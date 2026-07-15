Αφροδίτη Νέστορα: Παίρνει εξιτήριο 14 μέρες μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της

Η Αφροδίτη Νέστορα πήρε εξιτήριο από το Νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της, με γκαζάκια.

Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Α’ Θεσσαλονίκης είχε εισαχθεί τη 2α Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων του νοσοκομείου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής, όπου και συνεχίστηκε η ιατρική παρακολούθηση και η θεραπευτική αντιμετώπιση.

Όπως αναφέρεται στο ανακοινωθέν, καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπεία, ενώ, η κλινική της πορεία παρέμεινε σταθερή, παρουσιάζοντας σταδιακή βελτίωση.

Με βάση την τρέχουσα κατάσταση της υγείας της, οι θεράποντες ιατροί έκριναν ότι δεν απαιτείται περαιτέρω παραμονή στο νοσοκομείο και η ασθενής εξέρχεται σε καλή γενική κατάσταση για να επιστρέψει στο σπίτι της.

Στην Αφροδίτη Νέστορα έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες για τη συνέχεια της αποθεραπείας της, ενώ, θα παραμείνει υπό στενή παρακολούθηση μέσω των Εξωτερικών Ιατρείων του Τμήματος, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του νοσοκομείου «Παπανικολάου».

Αστυνομικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται έξω από το σπίτι της, το οποίο φυλάσσεται από την πρώτη στιγμή της επίθεσης. Με την επιστροφή της, τα μέτρα ασφαλείας αναμένεται να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, ενώ, προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για την παρουσία δημοσιογράφων στην περιοχή.

Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι, απολογείται ο τρίτος

Όσον αφορά τους κατηγορούμενους για την εμπρηστική επίθεση από την οποία σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα, οι δύο –ο 29άχρονος και η 26άχρονη– κρίθηκαν προφυλακιστέοι την Τρίτη (14/07), ενώ, ο τρίτος απολογείται στην ανακρίτρια. Πρόκειται για τον 24άχρονο που φέρεται να φιλοξένησε τους δύο βασικούς κατηγορούμενους στο σπίτι του.

Εις βάρος των τριών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, που αφορούν την κατοχή εκρηκτικών υλών.

Η δίωξη έχει ασκηθεί in rem, δηλαδή αφορά τις αξιόποινες πράξεις που διερευνώνται και όχι συγκεκριμένα πρόσωπα. Η εξατομίκευση των κατηγοριών για κάθε κατηγορούμενο θα προκύψει στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

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