Ρόμπιν Γουίλιαμς: Τα παιδιά του επαναφέρουν το Instagram του - «Ξέρουμε ότι είναι λίγο παράξενο»

Τα παιδιά του θέλουν να δημιουργήσουν έναν ασφαλή χώρο με αυθεντικές φωτογραφίες μακριά από την ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ρόμπιν Γουίλιαμς: Τα παιδιά του επαναφέρουν το Instagram του - «Ξέρουμε ότι είναι λίγο παράξενο»
LIFESTYLE
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  • Τα παιδιά του Ρόμπιν Γουίλιαμς επανενεργοποίησαν τον λογαριασμό του στο Instagram ως χώρο αφιερωμένο στη ζωή και το έργο του πατέρα τους.
  • Ο λογαριασμός λειτουργεί για να προστατεύει την αυθεντική εικόνα και φωνή του ηθοποιού από την ανεξέλεγκτη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
  • Τα παιδιά του επιδιώκουν να διατηρήσουν τον λογαριασμό ως έναν αξιόπιστο και ασφαλή χώρο με αυθεντικό περιεχόμενο που αντικατοπτρίζει την κληρονομιά του.
  • Η Ζέλντα Γουίλιαμς τόνισε ότι η πρωτοβουλία βοηθά στην αντιμετώπιση της κατάχρησης deepfakes που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να αναπαράγουν την εικόνα και τη φωνή του πατέρα της.
  • Η επαναλειτουργία του λογαριασμού στοχεύει στο να προσφέρει στους θαυμαστές πραγματικές στιγμές από τη ζωή και την καριέρα του Ρόμπιν Γουίλιαμς, διασφαλίζοντας την αυθεντικότητα της κληρονομιάς του.
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Σχεδόν έναν μήνα μετά τα 75α γενέθλια του αείμνηστου Ρόμπιν Γουίλιαμς, τα τρία παιδιά του αποφάσισαν να επαναφέρουν σε λειτουργία τον λογαριασμό του στο Instagram, μετατρέποντάς τον σε έναν χώρο αφιερωμένο στη ζωή, το έργο και την κληρονομιά του.

Η απόφαση των Ζακ, Ζέλντα και Κόντι Γουίλιαμς έχει, ωστόσο, και έναν ακόμη σημαντικό στόχο, να αποτελέσει εργαλείο που καταπολεμά την ανεξέλεγκτη χρήση της εικόνας και της φωνής του ηθοποιού από περιεχόμενο που δημιουργείται με τεχνητή νοημοσύνη.

Ο λογαριασμός του Ρόμπιν Γουίλιαμς παρέμενε ανενεργός από τον θάνατό του το 2014.

«Ένα ασφαλές και αξιόπιστο μέρος»

Σε κοινή δήλωσή τους, η οποία δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στον επίσημο λογαριασμό του πατέρα τους, τα τρία παιδιά του εξήγησαν τους λόγους πίσω από την απόφασή τους.

Όπως ανέφεραν, είναι συγκινητικό να βλέπουν νέες γενιές να ανακαλύπτουν το έργο του, την ώρα που οι παλιότεροι θαυμαστές εξακολουθούν να γιορτάζουν τη χαρά που τους χάρισε μέσα από την τέχνη του.

Τόνισαν, παράλληλα, ότι θέλουν ο λογαριασμός να παραμείνει ένας «ασφαλής και αξιόπιστος χώρος», όπου οι ιστορίες, οι φωτογραφίες, τα βίντεο και οι αναμνήσεις που δημοσιεύονται θα αντικατοπτρίζουν την κληρονομιά του με αυθεντικότητα, ζεστασιά και φροντίδα.

Στόχος τους είναι μέσα από αυτόν τον χώρο να μοιράζονται με τον κόσμο το μοναδικό ταλέντο και το χιούμορ του πατέρα τους, αλλά και στιγμές από τη ζωή του που έκαναν τόσο την οικογένειά του όσο και εκατομμύρια θαυμαστές να γελούν.

Όπως σημείωσαν, ο Ρόμπιν Γουίλιαμς «συνεχίζει να εμπνέει και να χαρίζει χαρά σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο».

https://www.instagram.com/p/DcJeJG_HM3g/

Η Ζέλντα Γουίλιαμς για την τεχνητή νοημοσύνη

Η κόρη του ηθοποιού, Ζέλντα Γουίλιαμς, μίλησε πιο αναλυτικά για την απόφαση μέσω Instagram Story στον προσωπικό της λογαριασμό.

Αναγνωρίζοντας ότι για ορισμένους θαυμαστές μπορεί να είναι παράξενο ή ακόμη και δύσκολο να βλέπουν ξανά ενεργό τον λογαριασμό του πατέρα της, εξήγησε πως η οικογένεια αναζητούσε έναν τρόπο να προστατεύσει την αυθεντική παρουσία του στο διαδίκτυο.

«Πιστέψτε με, ξέρω ότι είναι λίγο παράξενο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι η μετατροπή του λογαριασμού σε έναν χώρο όπου οι χρήστες θα μπορούν να βρίσκουν αυθεντικά αποσπάσματα και φωτογραφίες του Ρόμπιν Γουίλιαμς αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους που έχει βρει η οικογένεια για να αντιμετωπίσει την «ανεξέλεγκτη κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης» της φωνής και της εικόνας του.

Το πρόβλημα με τα AI deepfakes

Η απόφαση της οικογένειας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ολοένα και μεγαλύτερη παραγωγή μη εξουσιοδοτημένων deepfakes μέσω τεχνητής νοημοσύνης, με πρωταγωνιστές τόσο εν ζωή όσο και νεκρούς celebrities, έχει δημιουργήσει νέα προβλήματα για τους ίδιους αλλά και για τις οικογένειες και τις περιουσίες τους.

Η δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να αναπαράγει φωνές, πρόσωπα και κινήσεις ανθρώπων έχει καταστήσει ακόμη πιο δύσκολο για τις οικογένειες διάσημων προσώπων να διασφαλίσουν ότι το πραγματικό και επαληθευμένο υλικό θα ξεχωρίζει από το τεχνητά παραγόμενο περιεχόμενο.

Στην περίπτωση του Ρόμπιν Γουίλιαμς, τα παιδιά του επιχειρούν πλέον να δημιουργήσουν έναν ψηφιακό χώρο όπου οι θαυμαστές του θα μπορούν να επιστρέφουν σε πραγματικές φωτογραφίες, βίντεο και στιγμές από τη ζωή και την καριέρα του, προστατεύοντας παράλληλα την αυθεντικότητα της κληρονομιάς του.

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