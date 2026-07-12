Αφροδίτη Νέστορα: Τα μοιραία λάθη που «έκαψαν» τους εμπρηστές - «Φύλλο και φτερό» τα κινητά τηλέφωνα

Snapshot Τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης για τη φονική εμπρηστική επίθεση στην πυλωτή πολυκατοικίας της οικογένειας Νέστορα, με βαριές ποινικές διώξεις που περιλαμβάνουν τρομοκρατία και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Οι δύο φυσικοί αυτουργοί, μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου, και ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο, παραμένουν υπό κράτηση και ζήτησαν προθεσμία για απολογία.

Η προανάκριση βασίστηκε σε κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τους δράστες, ενώ βρέθηκε και εξετάζεται ομπρέλα που χρησιμοποιήθηκε για απόκρυψη των χαρακτηριστικών τους.

Οι δράστες επέστρεψαν στο κρησφύγετο μετά την επίθεση για αλλαγή ρουχισμού, με τον 29χρονο να εμφανίζεται κανονικά στην εργασία του και τη 26χρονη να συλλαμβάνεται στην Κρήτη.

Οι Αρχές αναλύουν τα κινητά των κατηγορουμένων για στοιχεία και ενδεχόμενο κείμενο ανάληψης ευθύνης, ενώ ερευνώνται και άλλες ομάδες που πιθανόν συμμετείχαν σε σχετικές εμπρηστικές επιθέσεις την ίδια μέρα στη Θεσσαλονίκη. Snapshot powered by AI

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική εμπρηστική επίθεση στην πιλοτή πολυκατοικίας, όπου στεγάζεται η οικία της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Σε βάρος τους ασκήθηκε βαρύτατη ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων, που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της τρομοκρατικής οργάνωσης, της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), της έκρηξης, του εμπρησμού και της παράβασης του νόμου περί όπλων και εκρηκτικών υλών. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη, και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Ως φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης κατηγορούνται ένας 29χρονος και μια 26χρονη, οι οποίοι ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο και είναι ήδη γνώριμοι στις διωκτικές Αρχές. Μαζί τους κατηγορείται και ένας 24χρονος, ο οποίος φέρεται ως ο διαχειριστής και ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη, το οποίο σύμφωνα με την Αντιτρομοκρατική αποτέλεσε το επιχειρησιακό ορμητήριο των δραστών. Από την πλευρά του, ο 24χρονος δήλωσε στο MEGA βαθύτατα λυπημένος για το συμβάν, υποστηρίζοντας πως η εμπλοκή του περιορίζεται στην παραχώρηση του ακινήτου —το οποίο ανήκει στην οικογένειά του και είναι κατασχεμένο— όχι όμως στους δύο συγκατηγορούμενούς του, τους οποίους, όπως ισχυρίζεται, δεν γνωρίζει καν. Ανέφερε πως είχε δώσει τα κλειδιά σε φιλικά του πρόσωπα που δεν έχουν διωχθεί, αγνοώντας τις προθέσεις τους, και σκοπεύει να πει όλη την αλήθεια στην ανακρίτρια.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη των φερόμενων ως φυσικών αυτουργών ξεκίνησε όταν οι κάμερες ασφαλείας «μίλησαν». Από την προανάκριση προκύπτει ότι το ζευγάρι είχε οργανώσει μεθοδικά τις κινήσεις του, ωστόσο δύο σημαντικά λάθη αποδείχθηκαν μοιραία. Το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας έφτασαν στη γιάφκα της οδού Παπαδιαμάντη χρησιμοποιώντας διαφορετικά ταξί, ακολουθώντας αντίθετες διαδρομές και αποβιβαζόμενοι σε απομακρυσμένα σημεία. Κατά την κατόπτευση του χώρου γύρω από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, χρησιμοποίησαν μάλιστα μια ομπρέλα βροχής για να κρύψουν τα χαρακτηριστικά τους. Δεν υπολόγισαν, όμως, την ύπαρξη μιας συγκεκριμένης κάμερας που κατέγραψε τα πρόσωπά τους, ενώ η ομπρέλα εντοπίστηκε τελικά κοντά στο σημείο και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο δράστες παρέμειναν στο κρησφύγετο το προηγούμενο 24ωρο και επέστρεψαν εκεί αμέσως μετά την εμπρηστική ενέργεια για να αλλάξουν ρουχισμό πριν εξαφανιστούν. Λίγες ώρες αργότερα, ο 29χρονος εμφανίστηκε κανονικά στην εργασία του σε ζαχαροπλαστείο της Θεσσαλονίκης σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, ενώ η 26χρονη διέφυγε στην Παλαιόχωρα Χανίων, όπου και συνελήφθη σε σπίτι φιλικού της προσώπου.

Αυτή την ώρα, οι διωκτικές Αρχές κάνουν «φύλλο και φτερό» τα κινητά τηλέφωνα των δύο κατηγορουμένων, αναζητώντας στοιχεία για τις επαφές τους αλλά και τυχόν προσχεδιασμένο κείμενο ανάληψης ευθύνης. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής εφόδου, ο 29χρονος προσπάθησε να εξαφανίσει τα ίχνη του πετώντας το κινητό του από το μπαλκόνι, όμως η προστατευτική θήκη κράτησε τη συσκευή ανέπαφη. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και την τοποθέτηση του μηχανισμού, τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζουν εξονυχιστικά τις έρευνες. Εκτιμάται, μάλιστα, ότι στις τρεις συνολικά εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα στη Θεσσαλονίκη μέσα σε διάστημα μόλις 20 λεπτών, έδρασαν δύο διαφορετικές ομάδες, με τις έρευνες για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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