Γιατί τα σούπερ μάρκετ γίνονται… εστιάτορες και κατασκευαστές

Είναι χαρακτηριστικό ότι το μέσο περιθώριο κέρδους προ φόρων επί του τζίρου που παρουσιάζει τα τελευταία 15 χρόνια ο κλάδος των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, βρίσκεται στα επίπεδα του 1,24%, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, όταν μεγάλες ευρωπαϊκές αλυσίδες έχουν αντίστοιχο ποσοστό 3,5%.

Έτσι οι διοικήσεις των μεγάλων ελληνικών αλυσίδων προσπαθούν να αυξήσουν αυτό το περιθώριο, όχι μέσω της της κύριας δραστηριότητας τους, καθώς ο ανταγωνισμός και ο πόλεμος τιμών μέσω εκπτώσεων και προσφορών είναι τόσο μεγάλος στην αγορά που κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο, αλλά μέσω καθετοποίησης των υπηρεσιών τους ή άλλων δραστηριοτήτων.

Δύο «τρανταχτά» παραδείγματα αυτής της νέας πρακτικής αφορούν σε κινήσεις δύο εκ των μεγαλύτερων παικτών του κλάδου, του Σκλαβενίτη και του Μασούτη.

Η πρώτη αλυσίδα, που είναι και ο leader του κλάδου, προχώρησε πρόσφατα σε μία πολύ σημαντική επιχειρηματική κίνηση καθετοποίησης λανσάροντας το concept «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Food to Go», μπαίνοντας σε μια νέα κατηγορία λιανικής, αυτή των καταστημάτων άμεσης κατανάλωσης.

Πρόκειται για μία νέα μορφή καταστήματος που εστιάζει στην καθημερινή εξυπηρέτηση του καταναλωτή, με προϊόντα έτοιμα προς κατανάλωση όπως έτοιμα γεύματα όπως σαλάτες, σάντουιτς, παγωτά και επιδόρπια. Για να το πετύχει αυτό θα αξιοποιήσει σε πρώτη φάση τα καταστήματα της αλυσίδας έτοιμων γευμάτων «Σπιτική Κουζίνα» που εξαγόρασε σχετικά πρόσφατα.

Όλα τα προϊόντα θα διατίθενται σε ατομικές συσκευασίες, με έμφαση στην ποιότητα και σε προσιτό επίπεδο τιμών.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της Σκλαβενίτης να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στον τομέα των έτοιμων γευμάτων. Τα τελευταία χρόνια η συγκεκριμένη κατηγορία καταγράφει αυξημένη ζήτηση, καθώς μεταβάλλονται οι συνήθειες κατανάλωσης και ενισχύεται η ανάγκη για γρήγορες και αξιόπιστες λύσεις φαγητού.

Στο πλαίσιο αυτό τα καταστήματα θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο, από Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00 – 21.00 και το Σάββατο 08.00 – 20.00. Θα διαθέτουν ποικιλία έτοιμων γευμάτων καθώς και σαλάτες, σάντουιτς, παγωτά, επιδόρπια, όλα σε ατομικές συσκευασίες σε προσιτές τιμές. Το πρώτο κατάστημα άνοιξε πιλοτικά στο Σύνταγμα. Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής συνδέεται με τη μεγάλη καθημερινή κινητικότητα εργαζομένων και επισκεπτών, στοιχείο κρίσιμο για τη δοκιμή του νέου format.

Επένδυση σε νέα μονάδα παραγωγής

Η είσοδος στο «Food to Go» έρχεται σε μια περίοδο όπου η Σκλαβενίτης υλοποιεί ένα ευρύτερο επενδυτικό σχέδιο στον τομέα των έτοιμων γευμάτων, με επίκεντρο την καθετοποίηση της παραγωγής. Στον πυρήνα του σχεδιασμού βρίσκεται η νέα μονάδα παραγωγής στη Μαγούλα, επένδυση που προσεγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ και προβλέπει τη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα εργοστάσια έτοιμων γευμάτων στην Ευρώπη, με δυναμικότητα έως 250.000 μερίδες ημερησίως.

Παράλληλα, ο όμιλος προχωρά στη μετατροπή του πρώην εργοστασίου της Πίτσος στον Ρέντη σε ένα μεγάλο Food Hall, επένδυση που ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στην κατηγορία.

Μασούτης: Επένδυση 35 εκατ. ευρώ με «άρωμα» real estate

Ένα σύγχρονο οικιστικό project υλοποιεί η αλυσίδα Μασούτης στις Τρεις Γέφυρες με «προπομπό» το άνοιγμα του δεύτερου GRAND Μασούτης στην Αττική.

Η εταιρεία αναπτύσσει στο ίδιο οικόπεδο εμβαδού 5 στρεμμάτων, ένα σύγχρονο συγκρότημα που συνδυάζει κτίριο μικτών χρήσεων. Πιο συγκεκριμένα πάνω από το GRAND Μασούτης ανεγείρονται δύο 9όροφες πολυκατοικίες συνολικής ανωδομής 10.515 τ.μ., οι οποίες θα φιλοξενήσουν 113 διαμερίσματα διαφορετικών εμβαδών.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έως σήμερα επένδυση της Διαμαντής Μασούτης στην Αττική που εκτιμάται άνω των 35 εκατ. ευρώ και αποτυπώνει την απρόσκοπτη παρουσία της εταιρείας στην πρωτεύουσα. Το έργο υλοποιήθηκε στρατηγικά σε μια περιοχή με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, με άμεση πρόσβαση στο βασικό οδικό δίκτυο και την Εθνική Οδό, ενισχύοντας περαιτέρω την εμπορική του δυναμική.

Στο πλαίσιο της δυναμικής στρατηγικής οργανικής ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει η εταιρεία τα τελευταία χρόνια, το κατάστημα αποτελεί το 2ο GRAND Μασούτης στην Αττική, μετά από αυτό της Γλυφάδας που εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2023, διευρύνοντας παράλληλα το δίκτυο των καταστημάτων GRAND Μασούτης σε 16 πανελλαδικά.