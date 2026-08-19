Μυριέλλα Κουρέντη: Η εξομολόγηση για τη βοήθεια από την Παναγία σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής της

Η ηθοποιός μίλησε για την πίστη της στον Θεό και για την «παρουσία» της Παναγίας σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής της

Ανθή Κουρεντζή

Μυριέλλα Κουρέντη: Η εξομολόγηση για τη βοήθεια από την Παναγία σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής της
LIFESTYLE
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Η Μυριέλλα Κουρέντη προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση μέσα από τον λογαριασμό της στο TikTok, μιλώντας για την πίστη της στον Θεό και για τον ρόλο που αυτή έπαιξε σε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη στιγμή που αισθάνθηκε την ανάγκη να αναζητήσει έναν πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος θα μπορούσε να τη στηρίξει και να τη βοηθήσει να βρει απαντήσεις και εσωτερική ισορροπία. Όπως ανέφερε, για έναν ολόκληρο μήνα, προσευχόταν κάθε βράδυ στην Παναγία και της ζητούσε να της φανερώσει τον κατάλληλο πνευματικό.

Η ίδια εξομολογήθηκε ότι η ανταπόκριση στο αίτημά της ήρθε με έναν τρόπο που η ίδια χαρακτηρίζει ως «συγκλονιστικό». Δύο εντελώς διαφορετικά πρόσωπα από το περιβάλλον της, τα οποία δεν γνωρίζονται μεταξύ τους – μια φίλη της και ένας παλιός γνωστός που συνάντησε η μητέρα της στο σούπερ μάρκετ- της υπέδειξαν ανεξάρτητα τον ίδιο ακριβώς ιερομόναχο. Το γεγονός ότι ο εν λόγω πνευματικός βρισκόταν δίπλα στο σπίτι της επιβεβαίωσε, σύμφωνα με την ηθοποιό, πως η προσευχή της εισακούστηκε.

«Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντοτε –χωρίς να ξέρω γιατί– τη μεγαλύτερη οικειότητα την είχα με την Παναγιά, τη μανούλα μας. Οπότε αποφάσισα να βάλω στην προσευχή μου το αίτημά μου και της ζητούσα κάθε βράδυ, για έναν ολόκληρο μήνα, να μου στείλει έναν αληθινά πνευματικό άνθρωπο, όπως ο γέροντας αυτός, να πηγαίνω να εξομολογούμαι αλλά και να με καθοδηγεί πνευματικά, γιατί το είχα πολύ μεγάλη ανάγκη και το έχω μεγάλη ανάγκη. Πιστεύω ότι θα το έχω όλη μου τη ζωή πλέον.

Κατάλαβα ότι είναι πολλά που δεν πρέπει να αφήνουμε πάνω μας, αλλά πρέπει να τα εναποθέτουμε στα χέρια του Θεού. Κι ένας αληθινά χαρισματικός γέροντας είναι τα χέρια του Θεού. Οπότε προσευχόμουν έναν ολόκληρο μήνα και μια μέρα πηγαίνω σε μια φίλη μου και της εξομολογούμαι για πρώτη φορά –και μάλιστα της ζήτησα να μη με κοροϊδέψει– ότι θέλω να βρω έναν πνευματικό, να πηγαίνω να εξομολογούμαι.

Και με το που της το λέω, μου λέει: “Γιατί δεν πας στον δικό μου, που είναι δίπλα στο σπίτι σου;”. Της λέω: “Ορίστε;”. Μου λέει: “Ναι, τον λένε έτσι, είναι ιερομόναχος από το Άγιο Όρος, πνευματικός γέροντάς του ήταν ο Γέροντας Ιωσήφ Βατοπεδινός, που έχει αγιάσει, αλλά θα τον αγιοκατατάξει η Εκκλησία σύντομα

Πάω σπίτι μου και λέω στη μαμά μου: “Μαμά, μαμά, βρήκα πνευματικό” και μου λέει: “Περίμενε, σου βρήκα εγώ”. Και λέω: “Εμένα είναι δίπλα στο σπίτι”. Και μου λέει: “Και εμένα είναι δίπλα στο σπίτι”. Τη ρώτησα πώς τον λένε και μου είπε τον ίδιο.

Της τον πρότεινε ένας φίλος μου, ο Γιώργος, που έχω να τον δω πολλά χρόνια και τον είδε η μητέρα μου στο σούπερ μάρκετ. Το συγκλονιστικό είναι ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Η Μαρκέλλα με τον Γιώργο. Οπότε μου την έστειλε την απάντηση η Παναγιά και μάλιστα ήταν ακριβώς δίπλα στο σπίτι μου.

Θυμάμαι να πηγαίνω πρώτη φορά και να χτυπάει η καρδιά μου τόσο δυνατά…Μπήκα να εξομολογηθώ στις 11 το βράδυ. Δε θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη στιχομυθία που είχα με τον Γέροντά μου, που με ρώτησε πώς με λένε. Του είπα το όνομά μου και με ρώτησε πότε γιορτάζω. Του είπα ότι η γιαγιά μου το γιόρταζε τον 15Αύγουστο με την Παναγία, αλλά δεν υπάρχει Αγία Μυριέλλα. Με κοίταξε και μου είπε, “Ωραία, καιρός να κάνουμε”…

Εμένα. Να εννοεί εμένα, την πιο αμαρτωλή από όλους. Αυτή η ατάκα μου άλλαξε τη ζωή. Συνειδητοποίησα ότι η αγιοσύνη δεν είναι κάτι άπιαστο…».

Η ανάρτησή της έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προσωπικών εξομολογήσεων που κατά καιρούς κάνουν δημόσια πρόσωπα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανοίγοντας συζητήσεις γύρω από την πνευματικότητα, την ανάγκη για στήριξη και τις διαφορετικές διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δύσκολη φάση της ζωής του.

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