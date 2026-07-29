Συλλυπητήρια Γκίλφοϊλ για τον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη

«Η καρδιά μου βρίσκεται σήμερα κοντά στον λαό της Ελλάδας», ανέφερε στο μήνυμά της η πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υπογραμμίζοντας τη γεναιότητα των πυροσβεστών που επιχειρούν καθημερινά σε εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την προστασία των πολιτών.

«Η καρδιά μου βρίσκεται σήμερα κοντά στον λαό της Ελλάδας, μετά την τραγική απώλεια δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους δίνοντας τη μάχη με γενναιότητα απέναντι σε δασική πυρκαγιά κοντά στο Ρέθυμνο της Κρήτης».

Εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των δύο πυροσβεστών, στους συναδέλφους τους και στο σύνολο του Πυροσβεστικού Σώματος, σημειώνοντας ότι η προσφορά τους αποτελεί παράδειγμα γενναιότητας και αφοσίωσης.

«Εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στις οικογένειές τους, στους συναδέλφους τους, στους αγαπημένους τους ανθρώπους και σε ολόκληρο το Πυροσβεστικό Σώμα της Ελλάδας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο των Ελλήνων πυροσβεστών στην προστασία των εκατομμυρίων επισκεπτών που φτάνουν κάθε χρόνο στη χώρα, μεταξύ αυτών και πολλών Αμερικανών πολιτών.