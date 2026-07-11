Αφροδίτη Νέστορα: Ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα στους 3 συλληφθέντες για τη φονική επίθεση

Snapshot Οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται για πέντε κακουργήματα, μεταξύ των οποίων τρομοκρατία, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι ταυτοποιήθηκαν ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής επίθεσης που προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τραυματισμούς.

Ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι του ως ορμητήριο και κρησφύγετο για την επίθεση, ενώ οι φυσικοί αυτουργοί παρακολουθούσαν τον στόχο 24 ώρες πριν.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι έχουν προηγούμενο στις αρχές λόγω αντιεξουσιαστικής δράσης και εμπρησμών με γκαζάκια.

Η Αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι δύο ομάδες πραγματοποίησαν ταυτόχρονα τρία χτυπήματα στη Θεσσαλονίκη, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπολοίπων δραστών. Snapshot powered by AI

Βαρύτατο κατηγορητήριο αντιμετωπίζουν οι τρεις συλληφθέντες για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, η οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα, στα οποία περιλαμβάνονται η συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), η πρόκληση έκρηξης, ο εμπρησμός και η παράβαση του νόμου περί όπλων και εκρηκτικών.

Η δίωξη ασκήθηκε προκαταρκτικά, με την ανακρίτρια να αναλαμβάνει την επίσημη προσωποποίηση των κατηγοριών κατά τη διαδικασία των απολογιών. Οι κατηγορούμενοι—δύο άνδρες ηλικίας 29 και 24 ετών, καθώς και μία 26χρονη γυναίκα—ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την επόμενη εβδομάδα και παραμένουν υπό κράτηση.

Από την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, η οποία βασίστηκε σε προανακριτικό υλικό και λήψεις από κάμερες ασφαλείας, ο 29χρονος και η 26χρονη ταυτοποιήθηκαν ως οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, Βάγια Νέστορα, και προκάλεσε τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και δύο ακόμη ενοίκων. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, ως «ορμητήριο» και «κρησφύγετο». Όπως προέκυψε, οι δύο φυσικοί αυτουργοί παρέμειναν εκεί το προηγούμενο 24ωρο κατοπτεύοντας τον στόχο, ενώ επέστρεψαν στο σημείο αμέσως μετά την επίθεση για να αλλάξουν ρούχα.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι είναι γνώριμοι των Αρχών για τη δραστηριότητά τους στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο 29χρονος έχει προσαχθεί δύο φορές στο παρελθόν, ενώ η 26χρονη είχε προφυλακιστεί το 2022 για συμμετοχή στην «Οργάνωση Αναρχική Δράση», η οποία συνδέθηκε με μπαράζ εμπρησμών με γκαζάκια. Η ίδια, μετά το χτύπημα της 1ης Ιουλίου, διέφυγε στα Χανιά, όπου τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Η Αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι το ίδιο ξημέρωμα έδρασαν ταυτόχρονα δύο διαφορετικές ομάδες στη Θεσσαλονίκη, καθώς μέσα σε μόλις 20 λεπτά σημειώθηκαν τρία χτυπήματα. Ενώ η πρώτη ομάδα εξαρθρώθηκε, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών που επιτέθηκαν στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη.

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