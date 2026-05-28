Σούπερ Μάρκετ: Οι «μνηστήρες» για τα καταστήματα που θα εξαιρεθούν από το deal Μασούτη - Κρητικού

Η διαδικασία μεταβίβασης των καταστημάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τριμήνου, χωρίς ακόμα να έχει καθοριστεί ποια σημεία θα εξαιρεθούν από τη συμφωνία.

Έτσι με διαφορά ενός 24ώρου οι επικεφαλής των My Market και ΑΒ Βασιλόπουλος, Αριστοτέλης Παντελιάδης και Νίκος Λαβίδας αντίστοιχα, εξέφρασαν την πρόθεση τους να μπουν στη διαδικασία διεκδίκησης των εν λόγω καταστημάτων όποτε αυτά διατεθούν στην αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι τα καταστήματα που μένουν εκτός συμφωνίας λόγω ζητημάτων δεσπόζουσας θέσης ανέρχονται σε 47 franchise και 6 εταιρικά σημεία. Προς το παρόν όμως δεν έχει διευκρινιστεί ποια θα είναι τα καταστήματα που εξαιρούνται.

Ο «χορός» των διεκδικητών ξεκίνησε προχτές με τον Αριστοτέλη Παντελιάδη, ο οποίος στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για τις επιδόσεις της Metro ανέφερε ότι η συμφωνία Μασούτης-Κρητικός ανοίγει ευκαιρίες και ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον από μέρους των My Market για τα καταστήματα αυτά.

Συγκεκριμένα είπε ότι εφόσον κάποια ταιριάζουν στη στρατηγική και τα οικονομικά κριτήρια της εταιρείας, η Metro θα εξετάσει το ενδεχόμενο να τα διεκδικήσει.

Μάλιστα ο κ. Παντελιάδης τόνισε ότι ήδη κάποια καταστήματα που ανήκαν στην αλυσίδα Κρητικός, έχουν περάσει στην Metro, όπως για παράδειγμα τα τέσσερα από τα έξι My Market Local που άνοιξαν πρόσφατα σε νησιά των Κυκλάδων. «Πολλοί από τους franchisees της Κρητικός είναι ανοιχτοί. Μιλάνε με πολλούς στην αγορά, μιλάνε και με τη Μασούτης. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε επιθετικοί. Κάποιοι ήταν παλαιότερα στη Μασούτης και πέρασαν στην Κρητικός, άρα έχουν εικόνα και των δύο πλευρών», ανέφερε ο κ. Παντελιάδης.

Στο παιχνίδι και η ΑΒ Βασιλόπουλος

Το «παρών» στη μάχη διεκδίκησης των καταστημάτων που ενδέχεται να διατεθούν εκτός της συμφωνίας εξαγοράς μεταξύ Διαμαντής Μασούτης και Κρητικός δίνει και η ΑΒ Βασιλόπουλος.

Βέβαια ο Brand President της εταιρείας, Νίκος Λαβίδας, τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει σαφής τοποθέτηση πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης και αναδιάρθρωσης του δικτύου.

Η συνήθης πρακτική της αγοράς προβλέπει ότι ο ενδιαφερόμενος όμιλος προσεγγίζει ανταγωνιστές παρουσιάζοντας τα διαθέσιμα σημεία προς πώληση, συχνά μέσω εξειδικευμένων συμβούλων ή εξωτερικών συνεργατών.

Αν και δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την διαδικασία οι εκτιμήσεις μιλούν για ορίζοντα τριμήνου.

Πάντως η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει και το 2026 τη στρατηγική εξορθολογισμού του δικτύου της με τη μετατροπή όλο και περισσότερων ιδιόκτητων καταστημάτων σε franchise ενώ εξετάζονται και η αύξηση των σημείων σε περιοχές που δεν υπάρχει σήμερα παρουσία της αλυσίδας.

Το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας προβλέπει ανάπτυξη περίπου 50 νέων σημείων έως το 2028, με υλοποίηση ήδη στο 70%-80%.

Η κινητικότητα αποχωρήσεων από το δίκτυο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα χαμηλή με τις ελάχιστες αποχωρήσεις να αφορούν κυρίως συνεργάτες που επιλέγουν να στραφούν σε άλλους κλάδους, όπως η ξενοδοχειακή αγορά σε νησιωτικές περιοχές.

Σε περιπτώσεις αποχώρησης συνεργατών, η εταιρεία συνήθως εξαγοράζει τα σημεία και στη συνέχεια τα μεταβιβάζει σε νέο franchisee μέσω back-to-back συμφωνιών.

Συνεργασία ΑΒ - WWF Ελλάς για τον άνθρωπο και τη φύση

Τις πληροφορίες αυτές ο κ .Λαβίδας αποκάλυψε στο περιθώριο εκδήλωσης για την ανακοίνωση νέας στρατηγικής συνεργασίας που ξεκινούν η ΑΒ Βασιλόπουλος και το WWF Ελλάς με ορίζοντα το 2030.

Το πλάνο δράσεων, το οποίο θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί άμεσα, βάζει στο επίκεντρο το σύνολο της αλυσίδας αξίας τροφίμων της ΑΒ, με στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εταιρείας συνολικά.

Η συνεργασία, που φιλοδοξεί να αποτελέσει θετικό παράδειγμα για τον κλάδο, καλύπτει έξι τομείς προτεραιότητας για τον άνθρωπο και τη φύση: κλίμα, αποδάσωση, διατροφή, θαλασσινά, σπατάλη τροφίμων και συσκευασία.

Ο Νίκος Λαβίδας, Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος, δηλώνει: «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μαζί με το WWF Ελλάς, με κοινό όραμα ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Μέσα από αυτήν τη στρατηγική συνεργασία, επιδιώκουμε να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε ένα πιο υπεύθυνο μοντέλο κατανάλωσης και παραγωγής, που σέβεται το περιβάλλον και στηρίζει τη διατροφική ισορροπία».

Ο Δημήτρης Καραβέλλας, γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς δηλώνει: «Η συνεργασία του WWF με την ΑΒ Βασιλόπουλος αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη βιωσιμότητα της ελληνικής αλυσίδας αξίας τροφίμων και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που προχωρούμε μαζί σε αυτή την προσπάθεια. Πιστεύουμε ότι μέσα από ουσιαστικές συνεργασίες, όπου κάθε πλευρά διατηρεί τον διακριτό της ρόλο και φέρνει την δική της προστιθέμενη αξία, μπορούν να γίνουν πιο εφικτές οι αναγκαίες αλλαγές σε πιο βιώσιμες προσεγγίσεις.»