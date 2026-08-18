Η Saudi Aramco επανεκκινεί τις εξαγωγές πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ

Στην επανέναρξη της φόρτωσης αργού πετρελαίου από τα τερματικά που βρίσκονται εντός των Στενών του Ορμούζ προχώρησε την περασμένη εβδομάδα η Saudi Aramco, διαθέτοντας φορτία βαρέος αργού στη spot αγορά, καθώς επιπλέον δεξαμενόπλοια περιμένουν ήδη να φορτώσουν.

Ο κορυφαίος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο πρόσφερε τη Δευτέρα σε ασιατικά διυλιστήρια φορτία Arab Medium και Arab Heavy, τα οποία προορίζονται για φόρτωση εντός του μήνα μέσω μεταφορτώσεων από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship) ανοικτά της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η κρατική εταιρεία είχε διακόψει τις πωλήσεις για εβδομάδες, μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε ο στόλος των δεξαμενόπλοιων της στα Στενά του Ορμούζ κατά την κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν τον προηγούμενο μήνα. Η επιστροφή των σαουδαραβικών φορτίων αναμένεται να ανακουφίσει τη στενότητα στην προσφορά βαρύτερων ποικιλιών αργού. Πρόκειται για ποιότητες που αποδίδουν μεγαλύτερες ποσότητες υπολειμματικού καυσίμου, το οποίο χρησιμοποιείται είτε για τον ανεφοδιασμό πλοίων είτε για περαιτέρω επεξεργασία στα διυλιστήρια προς παραγωγή καυσίμων όπως η βενζίνη και το ντίζελ.

Οι κινήσεις των υπερδεξαμενόπλοιων

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εταιρειών παρακολούθησης ναυτιλιακών δεδομένων Vortexa και Kpler, τρία υπερδεξαμενόπλοια τύπου VLCC - τα Malaysia Prosperity, Algeria Prosperity και Singapore Prosperity - φόρτωσαν από 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού το καθένα από τους τερματικούς σταθμούς Juaymah και Ras Tanura μεταξύ 12 και 16 Αυγούστου. Οι καταγραφές έδειξαν ένα κενό τριών εβδομάδων από τις προηγούμενες φορτώσεις στα συγκεκριμένα λιμάνια, χωρίς να έχει γίνει άμεσα σαφές ποιες ποιότητες αργού μεταφέρουν τα πλοία. Η Saudi Aramco αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ η Sinokor, στην οποία ανήκουν τα δεξαμενόπλοια, δεν απάντησε σε αίτημα για τοποθέτηση.

Την ίδια ώρα, προσωρινά στοιχεία της Kpler δείχνουν ότι ακόμη έξι VLCCs ενδέχεται να φορτώσουν σαουδαραβικό πετρέλαιο από την περιοχή των Στενών αργότερα μέσα στον μήνα. Παράγοντες της αγοράς ανέφεραν ότι η Saudi Aramco θα μπορούσε να επιστρατεύσει και σαουδαραβικά δεξαμενόπλοια για τη διέλευση από το Ορμούζ, πέραν των σκαφών της Sinokor. Όπως προκύπτει από ναυτιλιακά δεδομένα της LSEG, επτά VLCCs της σαουδαραβικής Bahri βρίσκονταν ανοικτά των ΗΑΕ και του Ομάν, ενώ δύο ακόμη κινούνταν με κατεύθυνση προς τη Φουτζέιρα.

Το αδιέξοδο στην Ερυθρά Θάλασσα και το Σίντι Κερίρ

Κι όμως, οι συνολικές σαουδαραβικές εξαγωγές πετρελαίου παραμένουν περιορισμένες, καθώς ο παραγωγός βρίσκεται αντιμέτωπος με τον αποκλεισμό που επιβάλλουν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Εκεί η Aramco είχε εκτρέψει τις εξαγωγές της προς το λιμάνι του Γιανμπού κατά την περίοδο των εντάσεων.

Η εταιρεία πρόσφερε συμπληρωματικά φορτία αργού για φόρτωση από το μεσογειακό λιμάνι Σίντι Κερίρ της Αιγύπτου ως εναλλακτική διέξοδο. Ο συγκεκριμένος όγκος αποτελεί ελάχιστο κλάσμα των 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως που εξάγονταν από το Γιανμπού πριν από τον αποκλεισμό, την ώρα που το επιπλέον κόστος μεταφοράς και τα μεγαλύτερα ταξίδια λειτουργούν αποτρεπτικά για τους αγοραστές. Περίπου 670.000 βαρέλια ημερησίως αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή αναμένεται να φορτωθούν από το Σίντι Κερίρ με προορισμό την Ασία αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με την Kpler, έναντι μηδενικών φορτίων το προηγούμενο τρίμηνο.

«Αυτό δείχνει ότι η προσφορά μέσω του Σίντι Κερίρ προς την Ασία πιθανότατα δεν λειτουργεί, καθώς οι Ασιάτες πελάτες, τουλάχιστον οι Κινέζοι, δεν είναι ικανοποιημένοι με τα μακρινά δρομολόγια και το υψηλό κόστος ναύλων», τόνισε η Έμμα Λι, αναλύτρια της κινεζικής αγοράς στη Vortexa.

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