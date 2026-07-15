Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος κι ο τρίτος συλληφθείς για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Snapshot Ο τρίτος συλληφθείς, 24 ετών, κρίθηκε προφυλακιστέος για τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

Ο 24χρονος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του ως κρησφύγετο στους φερόμενους φυσικούς αυτουργούς της επίθεσης.

Το διαμέρισμα βρίσκεται σε απόσταση 250 μέτρων από το σημείο της επίθεσης στην οδό Σοφοκλέους.

Ο 24χρονος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι δεν έχει επισκεφθεί το διαμέρισμα από τις 29 Ιουνίου.

Οι 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται για τοποθέτηση εμπρηστικού μηχανισμού προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους. Snapshot powered by AI

Στη φυλακή οδηγείται κι ο τρίτος συλληφθέντας στη Θεσσαλονίκη, για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της, Βάγιας.

Πρόκειται για έναν 24χρονο, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς της εμπρηστικής επίθεσης, έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσουν ως κρησφύγετο κι ορμητήριο για την επίθεσή τους.

Πρόκειται για ένα διαμέρισμα σε πολυκατοικία της οδού Σοφοκλέους, σε απόσταση 250 μέτρων από το σημείο όπου έγινε η δολοφονική εμπρηστική επίθεση.

Κατά πληροφορίες, ο 24χρονος απολογήθηκε με υπόμνημα κι αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίζεται πως δεν έχει περάσει από το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο από τις 29 Ιουνίου.

Επιπλέον ισχυρίζεται ότι παραχώρησε το σπίτι σε γνωστό του πρόσωπο που δεν εμπλέκεται μέχρι τώρα στην υπόθεση κι ότι εκείνος ήταν αυτός που έδωσε τα κλειδιά στον 29χρονο και στην 26χρονη.

Χθες, κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται ότι εκείνοι τοποθέτησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα.