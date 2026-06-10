Μπέλφαστ: Ποιος είναι ο άνδρας, πατέρας ενός παιδιού, που σταμάτησε την άγρια επίθεση του Σουδανού

«Το ένστικτό μου μου είπε να επέμβω», είπε ο 32χρονος Ματ Μακίρναν

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Μπέλφαστ: Ποιος είναι ο άνδρας, πατέρας ενός παιδιού, που σταμάτησε την άγρια επίθεση του Σουδανού
ΚΟΣΜΟΣ
5'
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Ως ήρωας έχει χαρακτηριστεί ένας άνδρας, πατέρας ενός παιδιού, ο οποίος χρησιμοποίησε ένα ξύλινο ραβδί χέρλινγκ, για να σταματήσει τον 30χρονο Σουδανό που επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν άγνωστο το βράδυ της Δευτέρας.

Μιλώντας στην Daily Mail, ο 32χρονος Ματ Μακίρναν εξήγησε ότι εκείνος και ο φίλος του Άντρε, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στο ζίου-ζίτσου, έπεσαν τυχαία πάνω στο περιστατικό, καθώς έκαναν μια παράκαμψη προς ένα πρατήριο καυσίμων και σταμάτησαν για να βοηθήσουν τον άνδρα που βρισκόταν στο έδαφος, φοβούμενοι για την ζωή του.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι φτάνοντας στην οδό που σημειώθηκε η επίθεση είδε ένα αυτοκίνητο, το οποίο αρχικά ήταν σταματημένο στη μέση του δρόμου, να κάνει όπισθεν με ταχύτητα «σαν να προσπαθούσε να απομακρυνθεί από κάτι».

Όταν πλησίασε στο σημείο, είδε δύο άνδρες να παλεύουν και αποφάσισε ότι πρέπει να τους χωρίσει. Ο Άντρε βγήκε πρώτος από το αμάξι και συνειδητοποίησε ότι ο ένας από αυτούς είχε μαχαίρι. Τότε ο Μακίρναν βγήκε από το όχημα, πήρε από το πορτμπαγκάζ του το ξύλινο ραβδί χέρλινγκ του γιού του και έτρεξε πάνω στον δράστη.

Μπέλφαστ - Επίθεση με μαχαίρι

Ο 32χρονος Ματ Μακίρναν

«Το ένστικτό μου μου είπε να επέμβω. Έτσι έτρεξα προς τα εκεί και χτύπησα τον δράστη με το ραβδί τρεις φορές στο κεφάλι, όσο πιο δυνατά μπορούσα. Ο Άντρε προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει με μια λαβή, για να απελευθερώσουμε το θύμα».

Τελικά, ο δράστης, ο οποίος αργότερα ταυτοποιήθηκε ως ο 30χρονος Σουδανός, έπεσε προς τα πίσω και άφησε το μαχαίρι, το οποίο απομάκρυνε ένας άλλος περαστικός, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, οι οποίοι τον συνέλαβαν.

Όπως είπε ο Μακίρναν, το θύμα ήταν ακόμα ξύπνιο όταν έφτασε το ασθενοφόρο.

«Όταν τον πήραν, φαινόταν να έχει ένα τρομακτικό τραύμα στο μάτι του», εξήγησε ο ίδιος. «Χαίρομαι που προλάβαμε να επέμβουμε. Ήταν καθαρή τύχη που περάσαμε από εκείνο το σημείο».

Ο τραυματίας, ηλικίας περίπου 40 ετών, φέρει σοβαρά τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι. Σύμφωνα με την αστυνομία, δέχθηκε χτυπήματα και στο πρόσωπο, στα μάτια και στην πλάτη.

Σε ένα βίντεο που κατέγραψε την επίθεση, φαίνεται ο Μακίρναν μαζί με τον Άντρε και έναν περαστικό να προσπαθούν να σταματήσουν τον δράστη πριν φτάσει η αστυνομία. Ανώτεροι αξιωματικοί ανέφεραν ότι η παρέμβασή τους πιθανότατα έσωσε τη ζωή του θύματος.

Προσοχή! Ακολουθούν σκληρές εικόνες.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση «αποτρόπαια», ενώ η αστυνομία δεν τη χαρακτηρίζει, προς το παρόν, τρομοκρατική ενέργεια.

Ο 30χρονος δράστης κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές κατά της ζωής. Αναμένεται να εμφανιστεί την Τετάρτη ενώπιον του δικαστηρίου του Μπέλφαστ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας είναι υπήκοος του Σουδάν και ζούσε στην περιοχή. Του είχε δοθεί άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο του 2023, μετά από αίτημα ασύλου. Είχε φτάσει στο Μπέλφαστ τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς με λεωφορείο από το Δουβλίνο, όπου είχε μεταβεί αεροπορικώς από το Παρίσι.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας, Τζον Μπούτσερ, δήλωσε ότι ο άνδρας δεν εμφανίστηκε σε καμία βάση δεδομένων εθνικής ασφάλειας και δεν ήταν γνωστός στις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Φωτιές σε οχήματα και επιθέσεις σε σπίτια

Μετά την επίθεση, εκατοντάδες διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης βγήκαν στους δρόμους του Μπέλφαστ. Σε διάφορα σημεία της πόλης συγκεντρώθηκαν ομάδες κουκουλοφόρων, ενώ η αστυνομία ανέπτυξε τεθωρακισμένα οχήματα.

Διαδηλωτές πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους και λεωφορείο στο ανατολικό Μπέλφαστ.

Το BBC μετέδωσε ότι μια ομάδα περίπου 100 ανδρών έσπασε πόρτες και παράθυρα κατοικιών σε δρόμο της ίδιας περιοχής, ενώ το Sky News εικόνες από ένα σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας κήρυξε την υπόθεση ως ένα «κρίσιμο περιστατικό» και κάλεσε σε ηρεμία.

«Κατανοώ ότι η απόπειρα δολοφονίας θα προκαλέσει φόβο και οργή», δήλωσε ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας Ράιαν Χέντερσον, ζητώντας να προστατευθεί η ασφάλεια όλων των κοινοτήτων.

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