηκαν εχθές στο τελωνείο των Κήπων, στον Έβρο, την Παρασκευή 7 Αυγούστου.
Σύμφωνα με την ertnews, φορτηγό τουρκικής προέλευσης προσπάθησε να περάσει την ποσότητα αυτή παράνομα με τελικό προορισμό τη Γαλλία, όμως εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, ενώ ο οδηγός συνελήφθη.
Όπως υπολογίζεται η αξία του προϊόντος ανέρχεται σε περίπου 900.000 ευρώ, ενώ μαζί με τους δασμούς και τους φόρους θα έφτανε στα 300.000 ευρώ.
Ο οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα το Σάββατο, όπου πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη.
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