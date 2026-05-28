Βγήκαν τα πιστόλια στη Βουλιαγμένη μετά από καυγά οδηγών

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 27 Μαΐου 2026, στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, όπου δύο οδηγοί ήρθαν σε διαπληκτισμό, με τον έναν εξ αυτών να απειλεί τον άλλον χρησιμοποιώντας πιστόλι κρότου. Η άμεση επέμβαση αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ οδήγησε στη σύλληψη του 34χρονου δράστη.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο οδηγοί καυγάδισαν στη διασταύρωση της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, με την κατάσταση να κλιμακώνεται γρήγορα. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο34χρονος άνδρας απείλησε τον άλλο οδηγό με ένα πιστόλι κρότου και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο, δημιουργώντας ανησυχία στους παρευρισκόμενους και οδηγούς.

Κατόπιν ενημέρωσης, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ ξεκίνησαν αναζήτηση για τον δράστη, τον οποίο εντόπισαν να κινείται με το όχημά του στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής. Παρά την προσπάθειά του να αντισταθεί, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν.

Κατά την έρευνα, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε το πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και 11 φυσίγγια, επιβεβαιώνοντας την απειλή που είχε εκφράσει κατά του άλλου οδηγού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου της ΓΑΔΑ. Οι κατηγορίες αφορούν παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων, καθώς το περιστατικό εξετάζεται και υπό το πρίσμα της συμπεριφοράς του κατά τη σύλληψη.