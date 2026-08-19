Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Αναστέλλει εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν

Η Τεχεράνη διαψεύδει τους ισχυρισμούς ότι εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της χώρας

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Αναστέλλει εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ιράν διαψεύδει κατηγορηματικά ότι εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
  • Τα ΗΑΕ εντόπισαν και κατέστρεψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, με έναν να πέφτει εντός και έναν εκτός χωρικών υδάτων.
  • Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αναστέλλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν μέχρι νεοτέρας.
  • Η διπλωματία των ΗΑΕ υποστηρίζει ότι οι πυραυλικές επιθέσεις αυξάνουν την ανασφάλεια στην περιοχή.
  • Τα ΗΑΕ εξέδωσαν για πρώτη φορά έπειτα από μήνα ειδοποίηση προς τον πληθυσμό για πιθανούς πυραυλικούς κινδύνους.
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Διαψεύδει το Ιράν τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι στόχευσαν το έδαφός τους με δύο βαλλιστικούς πυραύλους, την Τρίτη 18 Αυγούστου.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ τόνισε πως «απορρίπτει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κατά τον οποίο το Ιράν εκτόξευσε πύραυλο εναντίον της χώρας αυτής», χαρακτηρίζοντας την κατηγορία επιζήμια για την εμπιστοσύνη στην περιοχή και τις προσπάθειες αποκατάστασης της ασφάλειας στην περιφέρεια.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δήλωσε νωρίτερα ότι «εντόπισε πυραυλική απειλή που στρέφεται κατά της χώρας». Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας εντόπισαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον της χώρας. Ο πρώτος έπεσε εκτός των χωρικών υδάτων, ενώ ο δεύτερος έπεσε εντός των χωρικών υδάτων», και υπογράμμισε την ετοιμότητά του να αντιμετωπίσει τυχόν απειλές.

Αναστέλλονται οι εμπορικές συναλλαγές ΗΑΕ-Ιράν

Το Άμπου Ντάμπι ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι αναστέλλονται όλες οι «εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές» με το Ιράν, με ανακοίνωση της διπλωματίας τους που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω X.

«Υπό το φως των κλιμακώσεων στην περιοχή (...) όλες οι εμπορικές ανταλλαγές και οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές με το Ιράν ανεστάλησαν μέχρι νεοτέρας», τόνισε στο κείμενο η διευθύντρια επικοινωνίας του ΥΠΕΞ των ΗΑΕ, η Άφρα αλ Χαμέλι.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπέδειξαν από την αρχή το Ιράν ως υπαίτιο των πυραύλων που εκτοξεύθηκαν στο έδαφός τους. Νωρίτερα, εχθές, είχαν εκδώσει για πρώτη φορά εδώ και έναν μήνα ειδοποίηση τηλεφωνικά καλώντας τον πληθυσμό να βρει καταφύγιο λόγω «απειλών για πυραυλικές» επιθέσεις.

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