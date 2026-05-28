Ρώσοι στρατιώτες πυροβολούν από ένα ελικόπτερο Ka-27 του Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας κατά τη διάρκεια περιπολίας στη Μαύρη Θάλασσα (φωτογραφία αρχείου)

Snapshot Τρία δεξαμενόπλοια δέχτηκαν επίθεση από drones στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στις βόρειες ακτές της Τουρκίας.

Τα δεξαμενόπλοια James II, Altura και Velora επλήγησαν ενώ βρίσκονταν σε διαφορετικές δραστηριότητες στη θαλάσσια περιοχή.

Σκάφη της ακτοφυλακής παρείχαν βοήθεια και όλα τα μέλη του πληρώματος των πλοίων είναι σε καλή κατάσταση.

Κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη, ούτε η Μόσχα ούτε το Κίεβο, δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών δεν σχολίασε το περιστατικό λόγω της μουσουλμανικής αργίας του Ιντ. Snapshot powered by AI

Επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναφέρθηκαν σε τρία δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα την Πέμπτη, κοντά στις βόρειες ακτές της Τουρκίας, ανέφερε η ναυτιλιακή εταιρεία Tribeca. Το δεξαμενόπλοιο James II, που έπλεε υπό σημαία Παλάου, βρισκόταν περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια της περιοχής Tουρκέλι στη Μαύρη Θάλασσα όταν συνέβη το περιστατικό, ανέφερε το πρακτορείο.

Τα δεξαμενόπλοια Altura και Velora, που έπλεαν υπό σημαία Σιέρα Λεόνε, φέρεται να δέχτηκαν επίθεση σε κοντινή περιοχή ενώ πραγματοποιούσαν επιχείρηση μεταφοράς πλοίου με πλοίο, ανέφερε επίσης το πρακτορείο. Σκάφη της ακτοφυλακής εστάλησαν στο σημείο για βοήθεια και όλα τα μέλη του πληρώματος στα δεξαμενόπλοια αναφέρθηκαν σε καλή κατάσταση, ανέφερε η υπηρεσία.

Η Μόσχα και το Κίεβο έχουν επιτεθεί συχνά σε λιμάνια και δεξαμενόπλοια η μία της άλλης από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την ολοκληρωτική εισβολή της στην Ουκρανία πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

