Κηδεία Βάγιας Νέστορα: Με ιδιωτικό ασθενοφόρο η κόρη της - Θα δώσει το «παρών» ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σε λίγη ώρα στην Κοζάνη, πραγματοποιείται η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, της γυναίκας που δολοφονήθηκε κατά την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια πολιτευτών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

Η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα αναμένεται να φτάσει στην εκκλησία στις 11:30, με ιδιωτικό ασθενοφόρο από το νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου θα επιστρέψει για να συνεχίσει τη θεραπεία της, αμέσως μετά το πέρας της εξοδίου ακολουθίας.

Η κηδεία θα τελεστεί παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη και άλλων πολιτικών προσώπων στις 12 το μεσημέρι, στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου Κοζάνης.

Λίγα λεπτά μετά τις 11, έφτασε στον ιερό ναό ο σύζυγός της Παναγιώτης Νέστορας.

Ο Παναγιώτης Νέστορας Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Διαβάστε επίσης