Αφροδίτη Νέστορα για συλλήψεις: Να μην γίνει ανεκτή η τρομοκρατία – Το ευχαριστώ στην ΕΛΑΣ

Την ικανοποίησή της για την άμεση σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια που είχε ως θύμα τη μητέρα της, Βάγια, εξέφρασε με ανάρτησή της στο Facebook, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα.

Η κ. Νέστορα, ευχαριστεί «από καρδιάς γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συντονισμένες ενέργειές τους, που οδήγησαν στις σημερινές συλλήψεις, και φυσικά τον Πρωθυπουργό για την πολιτική του βούληση και τη μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία».

«Η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία», σημειώνει και συνεχίζει: «Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Εύχομαι και ελπίζω οι δικαστές που θα την κρίνουν να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους και να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου».

«Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό ακριβώς είναι που ξεχωρίζει το κράτος δικαίου από την πολιτική βία που κάποιοι υποκινούν στη χώρα μας», σημειώνει ενώ καταλήγει:

«Θέλω τέλος να ευχαριστήσω ξανά τον κόσμο που ήταν δίπλα μας χθες στην κηδεία της μητέρας μου. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ προς την Αλεξία Μπακογιάννη, μια γυναίκα, μια κόρη, που γνωρίζει, όσο λίγοι, τι σημαίνει να χάνεις έναν γονιό σου από την τρομοκρατία».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Αφροδίτης Νέστορα:

«Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την άμεση σύλληψη των δραστών που δολοφόνησαν την μητέρα μου και έβαλαν σε κίνδυνο τη ζωή του πατέρα μου, των γειτόνων μας και τη δική μου.

Ευχαριστώ από καρδιάς τις γυναίκες και τους άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συντονισμένες ενέργειές τους, που οδήγησαν στις σημερινές συλλήψεις, και φυσικά τον Πρωθυπουργό για την πολιτική του βούληση και τη μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία.

Ευελπιστώ ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος, ώστε να εντοπιστούν και να λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, είτε ως φυσικοί αυτουργοί είτε ως συνεργοί.

Η τρομοκρατία δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Η υπόθεση περνά πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης. Εύχομαι και ελπίζω οι δικαστές που θα την κρίνουν να σταθούν στο ύψος της αποστολής τους και να επιβάλλουν τις ποινές που αξίζουν στους δολοφόνους της μητέρας μου.

Επιθυμία δική μου και της οικογένειάς μου είναι οι δράστες να έχουν μια δίκαιη δίκη, παρότι η μητέρα μου στερήθηκε τόσο άδικα το δικαίωμα στη ζωή. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να καεί η Θεσσαλονίκη, ούτε να υπάρξουν βανδαλισμοί και καταστροφές όπως έχουμε δει στη χώρα μας σε άλλες περιπτώσεις.

Αυτό ακριβώς είναι που ξεχωρίζει το κράτος δικαίου από την πολιτική βία που κάποιοι υποκινούν στη χώρα μας.

Θέλω τέλος να ευχαριστήσω ξανά τον κόσμο που ήταν δίπλα μας χθες στην κηδεία της μητέρας μου. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ προς την Αλεξία Μπακογιάννη, μια γυναίκα, μια κόρη, που γνωρίζει, όσο λίγοι, τι σημαίνει να χάνεις έναν γονιό σου από την τρομοκρατία».

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