Συγκλονίζει ο επικήδειος του αδελφού της Βάγιας Νέστορα

«Χάθηκε η αγαπημένη μας Βαγίτσα, από βέβηλα και άνανδρα χέρια και δεν ήταν αυτή η μοίρα που της άξιζε», είπε συγκινημένος ο αδελφός της Βάγιας Νέστορα στον επικήδειο λόγο του.

Υπήρξαν άνθρωποι σκοτεινοί που μας έριξαν σε βαθύ πηγάδι πόνου και σε πολλά αναπάντητα ερωτήματα «Γιατί, γιατί, γιατί;». Δεν ήταν μόνο η μεγάλη αδελφή, ήταν μάνα, μας μάζεψε για να σπουδάσουμε, μας τάιζε, ακόμα θαυμάζω τη γενναιοδωρία της, την καλοσύνη της, την αρχοντιά της. Θαυμάζω την αισθητική της στον τρόπο που συμπεριφερόταν. Εργάστηκε επί πολλά χρόνια στην Εισαγγελία Κοζάνης και οι χιλιάδες πολίτες που εξυπηρετήθηκαν στο γραφείο της μιλούν για μια γυναίκα κόσμημα, χωρίς αλαζονείες», είπε μεταξύ άλλων ο αδελφός της Βάγιας Νέστορα με φωνή που έσπαγε από συγκίνηση.

Διαβάστε επίσης