Tαϊλάνδη: Πρώην βουλευτής σκότωσε αξιωματούχο και ομολόγησε στο YouTube

Snapshot Πρώην βουλευτής στην Ταϊλάνδη σκότωσε έναν τοπικό αξιωματούχο έξω από κυβερνητικό κτήριο και ομολόγησε το γεγονός σε ζωντανή μετάδοση στο YouTube.

Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι δεν είχε σκοπό να πυροβολήσει και ότι η επίθεση προκλήθηκε από αμυντική αντίδραση όταν ο οδηγός του θύματος έβγαλε όπλο.

Το θύμα ήταν πρόεδρος τοπικού κυβερνητικού φορέα και πρώην αστυνομικός, ενώ οι δύο είχαν προσωπική διαμάχη.

Η επίθεση ακολούθησε λίγες μέρες μετά από μια πολύνεκρη μαζική επίθεση σε σχολείο στην ίδια επαρχία, χωρίς όμως να υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο περιστατικών.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε αυστηρότερα μέτρα ελέγχου όπλων, περιλαμβανομένων εντατικότερων ελέγχων και αστυνομικών σημείων ελέγχου, μετά τα πρόσφατα βίαια περιστατικά. Snapshot powered by AI

Ένας πρώην βουλευτής πυροβόλησε και σκότωσε έναν τοπικό αξιωματούχο στη νότια επαρχία Νονταμπούρι της Ταϊλάνδης και στη συνέχεια συνδέθηκε σε μια ζωντανή μετάδοση στο YouTube για να ομολογήσει την πράξη του. Ο πρώην βουλευτής Τσαλόνγκ Ρεαουράενγκ, είπε στην σοκαρισμένη παρουσιάστρια, Άντσαλι Παϊριράκ, ότι πυροβόλησε τον Θονγκτσάι Γενπρασέρτ, πρώην αστυνομικό, έξω από το γραφείο του. Ο τελευταίος ο οποίος χτυπήθηκε στον αυχένα, πέθανε στο νοσοκομείο, ενώ ο οδηγός του πυροβολήθηκε στον ώμο και το χέρι

Ο Τσαλόνγκ συνελήφθη, αλλά στη συνέχεια του επετράπη να δώσει συνέντευξη Τύπου σε αστυνομικό τμήμα, όπου προσπάθησε να εξηγήσει τι είχε συμβεί ενώ κάπνιζε ένα τσιγάρο. Είπε στους δημοσιογράφους ότι το θύμα ήταν «θυμωμένο» μαζί του, αλλά δεν εξήγησε το γιατί. Είπε επίσης ότι δεν σκόπευε να πυροβολήσει τον Θονγκτσάι, τον οποίο περιέγραψε ως «καλό φίλο».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, οι δύο τους εμπλέκονταν σε προσωπική διαμάχη και ο δράστης ήθελε απλά να του μιλήσει. «Μετά [ο Θονγκτσάι με έσπρωξε, λέγοντας "Δεν θέλω να μιλήσω, δεν θέλω να μιλήσω"». Ο Τσαλόνγκ είπε ότι στη συνέχεια ακολούθησε τον Θονγκτσάι προς το αυτοκίνητό του.

«Όταν έβγαλα το όπλο, δεν είχα σκοπό να τον πυροβολήσω. Αλλά τότε [ο οδηγός του έβγαλε το όπλο του και το έστρεψε προς το μέρος μου, οπότε πυροβόλησα». Ο Θονγκτσάι, συνταξιούχος συνταγματάρχης της αστυνομίας, ήταν πρόεδρος της Επαρχιακής Διοικητικής Οργάνωσης Νονταμπούρι ή PAO, ενός τοπικού κυβερνητικού φορέα.

Νωρίτερα, ο Τσαλόνγκ είχε καλέσει την πολιτική σχολιάστρια Άντσαλι Παϊριράκ, η οποία εκείνη την ώρα έκανε ζωντανή μετάδοση στο YouTube, για να ομολογήσει το περιστατικό. Η Άντσαλι βιντεοσκοπήθηκε να απαντά σε μια κλήση στη μέση του προγράμματός της. «Θα σε ξαναπάρω... Ω, κάτι σημαντικό [συνέβη]; Προχωρήστε, τι είναι αυτό;» είπε.

Οι τηλεθεατές δεν μπόρεσαν να ακούσουν τι είπε στη συνέχεια ο καλών, αλλά η Άντσαλι φάνηκε να αντιδρά σοκαρισμένη. «Πέθανε; Πέθανε; Τον πυροβόλησες στο κεφάλι; Πρέπει να περιμένεις εκεί τους αστυνομικούς», είπε στο βίντεο, το οποίο προβλήθηκε από το BBC. «Μην πας πουθενά».

Η ένοπλη επίθεση της Δευτέρας σημειώθηκε τρεις ημέρες αφότου ένας 14χρονος πυροβόλησε και σκότωσε οκτώ άτομα στο σπίτι και το σχολείο του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, στη χειρότερη μαζική ένοπλη επίθεση στην Ταϊλάνδη από το 2022. Οι δύο επιθέσεις δεν σχετίζονται.

Αναμένεται να αναζωπυρώσουν ωστόσο τον δημόσιο διάλογο για τον έλεγχο των όπλων στην Ταϊλάνδη, η οποία καταγράφει με διαφορά το υψηλότερο ποσοστό οπλοκατοχής στη Νοτιοανατολική Ασία. Μετά το τραγικό περιστατικό σε σχολείο την Παρασκευή (7/8), ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ διέταξε την αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας και την ίδρυση αστυνομικών σημείων ελέγχου. Τα επιπλέον μέτρα περιλαμβάνουν πιο εντατικούς ελέγχους στην κατοχή, την οπλοφορία και τη γενικότερη χρήση πυροβόλων όπλων