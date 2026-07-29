Ρέθυμνο: Αύριο το τελευταίο «αντίο» στους δύο πυροσβέστες που χάθηκαν στη μάχη με τις φλόγες

Snapshot Οι πυροσβέστες κατάγονταν από την περιοχή του Αμαρίου, που θρηνεί το θάνατό τους.

Η εξόδιος ακολουθία για τον Εμμανουήλ Στρατιδάκη θα γίνει στις 17:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου.

Η κηδεία του Παντελή Διαμαντάκη θα τελεστεί στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στον Επισκοπειό Φουρφουρά.

Αύριο θα συγκεντρωθούν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι για να αποχαιρετήσουν τους δύο πυροσβέστες. Snapshot powered by AI

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει ολόκληρη τη χώρα, και ιδιαίτερα την περιοχή του Αμαρίου, τόπο καταγωγής των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα, την ώρα που επιχειρούσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νότιο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με το rethnea, ο 25χρονος Παντελής Διαμαντάκης και ο 58χρονος Εμμανουήλ Στρατιδάκης άφησαν την τελευταία τους πνοή εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες και προσπαθώντας να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Αύριο, Πέμπτη, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής θα συγκεντρωθούν για να αποχαιρετήσουν τους δύο πυροσβέστες που χάθηκαν τόσο άδικα.

Η εξόδιος ακολουθία για τον Εμμανουήλ Στρατιδάκη θα τελεστεί στις 17:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρι Αμαρίου.

Η κηδεία του Παντελή Διαμαντάκη θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στον Επισκοπειό Φουρφουρά.

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