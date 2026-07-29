ΑΑΔΕ: Νέος τελωνειακός ελεγκτικός σταθμός στο Πλωμάρι Μυτιλήνης από τις 3 Αυγούστου 2026

Snapshot Ιδρύεται Τελωνειακός Ελεγκτικός Σταθμός στο Πλωμάρι, ο οποίος θα υπάγεται στο Τελωνείο Μυτιλήνης και θα έχει διευρυμένες αρμοδιότητες.

Ο νέος σταθμός θα καλύπτει τελωνειακές διαδικασίες, Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, ελέγχους λαθρεμπορίου και επιβατών.

Η αναδιοργάνωση στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση προσωπικού και απλοποίηση των εισαγωγικών και εξαγωγικών διαδικασιών για τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Η ΑΑΔΕ επιδιώκει με τη νέα δομή να διευκολύνει την εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών και να ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την προστασία των δημοσίων εσόδων. Snapshot powered by AI

Στην αναδιοργάνωση των τελωνειακών υπηρεσιών της Μυτιλήνης προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και σύγχρονου μοντέλου λειτουργίας σε περιφερειακό επίπεδο, έπειτα από απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Η νέα δομή αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία από τις 3 Αυγούστου 2026, ενισχύοντας τον ρόλο του Τελωνείου Μυτιλήνης και επεκτείνοντας την επιχειρησιακή του αρμοδιότητα σε όλη την περιοχή, μέσω της ίδρυσης Τελωνειακού Ελεγκτικού Σταθμού στο Πλωμάρι, ο οποίος θα λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και θα υπάγεται στο Τελωνείο Μυτιλήνης.

Ο νέος σταθμός θα διαθέτει διευρυμένες αρμοδιότητες, καλύπτοντας τελωνειακές διαδικασίες, θέματα Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (ΕΦΚ), ελέγχους για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, καθώς και ελέγχους επιβατών. Παράλληλα, η ενσωμάτωσή του στο επιχειρησιακό πλαίσιο του Τελωνείου Μυτιλήνης αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και στην απλοποίηση των διαδικασιών εισαγωγών και εξαγωγών για τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Με τη δημιουργία νέων, οργανωμένων και πιο αποτελεσματικών υπηρεσιών, η ΑΑΔΕ επιδιώκει να διευκολύνει την εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την προστασία των δημοσίων εσόδων.