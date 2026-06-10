Θυμίζει το... «Catch Me If You Can»: Πιλότος της Air Canada πετούσε για 17 χρόνια με πλαστή άδεια

Ο πιλότος συνελήφθη την 1η Ιουνίου, αφού, σύμφωνα με τους ερευνητές, είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 900 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού από το 2009 έως το 2025

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Θυμίζει το... «Catch Me If You Can»: Πιλότος της Air Canada πετούσε για 17 χρόνια με πλαστή άδεια
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
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Ένας πρώην πιλότος της Air Canada αντιμετωπίζει ποινικές κατηγορίες, καθώς για 17 χρόνια πετούσε αεροσκάφη της αεροπορικής εταιρείας με πλαστή άδεια πιλότου, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές του Καναδά την Τρίτη.

Ο Τζέφρι Γουόλ συνελήφθη την 1η Ιουνίου, αφού, σύμφωνα με τους ερευνητές, είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 900 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού από το 2009 έως το 2025, χωρίς να είχε αποκτήσει ποτέ την κατάλληλη άδεια ή να έχει ολοκληρώσει τις υποχρεωτικές σπουδές και εξετάσεις.

«Αυτή η υπόθεση και οι λεπτομέρειές της μοιάζουν με σενάριο ταινίας», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της περιφερειακής Αστυνομίας του Peel, Νικ Μιλίνοβιτς, σε συνέντευξη Τύπου στο Οντάριο. «Ο Γουόλ ανέβηκε στη θέση του κυβερνήτη, όπου για σχεδόν 17 χρόνια "ήταν στο τιμόνι" πολλών αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων Boeing 767, 777 και 787 κερδίζοντας ως μισθό περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 1,8 εκατ. ευρώ)».

Η υπόθεση του Γουόλ θυμίζει έντονα την πλοκή της ταινίας «Catch Me If You Can» του 2002 με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος υποδυέται έναν έφηβο που κατάφερε να γίνει πιλότος της PanAm, χωρίς να έχει άδεια πιλότου.

Ωστόσο, στην συγκεκριμένη περίπτωση, ο Γουόλ κατείχε άδεια πτήσης εμπορικών αεροσκαφών καθ' όλη τη διάρκεια της 27ετούς καριέρας του στην Air Canada, αλλά, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν κατείχε ποτέ άδεια πιλότου αεροπορικών μεταφορών για αεροπλάνα, γνωστή και ως ATPL-A, η οποία ήταν απαραίτητη για το πόστο του κυβερνήτη, την οποία κατέλαβε το 2009, σύμφωνα με το CNN.

«Με λίγα λόγια, είναι σαν ένας γιατρός να έχει άδεια να ασκεί οικογενειακή ιατρική, αλλά πραγματοποιεί εγχειρήσεις εγκεφάλου στο ιατρείο του», εξήγησε ο Μιλίνοβιτς. «Υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις και κανονισμοί για τους επαγγελματικούς τίτλους, οι οποίοι υπάρχουν για κάποιο λόγο».

«Πιστεύουμε ότι ο κατηγορούμενος παρουσίασε ψευδώς τα προσόντα του τόσο στον εργοδότη του όσο και στην ρυθμιστική αρχή», δήλωσε ο Μιλίνοβιτς.

Ο Γουόλ εντοπίστηκε από τις Αρχές έπειτα έναν τακτικό έλεγχο των πιστοποιητικών του το 2025, ο οποίος αποκάλυψε «ανωμαλίες… στα έγγραφα της άδειας πιλότου», και η Air Canada ειδοποίησε τις ρυθμιστικές αρχές, ανέφεραν οι ερευνητές. Αποσύρθηκε το 2025 πριν ξεκινήσει η ποινική έρευνα.

Η αεροπορική εταιρεία σημείωσε ότι ο Γουόλ ήταν πιστοποιημένος εμπορικός πιλότος και έδειχνε τακτικά ότι ήταν ικανός να πιλοτάρει με ασφάλεια μεγάλα αεροσκάφη.

«Η ασφάλεια των πολιτών δεν διακυβεύτηκε ποτέ, καθώς όλοι οι πιλότοι της Air Canada παρακολουθούν υποχρεωτική επαναληπτική εκπαίδευση κάθε έξι μήνες για να βεβαιωθεί ότι δεν έχουν χάσει τις ικανότητες τους να πετούν, η οποία περιλαμβάνει έναν έλεγχο πτήσης με πιστοποιημένο πιλότο ελέγχου της ρυθμιστικής αρχής μεταφορών του Καναδά, Transport Canada, κάθε 12 μήνες», ανέφερε η Air Canada σε δήλωσή της που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

«Ωστόσο, η κατάλληλη αδειοδότηση αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της πολυεπίπεδης προσέγγισης της αεροπορικής βιομηχανίας όσον αφορά την ασφάλεια, οπότε η Air Canada αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα με τη μέγιστη σοβαρότητα», κατέληξε η αεροπορική εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Στον Γουόλ επιβλήθηκε πρόστιμο από την ρυθμιστική αρχή μεταφορών του Καναδά, Transport Canada, και βρίσκεται αντιμέτωπος με επτά ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης άνω των 5.000 δολαρίων, της κατοχής πλαστών εγγράφων και της κατοχής πλαστού σήματος, σύμφωνα με την αστυνομία. Αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 29 Ιουνίου 2026.

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