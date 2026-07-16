Θεσσαλονίκη: Τέταρτη σύλληψη για τον φονικό εμπρησμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Ο συλληφθείς προέρχεται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και υποδείχθηκε από τον τρίτο προφυλακισμένο που σχετίζεται με το ορμητήριο των δραστών.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Θεσσαλονίκη: Τέταρτη σύλληψη για τον φονικό εμπρησμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη τέταρτο άτομο για τον φονικό εμπρησμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.
  • Η Βάγια Νέστορα έχασε τη ζωή της από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου.
  • Το νέο συλληφθέν άτομο φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στους φερόμενους φυσικούς αυτουργούς της επίθεσης.
  • Ο συλληφθείς προέρχεται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και υποδείχθηκε από τον τρίτο προφυλακισμένο που σχετίζεται με το ορμητήριο των δραστών.
  • Οι συλλήψεις αφορούν εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου και είχε ως συνέπεια η Βάγια Νέστορα να χάσει τη ζωή της.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ακόμη ενός ατόμου, φθάνοντας έτσι τις τέσσερις για τις εμπρηστικές επιθέσεις κατά σπιτιών τριών πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ακόμη ένα νεαρό άτομο, το οποίο φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στους δύο φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς της εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Κατά τις ίδιες πηγές, είναι φοιτητής στο ΑΠΘ, άτομο από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, και είναι αυτός που υπέδειξε ο τρίτος προφυλακισμένος και ιδιοκτήτης του σπιτιού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρησφύγετο του άνδρα και της γυναίκας που πυροδότησαν τον εμπρηστικό μηχανισμό.

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