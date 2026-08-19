Στη Σαντορίνη Πάρις και Νίκι Χίλτον: «Οικογενειακές διακοπές αλά ελληνικά»

Snapshot Η Πάρις Χίλτον και η Νίκι Χίλτον Ρότσιλντ πέρασαν οικογενειακές διακοπές στη Σαντορίνη.

Οι δύο αδελφές μοιράστηκαν στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στα social media, κυρίως στο Instagram και TikTok.

Το ταξίδι τους περιλάμβανε χαλαρές στιγμές πάνω σε σκάφος με φόντο το Αιγαίο.

Η Πάρις χαρακτήρισε τη Νίκι όχι μόνο αδελφή αλλά και μία από τις καλύτερες φίλες της.

Η ατμόσφαιρα των διακοπών αποτυπώθηκε μέσα από βίντεο και φωτογραφίες με ελληνικά τοπία στο βάθος. Snapshot powered by AI

Άρωμα Ελλάδας έχει το φετινό καλοκαίρι για την Πάρις Χίλτον, η οποία βρέθηκε στη Σαντορίνη μαζί με την αδελφή της, Νίκι Χίλτον Ρότσιλντ, και μέλη της οικογένειάς τους. Η παρουσία τους στο κυκλαδίτικο νησί έγινε γνωστή μέσα από τα social media, με τη Νίκι να μοιράζεται στιγμιότυπα από το ταξίδι τους.

https://www.instagram.com/reel/DcG7kmjNEdu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Με φόντο το Αιγαίο, οι δύο αδελφές πέρασαν χρόνο πάνω σε σκάφος, απολαμβάνοντας με πιο χαλαρή διάθεση τις ημέρες των διακοπών τους.

https://www.instagram.com/p/DcL7umdl5I7/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Οικογενειακές στιγμές αλά ελληνικά», έγραψε η Νίκι Χίλτον στη λεζάντα της ανάρτησής της και στην πρώτη φωτογραφία φαίνεται η ίδια να ποζάρει μαζί με την Πάρις Χίλτον, εν πλω, με τις δύο γυναίκες να έχουν ντυθεί στα μπλε.

Με τη σειρά της η Πάρις Χίλτον αναδημοσίευσε την ανάρτηση της αδελφής της σε Instagram Story γράφοντας: «Ο χρόνος με την οικογένεια είναι η καλύτερη στιγμή. Σ'αγαπώ!».

Μάλιστα, η Πάρις Χίλτον έδωσε το δικό της πιο παιχνιδιάρικο στίγμα στις διακοπές με βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται μαζί με τη Νίκι να χορεύουν πάνω στο γιοτ, με το χαρακτηριστικό τοπίο της Σαντορίνης να διακρίνεται στο βάθος. Η ίδια αναφέρθηκε στη στενή σχέση που διατηρεί με την αδελφή της, παρουσιάζοντάς την όχι μόνο ως οικογένεια αλλά και ως μία από τις καλύτερες φίλες της.

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