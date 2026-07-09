Κηδεία Βάγιας Νέστορα: Με ιδιωτικό ασθενοφόρο η κόρη της - Θα δώσει το «παρών» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η πολιτεύτρια της ΝΔ νοσηλεύεται στο Παπανικολάου μετά την τρομοκρατική, εμπρηστική επίθεση

Χρύσα Γρίβα

Κηδεία Βάγιας Νέστορα: Με ιδιωτικό ασθενοφόρο η κόρη της - Θα δώσει το «παρών» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
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Σε λίγη ώρα στην Κοζάνη, πραγματοποιείται η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, της γυναίκας που δολοφονήθηκε κατά την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια πολιτευτών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να φτάσει στην εκκλησία στις 11:30, με ιδιωτικό ασθενοφόρο από το νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου θα επιστρέψει για να συνεχίσει τη θεραπεία της, αμέσως μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας.

Η κηδεία θα τελεστεί παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη και άλλων πολιτικών προσώπων στις 12 το μεσημέρι, στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης.

Λίγα λεπτά μετά τις 11, έφτασε στον ιερό ναό ο σύζυγός της Παναγιώτης Νέστορας.

[388284] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

Ο Παναγιώτης Νέστορας

Eurokinissi
[388284] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
Eurokinissi
[388284] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
Eurokinissi
[388284] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
Eurokinissi
[388284] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)

Eurokinissi
[388284] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
Eurokinissi
[388284] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
Eurokinissi
[388284] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
Eurokinissi
[388284] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
Eurokinissi
[388284] ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΒΑΓΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΑ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM)
Eurokinissi

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