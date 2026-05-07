Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε τη δημιουργία deepfake εικόνων γυμνών ενηλίκων και παιδιών

Τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσαν στην ΕΕ τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπουν την δημιουργία και διάδοση AI περιεχομένου όπως ψεύτικες σεξουαλικού χαρακτήρα εικόνες για πρόσωπα, χωρίς την συγκατάθεση τους.

Η απαγόρευση αυτή ξεκίνησε έπειτα από έρευνα που έγινε σε μια λειτουργία του Grok, του ΑΙ chatbot της πλατφόρμας «Χ» του Έλον Μασκ, που επιτρέπει στους χρήστες να του ζητούν να δημιουργεί deepfake εικόνες γυμνών ενηλίκων και παιδιών που προέρχονται από πραγματικές εικόνες και δεν έχουν τη συγκατάθεση των εικονιζόμενων.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η νέα ευρωπαϊκή απαγόρευση αφορά τα συστήματα που επιτρέπουν να δημιουργηθούν εικόνες, βίντεο και ήχοι με παιδοπορνογραφικό χαρακτήρα ή που αναπαριστούν απόκρυφα μέρη ενός αναγνωρίσιμου προσώπου ή το εμφανίζουν να συμμετέχει σε σεξουαλικές δραστηριότητες, χωρίς τη συγκατάθεσή του.

? Les Etats membres et le Parlement européen se sont entendus dans la nuit de mercredi à jeudi pour interdire dans l'UE les services d'IA permettant de "dénuder" des personnes sans leur consentement.



➡️ https://t.co/LFP47OxwNQ pic.twitter.com/XHRK3yNQHG — Agence France-Presse (@afpfr) May 7, 2026

Ο νέος κανονισμός επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ τον Αύγουστο, όμως η Επιτροπή θέλησε να δώσει περισσότερο χρόνο στις επιχειρήσεις για να προσαρμοσθούν σ' αυτό το πλαίσιο, έτσι η ημερομηνία μετατοπίστηκε για τις 2 Δεκεμβρίου 2026. Μέχρι τότε, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να είναι «οπλισμένα» με μέτρα ασφαλείας που να τα εμποδίζουν να δημιουργούν τέτοια περιεχόμενα.

Το μέτρο αυτό υιοθετήθηκε στο πλαίσιο μιας αναθεώρησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την τεχνητή νοημοσύνη (AI Act), ενός πρωτοποριακού νόμου που υιοθετήθηκε επισήμως πριν από δύο χρόνια.

Την Τρίτη, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, κατήγγειλε ψευδείς φωτογραφίες της, οι οποίες δημιουργήθηκαν με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, χαρακτηρίζοντας αυτά τα deepfakes «επικίνδυνο εργαλείο».

Η απαγόρευση έρχεται ενώ οι φόβοι για τους κινδύνους που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν αναζωπυρωθεί τις τελευταίες εβδομάδες στην ΕΕ από το Mythos, το νέο μοντέλο της αμερικανικής εταιρείας Anthropic, οι υποτιθέμενες ικανότητες του οποίου στο ζήτημα της κυβερνοασφάλειας τροφοδοτούν ανησυχίες.

Διαβάστε επίσης