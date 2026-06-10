Σκηνές χάους στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση από 30χρονο Σουδανό – Στις φλόγες οχήματα και σπιτια

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση με μαχαίρι σε άνδρα περίπου 40 ετών και την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος 30χρονου Σουδανού.

Γιάννης Φιλιππάκος

Σκηνές χάους στο Μπέλφαστ μετά την επίθεση από 30χρονο Σουδανό – Στις φλόγες οχήματα και σπιτια
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν στο Μπέλφαστ μετά από επίθεση με μαχαίρι που διέπραξε 30χρονος Σουδανός σε άνδρα περίπου 40 ετών, ο οποίος υπέστη σοβαρά τραύματα.
  • Μετά την επίθεση, διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης προκάλεσαν πυρπολήσεις οχημάτων και επιθέσεις σε σπίτια, ενώ η αστυνομία ανέπτυξε τεθωρακισμένα οχήματα.
  • Ο ύποπτος έχει κατηγορηθεί για απόπειρα δολοφονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου και απειλές κατά της ζωής και αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου.
  • Ο δράστης δεν ήταν γνωστός στις αρχές ασφαλείας και είχε λάβει άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από αίτημα ασύλου το 2023.
  • Οι πολιτικοί ηγέτες της Βόρειας Ιρλανδίας καταδίκασαν την επίθεση και ζήτησαν αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας για τις αρνητικές συνέπειες των ταραχών στις κοινότητες.
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Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν την Τρίτη στο Μπέλφαστ, μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος 30χρονου Σουδανού για επίθεση με μαχαίρι σε άνδρα στη βόρεια πλευρά της πόλης.

Ο τραυματίας, ηλικίας περίπου 40 ετών, φέρει σοβαρά τραύματα στον λαιμό και στο κεφάλι. Σύμφωνα με την αστυνομία, δέχθηκε χτυπήματα και στο πρόσωπο, στα μάτια και στην πλάτη, ενώ στο σημείο βρέθηκε μαχαίρι κουζίνας.

Βίντεο της επίθεσης κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό φαίνονται πολίτες να προσπαθούν να σταματήσουν τον δράστη πριν φτάσει η αστυνομία. Ανώτεροι αξιωματικοί ανέφεραν ότι η παρέμβασή τους πιθανότατα έσωσε τη ζωή του θύματος.

Προσοχή! Ακολουθούν σκληρές εικόνες.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση «αποτρόπαια», ενώ η αστυνομία δεν τη χαρακτηρίζει, προς το παρόν, τρομοκρατική ενέργεια.

Φωτιές σε οχήματα και επιθέσεις σε σπίτια

Μετά την επίθεση, εκατοντάδες διαδηλωτές κατά της μετανάστευσης βγήκαν στους δρόμους του Μπέλφαστ. Σε διάφορα σημεία της πόλης συγκεντρώθηκαν ομάδες κουκουλοφόρων, ενώ η αστυνομία ανέπτυξε τεθωρακισμένα οχήματα.

Διαδηλωτές πυρπόλησαν οχήματα, ανάμεσά τους και λεωφορείο στο ανατολικό Μπέλφαστ.

Το BBC μετέδωσε ότι ομάδα περίπου 100 ανδρών έσπασε πόρτες και παράθυρα κατοικιών σε δρόμο της ίδιας περιοχής.

Το Sky News μετέδωσε εικόνες από σπίτι που είχε τυλιχθεί στις φλόγες.

Μικρή ομάδα διαδηλωτών απέκλεισε και το Parliament Square στο Λονδίνο.

«Κρίσιμο περιστατικό»

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας κήρυξε την υπόθεση ως ένα «κρίσιμο περιστατικό» και κάλεσε σε ηρεμία.

«Κατανοώ ότι η απόπειρα δολοφονίας θα προκαλέσει φόβο και οργή», δήλωσε ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας Ράιαν Χέντερσον, ζητώντας να προστατευθεί η ασφάλεια όλων των κοινοτήτων.

Ο 30χρονος ύποπτος κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές κατά της ζωής. Αναμένεται να εμφανιστεί την Τετάρτη ενώπιον του δικαστηρίου του Μπέλφαστ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας είναι υπήκοος Σουδάν και ζούσε στην περιοχή. Του είχε δοθεί άδεια παραμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο του 2023, μετά από αίτημα ασύλου. Είχε φτάσει στο Μπέλφαστ τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς με λεωφορείο από το Δουβλίνο, όπου είχε μεταβεί αεροπορικώς από το Παρίσι.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας Τζον Μπούτσερ ανέφερε ότι ο ύποπτος δεν εμφανιζόταν σε καμία βάση δεδομένων εθνικής ασφάλειας και δεν ήταν γνωστός στις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Φόβοι για νέα ένταση

Η επίθεση σημειώθηκε σε περίοδο αυξημένης έντασης στη Βρετανία γύρω από το μεταναστευτικό. Είχαν προηγηθεί επαναλαμβανόμενες διαδηλώσεις για την πολιτική ασύλου, με λαϊκιστικά κόμματα να υποστηρίζουν ότι έχουν μπει στη χώρα επικίνδυνοι άνδρες.

Το κλίμα είχε ήδη επιβαρυνθεί μετά τη δολοφονία φοιτητή, ο οποίος βρισκόταν με χειροπέδες από την αστυνομία ενώ πέθαινε από μαχαιριές, καθώς ο δράστης, ένας Σιχ, είχε ισχυριστεί ψευδώς ότι δέχθηκε ρατσιστική επίθεση.

Οι ηγέτες των βασικών πολιτικών κομμάτων της Βόρειας Ιρλανδίας καταδίκασαν από κοινού την επίθεση, την οποία χαρακτήρισαν «φρικτή», και ζήτησαν αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας ότι οι ταραχές θα πλήξουν τις ίδιες τις κοινότητες.

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