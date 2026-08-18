Συναγερμός στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Εντοπίστηκε πυραυλική απειλή

Συναγερμός σήμανε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς τα συστήματα αεράμυνας της χώρας εντόπισαν εισερχόμενη πυραυλική απειλή.

Σύμφωνα με επίσημη ανάρτηση που δημοσίευσε το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ στην πλατφόρμα X, οι μονάδες επιτήρησης και αναχαίτισης τέθηκαν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα μόλις καταγράφηκε ο στόχος. Τα συστήματα αεράμυνας ανέλαβαν άμεσα δράση για την εξουδετέρωση του κινδύνου στον εναέριο χώρο.

Την ίδια ώρα, όπως ανακοινώθηκε από τις αρμόδιες αρχές, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες ασφαλείας, να παραμένουν σε προστατευμένους χώρους και να βασίζονται αποκλειστικά σε επίσημες πηγές ενημέρωσης για την εξέλιξη της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις πρώτες στρατιωτικές αναλύσεις, οι εκτοξεύσεις φέρουν το αποτύπωμα των Χούθι, οι οποίοι επαναφέρουν τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς εκτός των συνόρων της Υεμένης. Το βαλλιστικό οπλοστάσιο και τα drones της οργάνωσης δοκιμάζουν εκ νέου τα αντανακλαστικά των συστημάτων επιτήρησης και αεράμυνας των κρατών του κόλπου.