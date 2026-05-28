Ισοβίτες έκαναν την φυλακή… μπαρ με ποτά και ναρκωτικά – Βίντεο ντοκουμέντο
Snapshot
Βίντεο μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού αποκαλύπτει τη χλιδάτη ζωή σκληρών ποινικών κρατουμένων.
Το βίντεο, που τραβήχτηκε πριν από 10 μέρες, δείχνει έναν αρχιμαφιόζο αφγανικής καταγγής να κάθεται σε τραπέζι, φορώντας χρυσές αλυσίδες, καπνίζοντας, πίνοντας αλκοόλ και ακούγοντας δυνατά τραπ μουσική.
Δίπλα του, ένας άλλος συγκρατούμενος φαίνεται να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο.
Σημειώνεται πως ο εν λόγω ποινικός έχει διαπράξει πλήθος αδικημάτων, όπως διακίνηση ναρκωτικών, τρεις ανθρωποκτονίες και απαγωγές.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς όλα δείχνουν πως ο αρχιμαφιόζος ζει αυτή την πολυτελή ζωή με την ανοχή των σωφρονιστικών υπαλλήλων, ενώ αναμένονται απαντήσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης.