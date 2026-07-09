Ανδρουλάκης από κηδεία Βάγιας Νέστορα: «Καμία ανοχή στη βία και την τρομοκρατία»

Snapshot Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρευρέθηκε στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη για να τιμήσει τη μνήμη της.

Ο Ανδρουλάκης τόνισε την ανάγκη μηδενικής ανοχής στη βία, την τρομοκρατία και τον διχασμό.

Ζήτησε την άμεση σύλληψη και τιμωρία των δραστών Snapshot powered by AI

Στην κηδεία της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, δολοφονήθηκε την περασμένη εβδομάδα όταν άγνωστοι επιτέθηκαν με γκαζάκια στο σπίτι όπου διέμεναν.

Στη δήλωσή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε εγκληματικό τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Όπως είπε, «ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, αλλά και να στείλω ένα καθαρό μήνυμα: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές».

«Σε μία ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην κηδεία το παρών έδωσε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τον ΣΥΡΙΖΑ εκπροσώπησε η βουλευτής Καλλιόπη Βέτα, ενώ την ΕΛΑΣ η εκπρόσωπος Τύπου, Θεώνη Κουφονικολάκου.

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