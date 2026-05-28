Πανελλήνιες 2026: 5 συμβουλές για τη διαχείριση των εξετάσεων - Tι θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι

Έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή 1550, για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων και των οικογενειών τους

Μίλτος Τσεκούρας

Πανελλήνιες 2026: 5 συμβουλές για τη διαχείριση των εξετάσεων - Tι θα πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι
EUROKINISSI.
ΕΛΛΑΔΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων ξεκινούν στις 29 Μαΐου 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να κάνουν μικρά διαλείμματα, να κοιμούνται σωστά, να μην αναλύουν το προηγούμενο μάθημα, να επικεντρώνονται στο επόμενο βήμα και να αποφεύγουν τις συγκρίσεις με άλλους.
  • Υπάρχει δωρεάν τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (1550) για ψυχολογική βοήθεια υποψηφίων και οικογενειών, διαθέσιμη έως 30 Ιουνίου 2026.
  • Απαγορεύεται η κατοχή κινητού τηλεφώνου στην αίθουσα εξέτασης, ακόμα κι αν είναι απενεργοποιημένο, και οφείλει να παραδίδεται στον υπεύθυνο πριν την εξέταση.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να διαχειριστούν προσεκτικά το τετράδιο απαντήσεων, χρησιμοποιώντας τις σελίδες με φειδώ και σημειώνοντας ως «ΠΡΟΧΕΙΡΟ» τις σελίδες που δεν βαθμολογούνται.
Snapshot powered by AI

Με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 οι φετινές Πανελλήνιες Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων, που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

Διαλείμματα, σωστός ύπνος, αποφυγή συγκρίσεων και αντιμετώπιση κάθε εξέτασης ξεχωριστά είναι οι βασικές συμβουλές που δίνονται προς τους υποψήφιους, πριν από την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, προκειμένου να διαχειριστούν τον χρόνο, το διάβασμα, αλλά και το άγχος τους.

«Οι Πανελλαδικές είναι από εκείνες τις στιγμές που οι νέοι άνθρωποι νιώθουν ότι κρατούν στα χέρια τους ολόκληρο το μέλλον τους. Θέλω όμως, να θυμίσω στα παιδιά ότι καμία εξέταση δεν μπορεί να μετρήσει την αξία, τη δύναμη, το ταλέντο ή τα όνειρά τους», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ψυχολόγος, Στέλλα Αργυρίου.

Με αφορμή την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων, η κ. Αργυρίου απαρίθμησε πέντε βασικές συμβουλές για να έχουν κατά νου οι υποψήφιοι:

  • Να κάνουν μικρά διαλείμματα και να ξεκουράζουν το μυαλό τους.
  • Να κοιμούνται σωστά, καθώς η ξεκούραση βοηθά τη μνήμη.
  • Να μην αναλύουν ξανά και ξανά το προηγούμενο μάθημα στο οποίο έχουν εξεταστεί.
  • Να συγκεντρώνονται μόνο στο επόμενο βήμα που έχουν να κάνουν και όχι σε όλη τη διαδρομή.
  • Να αποφύγουν τη σύγκριση με άλλους μαθητές.

«Αυτές τις ημέρες μην μπείτε στη διαδικασία να συγκρίνετε τον εαυτό σας με κανέναν. Κοιτάξτε μόνο τη δική σας διαδρομή και αναγνωρίστε πόσο δρόμο έχετε ήδη διανύσει», είπε, απευθυνόμενοι προς τους υποψηφίους.

«Πίσω από κάθε σελίδα που διαβάστηκε, πίσω από κάθε ξενύχτι, υπάρχει επιμονή, κόπος και δύναμη. Η ζωή δεν καθορίζεται από μία ημέρα και ένα γραπτό. Συχνά, οι πιο όμορφες διαδρομές ξεκινούν από δρόμους που δεν είχαμε καν σχεδιάσει. Μπείτε στην αίθουσα με το κεφάλι ψηλά. Μην πάτε να αποδείξετε ποιοι είστε. Πηγαίνετε να δείξετε όσα με αγάπη και κόπο κατακτήσατε. Πιστέψτε στον εαυτό σας, γιατί έχετε περισσότερες δυνάμεις από όσες νομίζετε. Το μέλλον δεν περιμένει τους αλάνθαστους, ανοίγει την πόρτα σε εκείνους που τολμούν να προχωρήσουν», πρόσθεσε.

Τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης

Υπενθυμίζεται ότι, έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή 1550, για την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους.

Η γραμμή, που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου Παιδείας και στελεχώθηκε από ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) της επικράτειας και του Υπουργείου Υγείας, είναι δωρεάν και θα λειτουργεί μέχρι και την 30 Ιουνίου 2026.

Βασικές οδηγίες

Ως ώρα έναρξης εξέτασης έχει ορισθεί η 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες.

Μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής:

  • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
  • Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.
  • Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.
  • Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.
  • Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch).

Οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

  • Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.
  • Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).
  • Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Τι ισχύει για τα κινητά

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.

Ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του τετραδίου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπ' όψιν τους να χρησιμοποιήσουν τις σελίδες του τετραδίου που θα τους δοθεί με φειδώ, καθώς δεύτερο τετράδιο δεν θα δοθεί σε κανέναν υποψήφιο, αφού οι σελίδες του τετραδίου έχουν θεωρηθεί επαρκείς για τις απαντήσεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία φύλλα του τετραδίου τους ως πρόχειρο, αφού αναγραφεί σαφώς η ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ» σε όσες σελίδες χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο. Οι σελίδες αυτές σε καμία περίπτωση δεν βαθμολογούνται.

Επιπλέον, κατά την αναγραφή των ονομαστικών τους στοιχείων στην αρχή της εξέτασης όσο και κατά την αναγραφή των απαντήσεων, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα εξώφυλλα του τετραδίου τους ή να τσαλακώνουν το τετράδιο.

Έναρξη για τα ΕΠΑΛ το Σάββατο

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν το ερχόμενο Σάββατο 30 Μαΐου 2026, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή χαλαζόπτωση στην Αρκαδία: Χιονισμένο τοπίο θυμίζουν οι δρόμοι στα Τρόπαια Γορτυνίας - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Δέος στην Τουρκία: Εντοπίστηκε αρχαιοελληνικό άγαλμα της θεάς Αθηνάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ