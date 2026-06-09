Τσεχία: 35χρονη κατηγορείται για τη δολοφονία του νεογέννητου παιδιού της

Snapshot Βρέθηκε τμήμα της σορού νεογέννητου στην περιοχή Κίνσπερκ ναντ Όχρι της δυτικής Τσεχίας, που οδήγησε σε έρευνα για δολοφονία.

Μία 35χρονη μητέρα συνελήφθη και κατηγορείται για την ανθρωποκτονία του νεογέννητου παιδιού της.

Η γυναίκα προφυλακίστηκε με δικαστική εντολή, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου συνεχίζονται.

Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακόμα τον ακριβή τρόπο θανάτου ή όλα τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι ερευνητές εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο σχετικά με τον θάνατο του βρέφους. Snapshot powered by AI

Ένα μακάβριο εύρημα σε περιοχή της δυτικής Τσεχίας αποτέλεσε την αρχή μίας έρευνας που αποκάλυψε μία υπόθεση με τραγικές διαστάσεις. Οι Αρχές κατηγορούν μία μητέρα 35 ετών για τη δολοφονία του νεογέννητου παιδιού της, ενώ, οι συνθήκες της υπόθεσης εξακολουθούν να διερευνώνται.

Η υπόθεση ήρθε στο «φως» στις αρχές Ιουνίου, όταν εντοπίστηκε τμήμα της σορού ενός βρέφους στην πόλη Κίνσπερκ ναντ Όχρι, στην περιφέρεια Κάρλοβι Βάρι. Το μακάβριο εύρημα κινητοποίησε αμέσως δεκάδες αστυνομικούς, εγκληματολόγους και πυροσβέστες, οι οποίοι ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Οι έρευνες επικεντρώθηκαν στους γύρω χώρους, σε κάδους απορριμμάτων και σε γειτονικές εκτάσεις με βλάστηση, ενώ σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής οι αστυνομικοί αναζητούσαν πληροφορίες για γυναίκες που είχαν πρόσφατα γεννήσει ή βρίσκονταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

«Η αστυνομία μάς ρωτούσε αν γνωρίζουμε κάποια έγκυο γυναίκα στη γειτονιά. Τότε καταλάβαμε ότι επρόκειτο για νεογέννητο παιδί», ανέφερε κάτοικος της περιοχής στο TV Nova.

Λίγες ώρες αργότερα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της 35χρονης γυναίκας η οποία είχε γεννήσει πρόσφατα. Εις βάρος της ασκήθηκε δίωξη για το ιδιαίτερα σοβαρό αδίκημα της ανθρωποκτονίας, ενώ, πριν από μερικές μέρες δικαστήριο διέταξε την προφυλάκισή της.

Η Αστυνομία γνωστοποίησε ότι η κατηγορούμενη τέθηκε υπό κράτηση με δικαστική εντολή και μεταφέρθηκε σε σωφρονιστικό κατάστημα, καθώς οι έρευνες για την υπόθεση βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής οι τσεχικές Αρχές δεν έχουν αποκαλύψει τον ακριβή τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του το βρέφος, ούτε έχουν δημοσιοποιήσει όλα τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Οι ερευνητές του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής της περιφέρειας Κάρλοβι Βάρι συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και να εξετάζουν κάθε πιθανό σενάριο γύρω από τις συνθήκες του θανάτου.