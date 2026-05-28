Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

Snapshot Περίπου δώδεκα πεζοπόροι αρρώστησαν από γαστρεντερική ασθένεια στην Pacific Crest Trail, με πιθανό αίτιο τον νοροϊό.

Η επιδημία ξεκίνησε γύρω στις 8 Μαΐου και συνδέεται με δεξαμενή νερού στην περιοχή Swarthout Valley.

Ο 73χρονος Ρον Χαλς χρειάστηκε αεροδιακομιδή λόγω σοβαρής εξάντλησης από τη νόσο.

Η ασθένεια προκαλεί έντονους εμετούς και διάρροια και εξαπλώνεται εύκολα σε πολυσύχναστες περιοχές με κοινόχρηστες εγκαταστάσεις.

Η Pacific Crest Trail Association επιβεβαιώνει τα περιστατικά και παρακολουθεί την κατάσταση. Snapshot powered by AI

Ένα σοβαρό ξέσπασμα εξαιρετικά μεταδοτικής γαστρεντερικής ασθένειας έπληξε ένα δημοφιλές τμήμα μιας διάσημης διαδρομής πεζοπορίας μεγάλων αποστάσεων. Η μυστηριώδης ασθένεια άφησε πολλούς πεζοπόρους με έντονα συμπτώματα και σε πολύ άσχημη κατάσταση.

Περίπου δώδεκα πεζοπόροι φέρεται να αρρώστησαν μετά από διάσχιση τμήματος του Pacific Crest Trail. Η διάσημη διαδρομή εκτείνεται σε περισσότερα από 4.180 χιλιόμετρα, από το Μεξικό μέχρι τον Καναδά, περνώντας μέσα από την Καλιφόρνια, το Όρεγκον και την Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ.

Οι αρχές εκτιμούν πως υπεύθυνος φέρεται να ειναι ο νοροϊός, ένας ιός που προκαλεί ξαφνικούς και σοβαρούς εμετούς και διάρροια. Ανάμεσα στους ασθενείς ήταν και ο 73χρονος Ρον Χαλς, ο οποίος ήταν τόσο εξαντλημένος στο σημείο όπου είχε κατασκηνώσει, ώστε χρειάστηκε αεροδιακομιδή για να απομακρυνθεί.

Ο Χαλς είχε στήσει τη σκηνή του στην περιοχή Wrightwood το βράδυ της 14ης Μαΐου, σύμφωνα με τη New York Post. Όπως είπε, «δεν είχε νιώσει ποτέ τόσο αδύναμος», ενώ ήταν τόσο άρρωστος που δυσκολευόταν ακόμη και να βγει από τη σκηνή του.

Είχε βάλει ως προσωπικό στόχο να διασχίσει τα πρώτα 1.600 χιλιόμετρα της διαδρομής, ως πρόκληση μετά τον θάνατο της συζύγου του. Όμως, όταν η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε σοβαρά, κάλεσε το 911.

«Τα συναισθήματά μου ήταν πολύ έντονα και παραδέχομαι ότι έκλαψα γιατί δεν ήθελα να φύγω», δήλωσε ο Χαλς, ο οποίος αργότερα διαγνώστηκε με νοροϊό. «Αλλά ήξερα ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ρισκάρει τη ζωή τους για να με βρουν και δεν μπορούσα απλώς να τους πω να φύγουν».

Παραμένει άγνωστο πώς ακριβώς ξεκίνησε η έξαρση, ωστόσο αρκετά περιστατικά φαίνεται να συνδέονται με μια δεξαμενή νερού στην περιοχή Swarthout Valley, ανάμεσα στο Cajon Pass και το Mount Baden-Powell. Η επιδημία φέρεται να ξεκίνησε γύρω στις 8 Μαΐου και να επιδεινώθηκε μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Η διαδρομή διανύει μία από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους της, καθώς χιλιάδες πεζοπόροι κινούνται προς τον βορρά σε μεγάλες ομάδες για να αποφύγουν την έντονη καλοκαιρινή ζέστη και τα χιόνια στα βουνά. Ο συνωστισμός αυτός, σε συνδυασμό με κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και προμήθειες, μπορεί να επιταχύνει σημαντικά τη μετάδοση ασθενειών.

Η Pacific Crest Trail Association ανέφερε ότι γνωρίζει τις αναφορές για «γαστρεντερική ασθένεια» στην περιοχή Wrightwood της διαδρομής, σύμφωνα με τη New York Post. Ο νοροϊός είναι ένας ιδιαίτερα μεταδοτικός ιός του στομάχου που προκαλεί οξεία γαστρεντερίτιδα, δηλαδή λοίμωξη στο στομάχι και το έντερο, σύμφωνα με τις οδηγίες του NHS.

Συχνά αποκαλείται και «ιός των χειμερινών εμετών», καθώς μπορεί να προκαλέσει ξαφνικούς, έντονους εμετούς και υδαρή διάρροια. Για τους περισσότερους ανθρώπους είναι μια εξαιρετικά δυσάρεστη αλλά σύντομη ασθένεια, η οποία συνήθως υποχωρεί από μόνη της μέσα σε δύο έως τρεις ημέρες.