Συγκινεί το νέο μήνυμα της Αφροδίτης Νέστορα: «Μαμά συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω»

Snapshot Η Αφροδίτη Νέστορα εξέφρασε τη συγκίνησή της σχεδόν 40 ημέρες μετά τον θάνατο της μητέρας της από εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

Περιγράφει το όνειρό της ως φρικιαστικό και ακραίο που παραμένει αμετάβλητο.

Ζητά συγγνώμη που δεν κατάφερε να προστατεύσει τη μητέρα της.

Υπογραμμίζει την αγάπη και τη φροντίδα που της έδωσε η μητέρα της ως πολύτιμη κληρονομιά. Snapshot powered by AI

Συγκινεί η νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Αφροδίτης Νέστορα, σχεδόν 40 ημέρες από το θάνατο της μητέρας της, έπειτα από την εμπρηστική επίθεση στην οικία τους στη Θεσσαλονίκη.

Όπως λέει το όνειρο παραμένει ακόμη φρικιαστικό, ενώ στα λόγια της προς τη μητέρα της, αναφέρει:

«Κοιμάμαι και ξυπνάω και το όνειρο παραμένει το ίδιο φρικιαστικό, ακραίο, άδικο. Όσο κι αν προσπάθησαν κάποιοι να «ποτίσουν» με μίσος τα τελευταία λεπτά της ύπαρξής σου, οι τόνοι αγάπης και φροντίδας που μας χάρισες θα φτάνουν πάντα για περισσότερες από δυό ζωές.

Σ’ ευχαριστώ για όλα μαμά.

Συγγνώμη που δεν κατάφερα να σε προστατεύσω. Σ’ αγαπώ».

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