Μάρκο Ρούμπιο: Αναφορά στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα σε διάσκεψη για την ακροαριστερή βία

Snapshot Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα ως θύμα ακροαριστερής πολιτικής τρομοκρατίας κατά τη διάρκεια διάσκεψης με τη συμμετοχή 65 χωρών.

Τόνισε ότι η ακροαριστερή πολιτική τρομοκρατία αποτελεί κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας και είχε παραβλεφθεί από το αντιτρομοκρατικό δόγμα ως νόμιμη πολιτική έκφραση.

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε τα ακροαριστερά δίκτυα, όπως οι Antifa, διακρατική απειλή που συντονίζεται και λειτουργεί πέρα από σύνορα.

Παρουσίασε παραδείγματα βίας στην Ευρώπη, όπως το μπλακ άουτ στο Βερολίνο και τη δολοφονία στη Λυών, ως επιπτώσεις της ακροαριστερής εξτρεμιστικής δράσης.

Ζήτησε διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής της πολιτικής βίας και τόνισε την ανάγκη εξάλειψής της. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα ως ένα από τα θύματα πολιτικής τρομοκρατίας, κατά τη διάρκεια διάσκεψης για την αναζωπύρωση της ακροαριστερής βίας με τη συμμετοχή 65 χωρών.

«Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκαύματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπρηστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα», ανέφερε ανάμεσα σε άλλα παραδείγματα βίας που προέκυψαν θύματα.

🚨 Sec. Marco Rubio nailed it in front of global officials exposing far-left terrorism.



“You are here because two weeks ago a 72-year-old woman was burned over 80% of her body in her own home in Greece. She died after a firebomb attack because her daughter dared to run for… pic.twitter.com/IMMou5ehpX — Trent Leisy (@realTrentLeisy) July 16, 2026

«Η ακροαριστερή πολιτική τρομοκρατία δεν είναι κάποια νέα εφεύρεση ή συντηρητικό σημείο συζήτησης. Για το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης εποχής ήταν η κυρίαρχη μορφή πολιτικής βίας», ανέφερε. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το «αντιτρομοκρατικό δόγμα» είχε ένα «τυφλό σημείο» σχετικά με την εξτρεμιστική βία προερχόμενη από την αριστερά, που θεωρούνταν ως «νόμιμες μορφές πολιτικής έκφρασης».

«Πρόκειται για ένα ξεχωριστό και μοναδικό κακό», είπε επικαλούμενος τις εγχώριες απόπειρες δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. «Πάντα καθοδηγούνταν από ένα μίσος, πάνω απ’ όλα, ένα μίσος για τον ίδιο τον πολιτισμό».

Μάλιστα υποστήριξε ότι τα ακροαριστερά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των «Antifa» στις ΗΠΑ, αποτελούν διακρατική απειλή. «Συντονίζονται, επικοινωνούν, ταξιδεύουν, εκπαιδεύονται και ενεργούν, μοιράζονται την ίδια υποδομή, μοιράζονται τους ίδιους εχθρούς, μοιράζονται την ίδια αποστολή», είπε. «Είτε θα συνεργαστούμε πέρα από τα σύνορά μας, είτε οι τρομοκράτες θα συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται τα χάσματα μεταξύ τους».

Οι αναφορές στην Ευρώπη

Σε άλλα παραδείγματα αριστερής εξτρεμιστικής βίας, ο Ρούμπιο ανέφερε:

«Βρίσκεστε εδώ επειδή για πέντε ημέρες τον χειμώνα έσβησαν τα φώτα στο Βερολίνο, το μεγαλύτερο μπλακ άουτ από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Προκλήθηκε από επίθεση που άφησε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα μέσα στην παγωνιά και στοίχισε τη ζωή μιας 83χρονης γυναίκας.

» Βρίσκεστε εδώ επειδή, έναν μήνα μετά το μπλακ άουτ, ένας 23χρονος Γάλλος υπέκυψε σε βαριά εγκεφαλικά τραύματα, ένας θάνατος σε δρόμο της Λυών από μια ομάδα ακροαριστερών κακοποιών.

» Βρίσκεστε εδώ επειδή οι ηγέτες σας μαχαιρώνονται και πυροβολούνται στους δρόμους, οι επιχειρήσεις σας βομβαρδίζονται, οι σιδηρόδρομοί σας υφίστανται σαμποτάζ, και η αστυνομία σας ξυλοκοπείται και καίγεται»

Ο Αμερικανός υπουργός κατέληξε λέγοντας:

«Αυτό το κακό είναι πραγματικό. Χειροτερεύει. Δεν μπορούμε πλέον να το αρνηθούμε ή να το αγνοήσουμε. Ήρθε η ώρα να το εξαλείψουμε για πάντα. Πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτή την αυξανόμενη απειλή. Το "America First" σημαίνει απόρριψη κάθε πολιτικής βίας».

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