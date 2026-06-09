Βίντεο ντοκουμέντο από επίθεση στο Μπέλφαστ: Σύλληψη 30χρονου Σουδανού για απόπειρα αποκεφαλισμού

Snapshot Στη Βόρεια Ιρλανδία συνελήφθη άνδρας ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας μετά από επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ, όπου το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η αστυνομία κήρυξε κατάσταση κρίσιμου περιστατικού και διερευνά τα κίνητρα του δράστη, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για τρομοκρατικό κίνητρο.

Ο δράστης, περίπου 30 ετών και πιθανόν Σουδανός, βρίσκεται υπό κράτηση, ενώ το θύμα είναι περίπου 40 ετών.

Η τοπική αστυνομία λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή ταραχών, ενώ ο αρμόδιος υπουργός προειδοποιεί ότι οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις δεν θα βοηθήσουν την κατάσταση.

Το υπουργείο Εσωτερικών συνεργάζεται με την αστυνομία, η οποία έχει τον πρώτο ρόλο στην έρευνα, χωρίς να αποκαλύπτονται πληροφορίες για το μεταναστευτικό καθεστώς του δράστη. Snapshot powered by AI

Η αστυνομία στη Βόρεια Ιρλανδία συνέλαβε έναν άνδρα ως ύποπτο για απόπειρα δολοφονίας και κήρυξε κατάσταση κρίσιμου περιστατικού, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ.

Ο δράστης βρίσκεται υπό κράτηση, ενώ το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά την επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας εκτεταμένο σοκ και γενική καταδίκη.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση φρικτή και αποκρουστική. «Δεν δείχνω καμία απολύτως ανοχή σε τέτοιες απεχθείς σκηνές βίας στους δρόμους μας. Οι σκέψεις μου είναι πρώτα και κύρια στο θύμα και ευχαριστώ τα σωστικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών που παρενέβησαν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 10:30 το βράδυ της Δευτέρας, έξω από συγκρότημα διαμερισμάτων στο βόρειο Μπέλφαστ. Βίντεο με σκληρές εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν έναν άνδρα να έχει ρίξει στο έδαφος έναν άλλον, να κάθεται από πάνω του και να τον μαχαιρώνει στο κεφάλι και τον λαιμό. Στα ίδια πλάνα φαίνονται περαστικοί να επεμβαίνουν για να σταματήσουν την επίθεση, με έναν εξ αυτών να χρησιμοποιεί μπαστούνι του χέρλινγκ εναντίον του δράστη. Ένας άνδρας ακούγεται να λέει: «Προσπαθεί να του κόψει το κεφάλι».

Σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η επίθεση είχε τρομοκρατικό κίνητρο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς είναι περίπου 30 ετών και πιστεύεται ότι κατάγεται από το Σουδάν, αν και αρχικά είχε αναφερθεί πως προέρχεται από τη Σομαλία. Το θύμα, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά, είναι ηλικίας περίπου 40 ετών.

Ο βοηθός αρχηγός της αστυνομίας, Ράιαν Χέντερσον, δήλωσε ότι οι αρχές ερευνούν τα κίνητρα του δράστη και αντιμετωπίζουν την υπόθεση με τη μέγιστη σοβαρότητα.

Η ένταση στην περιοχή παραμένει , με την τοπική αστυνομία να πραγματοποιεί έκτακτες συσκέψεις για την αντιμετώπιση πιθανών ταραχών. Ο αρμόδιος υπουργός για τη Βόρεια Ιρλανδία, Χίλαρι Μπεν, ξεκαθάρισε ότι οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις στο Μπέλφαστ δεν πρόκειται να βοηθήσουν κανέναν και απλώς θα εξαντλήσουν τους πόρους των αρχών.

Απαντώντας σε επείγουσα ερώτηση στο βρετανικό κοινοβούλιο, ο Μπεν σημείωσε ότι δεν μπορεί να δώσει πληροφορίες για το μεταναστευτικό καθεστώς του δράστη, παρά τις εκκλήσεις του Γκάβιν Ρόμπινσον για άμεση απέλασή του. Ο επικεφαλής του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο συλληφθείς καταχράστηκε το προνόμιο να ζει στη χώρα και πρέπει να καταδικαστεί και να απελαθεί με την πρώτη πτήση έχοντας εισιτήριο χωρίς επιστροφή.

Κλείνοντας, ο υπουργός τόνισε ότι το υπουργείο Εσωτερικών συνεργάζεται στενά με την αστυνομία, η οποία έχει τον πρώτο ρόλο στην υπόθεση. «Υπάρχει μια σωστή διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί σε σχέση με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών. Είναι μια έρευνα σε εξέλιξη. Πιστεύω ότι είναι σωστό και πρέπον να έχει τον πρώτο λόγο η αστυνομία, και γι' αυτό ακριβώς βρίσκεται σε επαφή με το υπουργείο Εσωτερικών και θα παράσχει περαιτέρω πληροφορίες» κατέληξε.

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