Σαρκοφάγες «μπάλες θανάτου» με αγκίστρια ανάμεσα στα 1.000 θαλάσσια είδη που ανακαλύφθηκαν

Ανάμεσα στα νέα ευρήματα βρίσκεται επίσης μια θαλάσσια ανεμώνη που θάβεται βαθιά στον πυθμένα του ωκεανού, καθώς και γαρίδες με έντονες πορτοκαλί ρίγες που ζουν σε θαλάσσια σπηλιά ανοιχτά των ακτών της Γαλλίας

Δημήτρης Δρίζος

  Περισσότερα από 1.000 νέα θαλάσσια είδη ανακαλύφθηκαν τον τελευταίο χρόνο, συμπεριλαμβανομένων σαρκοφάγων σφουγγαριών με αγκίστρια και διάφανων «καρχαριών
  • φαντασμάτων».
  • Μια «μπάλα θανάτου», σαρκοφάγο σφουγγάρι με βέλκρο
  • όπως αγκίστρια, βρέθηκε σε βάθος 3.601 μέτρων στα Νησιά Νότιου Σάντουιτς.
  • Εντοπίστηκε επίσης ένα σκουλήκι που ζει μέσα σε γυάλινο σφουγγάρι σε βάθος 791 μέτρων, παρουσιάζοντας συμβιωτική σχέση με το σφουγγάρι.
  • Οι ανακαλύψεις έγιναν στο πλαίσιο του Ocean Census από την Nippon Foundation και την βρετανική οργάνωση Nekton, με στόχο την καταγραφή της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.
  • Υπάρχουν πιθανώς έως δύο εκατομμύρια θαλάσσια είδη, αλλά μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί περίπου 240.000.
Σαρκοφάγες «μπάλες θανάτου» με αγκίστρια που μοιάζουν με βέλκρο, διάφανοι «καρχαρίες-φαντάσματα» με φωτεινά μάτια και ένα παράξενο σκουλήκι που ζει βαθιά μέσα σε γυάλινο σφουγγάρι συγκαταλέγονται ανάμεσα στα περισσότερα από 1.000 θαλάσσια είδη που ανακαλύφθηκαν τον τελευταίο χρόνο.

Ανάμεσα στα νέα ευρήματα βρίσκεται επίσης μια θαλάσσια ανεμώνη που θάβεται βαθιά στον πυθμένα του ωκεανού, καθώς και γαρίδες με έντονες πορτοκαλί ρίγες που ζουν σε θαλάσσια σπηλιά ανοιχτά των ακτών της Γαλλίας.

Στα νεότερα είδη που εντόπισαν οι επιστήμονες περιλαμβάνεται και ένα είδος χίμαιρας ή αλλιώς «καρχαρία-φάντασμα», το οποίο βρέθηκε σε βάθος μεγαλύτερο των 800 μέτρων κάτω από την επιφάνεια, στο θαλάσσιο πάρκο Coral Sea της Αυστραλίας.

Οι χίμαιρες πήραν το όνομά τους επειδή συχνά μοιάζουν σαν να έχουν «ραφτεί» από μέρη διαφορετικών ψαριών — όπως το μυθικό ελληνικό τέρας Χίμαιρα, που ήταν μισό λιοντάρι, μισή κατσίκα και μισός δράκος.

Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές εντόπισαν μια «μπάλα θανάτου» — ένα σαρκοφάγο σφουγγάρι — στα βαθιά νερά των Νήσων Νότιου Σάντουιτς, μιας απομονωμένης αλυσίδας 11 ηφαιστειακών νησιών στον υποανταρκτικό Νότιο Ατλαντικό.

Το παράξενο αυτό πλάσμα ανακαλύφθηκε σε βάθος 3.601 μέτρων και χρησιμοποιεί αγκίστρια που θυμίζουν βέλκρο για να παγιδεύει μικροσκοπικά καρκινοειδή, τα οποία στη συνέχεια χωνεύει αργά.

Ανάμεσα στα πιο ασυνήθιστα ευρήματα ήταν και ένα «σκουλήκι του γυάλινου κάστρου», το οποίο ζει σε συμβιωτική σχέση με ένα γυάλινο σφουγγάρι.

Το σκουλήκι βρέθηκε 791 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και φωλιάζει μέσα στον διάφανο σκελετό του σφουγγαριού.

Οι ανακαλύψεις έγιναν από ερευνητές που υποστηρίζονται από το Nippon Foundation, τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική οργάνωση της Ιαπωνίας, και τη βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση Nekton με έδρα την Οξφόρδη, στο πλαίσιο του Ocean Census, μιας διεθνούς προσπάθειας καταγραφής νέας θαλάσσιας ζωής.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχουν έως και δύο εκατομμύρια είδη που ζουν στους ωκεανούς του πλανήτη, οι οποίοι καλύπτουν το 70% της επιφάνειας της Γης.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί μόλις 240.000 είδη.

Ο διευθυντής του προγράμματος, Όλιβερ Στιντς, δήλωσε ότι τα νέα είδη που έρχονται τώρα στο φως — ανάμεσά τους και τα 1.121 που ανακαλύφθηκαν τον τελευταίο χρόνο — αποκαλύπτουν πόσα πολλά παραμένουν ακόμη άγνωστα για τη Γη.

«Ξοδεύουμε δισεκατομμύρια αναζητώντας ζωή στον Άρη ή εξερευνώντας τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης», είπε.

«Η ανακάλυψη της πλειονότητας της ζωής στον δικό μας πλανήτη, στους δικούς μας ωκεανούς, κοστίζει ένα μικρό κλάσμα αυτών των ποσών. Το ερώτημα δεν είναι αν μπορούμε να το αντέξουμε οικονομικά. Το ερώτημα είναι αν μπορούμε να αντέξουμε να μην το κάνουμε».

