Πρόεδρος ΕΙΝΑΠ για νοροϊό σε «Αττικόν»: «Υγειονομικό έγκλημα αν πάμε σε νέα εφημερία με 100 ράντζα»

Δεκάδες κρούσματα νοροϊού έχουν εντοπιστεί στο Αττικόν, με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και να ζητά άμεση απόσυρση των ράντζων για να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση της γαστρεντερίτιδας.

Όπως τονίζει στο Newsbomb.gr ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και του σωματείου του Αττικού, Γιώργος Σιδέρης, «είναι άγνωστο πώς ξεκίνησε η εξάπλωση του ιού, ωστόσο, το μείζον θέμα, δεν είναι αυτό. Μιλάμε για έναν εξαιρετικά μεταδοτικό ιό, ο οποίος μεταδίδεται από τα κλινοσκεπάσματα, την επαφή και το φαγητό. Το τελευταίο έχει αποκλειστεί, οπότε γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ο ιός μεταδίδεται με την επαφή».

Συνεχίζοντας ο κ. Σιδέρης τόνισε ότι η αιτία όλου του κακού είναι τα ράντζα και κάνει έκκληση για πολλοστή φορά ώστε να φύγουν από το νοσοκομείο. «Όταν έχουμε 50 ράντζα και δύο νοσοκόμες να βγάζουν την εφημερία, είναι αναπόφευκτο να μεταδοθεί ο ιός» είπε ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ.

Για να κάνει τον κύκλο του ο ιός και να σταματήσει η εξάπλωσή του, προϋποθέτει ότι ο κάθε ασθενής θέλει την προσωπική του τουαλέτα, δικά του κλινοσκεπάσματα και όσο το δυνατόν λιγότερη επαφή με άλλους. Αυτό είναι αδύνατον να γίνει, σύμφωνα με τον κ. Σιδέρη, καθώς οι τουαλέτες δεν αντιστοιχούν καλά καλά στους νοσηλευόμενους στους θαλάμους, πόσω μάλλον όταν υπάρχουν και δεκάδες ασθενείς σε ράντζα.

«Όταν σε κάθε εφημερία έχουμε 120-150 ράντζα δεν γίνεται ούτε να προλαμβάνουμε, ούτε να αντιμετωπίσουμε αντίστοιχες καταστάσεις», πρόσθεσε ο κ. Σιδέρης.

Δεν μπορεί να «κλείσει» το νοσοκομείο και να τεθεί σε καραντίνα

Ο κ. Σιδέρης τόνισε ότι το νοσοκομείο δεν μπορεί να τεθεί σε καραντίνα, καθώς δεν πρόκειται για αερογενή μετάδοση ιού, οπότε, θα πρέπει να ενισχυθεί η προστασία στα τμήματα του νοσοκομείου που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Θα πρέπει να αποκλειστούν τα ράντζα, τα... πήγαινε-έλα των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού και κυρίως να αποκλειστεί το νοσοκομείο από το εθνικό πρόγραμμα εφημερίας το προσεχές Σάββατο. «Θα είναι υγειονομικό έγκλημα αν πάμε σε εφημερία με 100 ράντζα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σιδέρης.

Κλείνοντας ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ τόνισε ότι για να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση της γαστρεντερίτιδας η οποία ναι μεν δεν είναι καμία ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, αλλά όταν μιλάμε για ασθενείς, ανοσοκατεσταλμένους η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει, θα πρέπει «να φύγουν τα ράντζα, και να εξαιρεθούμε από την εφημερία της 30ής Μαΐου».

