Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

Νέες θεωρίες για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής επανέρχονται στο προσκήνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην συμβούλου της CIA, Χαλ Πούθοφ, ο οποίος υποστηρίζει ότι υπάρχουν ενδείξεις για τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εξωγήινων μορφών που φέρεται να έχουν εντοπιστεί στη Γη.

Ο Πούθοφ, που έχει ασχοληθεί ερευνητικά με ζητήματα UFO και μίλησε σε ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη Νταν Φάραχ, ανέφερε ότι υπάρχουν πληροφορίες για συντριβές αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενων αντικειμένων, στις οποίες εντοπίστηκαν «μη ανθρώπινα όντα». Όπως σημειώνει, τα δεδομένα αυτά προέρχονται από άτομα που είχαν εμπλοκή σε απόρρητα προγράμματα αμερικανικών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, οι φερόμενες μορφές παρουσιάζουν ανθρωποειδή χαρακτηριστικά, όπως δύο χέρια και δύο πόδια, ενώ διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς την κατηγοριοποίηση.

Παράλληλα, σε δημοσιεύματα που επικαλούνται τον επιστήμονα Έρικ Ντέιβις, ο οποίος έχει συνεργαστεί με το Πεντάγωνο, γίνεται αναφορά σε τέσσερις υποτιθέμενες ομάδες εξωγήινων: τους «Γκρίζους», τους «Βόρειους», τους «Εντομοειδείς» και τους «Ερπετοειδείς», όροι που απαντώνται συχνά σε αφηγήσεις και θεωρίες γύρω από τα UFO.

Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί στις ΗΠΑ ο θάνατος του ερευνητή UFO και αεροδιαστημικής Martin Aidan Shaffer, ο οποίος βρέθηκε νεκρός πριν από περίπου δύο μήνες ενώ τελούσε υπό κράτηση στο Νέο Μεξικό. Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής ανακοινώσει τα ακριβή αίτια θανάτου.

Ο Shaffer είχε υποστηρίξει στο παρελθόν ότι έφερε εμφυτεύματα τα οποία, όπως ισχυριζόταν, προέρχονταν από εξωγήινες οντότητες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχικά ζητήματα.

Ο συνδυασμός των νέων ισχυρισμών και του ανεξήγητου θανάτου έχει τροφοδοτήσει εκ νέου συζητήσεις στις ΗΠΑ γύρω από μυστικά προγράμματα, UFO και πιθανή εξωγήινη παρουσία.

