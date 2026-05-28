Χανιά: Στο νοσοκομείο άνδρας που δέχτηκε μαχαιριά στην καρδιά τα ξημερώματα

Σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/05), στα Χανιά. Άνδρας βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένος τη νύχτα, στην περιοχή του Κολυμπαρίου.

Ο άνδρας που είναι αλλοδαπός, έφερε τραύματα από μαχαιριά, στην περιοχή της καρδιάς.

Περίπου στις 04:30, μεταφέρθηκε, συνοδεία αστυνομικών της Ασφάλειας, στο νοσοκομείο Χανίων όπου εκεί υπεβλήθη σε χειρουργείο.

Ο άνδρας νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε σταθερή κατάσταση, ενώ, το περιστατικό και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη, ερευνά η Αστυνομία.